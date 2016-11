Die größten Schaden-/Unfallversicherer

23.11.2016 – Im vergangenen Jahr konnten bis auf acht alle der 50 größten Kompositversicherer ihre Beitragseinnahmen steigern. Den größten Zuwachs hatte die Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS) zu verzeichnen, während es bei der HDI Versicherung den größten Rückgang gab. Dies zeigt eine Übersicht im aktuellen Heft der Zeitschrift für Versicherungswesen. Hinter der Marktführerin Allianz liegt in der Rangliste nach Beitragseinnahmen nun die AGCS, die sich um zwei Plätze verbesserte.

Die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Schaden-/Unfallversicherer haben im Geschäftsjahr 2015 die gebuchten Bruttobeiträge nach vorläufigen Zahlen um knapp drei Prozent auf über 64,4 Milliarden Euro gesteigert, wie aus dem Statistischen Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2015 hervorgeht.

Wie die GDV-Zahlen weiter zeigen, lag der Zuwachs zum vierten Mal in Folge im Bereich der Drei-Prozent-Marke. Seit 2008 ist das Beitragsaufkommen kontinuierlich angestiegen, in den beiden Jahren davor gab es jeweils ein leichtes Minus von unter einem Prozent.

Acht Gesellschaften…

Auf Ebene der 50 größten Gesellschaft gab es höchst unterschiedliche Entwicklungen, wie eine Übersicht in der Zeitschrift für Versicherungswesen (Heft 22/2016) zeigt. Demnach hatten acht Anbieter einen Rückgang zu verzeichnen.

Die größte Verminderung gab es mit über sechs Prozent bei der HDI Versicherung AG. Dies resultierte laut Geschäftsbericht 2015 „im Wesentlichen aus dem übernommenen Geschäft, das nicht mehr fortgeführt wurde.“

Aber auch in der Kraftfahrtversicherung, die über die Hälfte der Gesamtbeiträge ausmacht, gab es ein Minus von gut vier Prozent. Dies sei „im Wesentlichen auf den Bestandsabrieb infolge von Tarifanpassungen im Jahreswechselgeschäft 2014/15 zurückzuführen, der durch das Neugeschäft nicht kompensiert werden konnte. Ein Minus von rund drei Prozent gab es in der Haftpflichtversicherung, auf die ein gutes Fünftel der Einnahmen entfällt.

…mit Beitragsrückgängen

Vergleichsweise hohe Beitragsrückgänge zwischen 3,8 und 2,3 Prozent hatten darüber hinaus die Zurich Gruppe Deutschland, die Öffentliche Sachversicherung Braunschweig und die Alte Leipziger Versicherung AG.

Die Öffentliche Braunschweig macht für den Rückgang im Geschäftsbericht 2015 unter anderem „Sondereffekte aus der einvernehmlichen Aufgabe einer Maklerbeziehung in Zusammenhang mit der KfzVersicherung sowie dem strategischen Rückzug aus dem industriellen Sachgeschäft“ verantwortlich.

Bei der Alten Leipziger gab es laut Geschäftsbericht 2015 in der Kfz-Versicherung, die rund ein Viertel des Beitragsaufkommens ausmacht, ein durch Sanierungsmaßnahmen bedingtes Beitragsminus von über sieben Prozent. Lediglich in der verbundenen Gebäudeversicherung und den technischen Versicherungen gab es leichte Zuwächse.

Die Anbieter mit den größten Zuwächsen

Die anderen 42 Gesellschaften in der Top 50 verbuchten 2015 zum Teil riesige Beitragszuwächse – allen voran Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) mit einem Plus von über 13 Prozent, das laut Geschäftsbericht 2015 in Deutschland leicht höher und in den Niederlassung leicht niedriger ausfiel.

Jeweils um über neun Prozent legten die Zurich-Tochter DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt), die Itzehoer Versicherungen und die Huk24 AG zu. Bei der DA Direkt, die fast ausschließlich im Kfz-Geschäft unterwegs ist, gab es in der Vollkaskoversicherung ein deutlich überproportionales Beitragswachstum.

Das Plus bei der Itzehoer war ebenfalls auf einen zweistelligen Zuwachs in der Autoversicherung zurückzuführen (VersicherungsJournal 24.3.2016). Die Huk24, die fast 90 Prozent des Beitragsaufkommens in der Kfz-Versicherung generiert, konnte hier beinahe im zweistelligen Prozentbereich zulegen.

AGCS klettert vom vierten auf den zweiten Rang

In der Rangliste nach Beitragseinnahmen kam es im Vergleich zum Vorjahr zu diversen Rangveränderungen. Die AGCS machte einen Sprung vom vierten auf den zweiten Rang – kommt allerdings mit knapp 4,1 Milliarden Euro nicht einmal auf die Hälfte des Beitragsaufkommens der Marktführerin Allianz Versicherungs-AG, die um rund 0,3 Prozent auf 9,177 Milliarden Euro verlor.

Dadurch rutschten die HDI Global SE (trotz über fünf Prozent Zuwachs) und die Axa Versicherung AG (trotz knapp drei Prozent Steigerung) jeweils um eine Position auf die Ränge drei beziehungsweise vier nach unten. An fünfter und sechster Stelle liegen unverändert die R+V Allgemeine Versicherung AG und die Ergo Versicherung AG. Die vier letztgenannten Gesellschaften kommen auf jeweils über drei Milliarden Euro gebuchte Bruttoprämie.

Die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG zog an der Generali Versicherung AG vorbei auf Rang neun und die Gothaer Allgemeine Versicherung AG vorbei an der VHV Allgemeine Versicherung AG auf Platz elf.

Die größten Schadenversicherer 2015 (gebuchter Bruttobeitrag) Rang 2015 (2014) Gesellschaft Beiträge 2015* Beiträge 2013* Veränderung 1 (1) Allianz 9.167,57 9.206,48 -0,32% 2 (4) AGCS 4.062,81 3.588,64 13,21% 3 (2) HDI Global 3.979,77 3.787,02 5,09% 4 (3) Axa 3.817,54 3.718,58 2,66% 5 (5) R+V 3.532,62 3.388,83 4,24% 6 (6) Ergo 3.279,20 3.301,27 -0,67% 7 (7) LVM 2.108,76 2.012,75 4,77% 8 (8) Zurich 1.907,84 1.984,05 -3,84% 9 (10) Huk-Coburg Allg. 1.827,81 1.692,25 8,01% 10 (9) Generali 1.753,18 1.772,86 -1,11% 11 (12) Gothaer 1.703,29 1.617,27 5,32% 12 (11) VHV 1.681,32 1.627,03 3,34% 13 (13) Württembergische 1.638,28 1.580,57 3,65% 14 (14) Huk-Coburg Verein 1.622,81 1.579,37 3,07%

Der HDI verlor zwei Positionen und fiel hinter die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG (jetzt 15.) und die Aachenmünchener Versicherung AG (jetzt 16.) auf Rang 17 zurück. Die Landschaftliche Brandkasse Hannover (VGH) zog an der Westfälischen Provinzial Versicherung AG vorbei auf den 20. Platz.

Weitere Angaben auch zu der Rangfolge nach verdienten Beiträgen sowie zu den technischen Ergebnissen der 50 größten Kompositversicherer können im aktuellen Heft 22/2016 der Zeitschrift für Versicherungswesen nachgelesen werden.