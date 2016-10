Die größten Risikolebens-Versicherer

24.10.2016 – Die Targo Leben war 2015 erneut der Anbieter mit dem größten Risikoleben-Neugeschäft wie auch Vertragsbestand und konnte beides am stärksten ausbauen. Bei der WWK gab es den größten Neugeschäfts-Rückgang, bei der Cosmos den größten Bestandsrückgang, wie der Map-Report 887 zeigt.

Der Anteil der Risikolebens-Versicherung am Neugeschäft und am Bestand der deutschen Lebensversicherer ist 2015 deutlich gestiegen. Rund jeder fünfte Neuvertrag (eingelöste Versicherungsscheine Hauptversicherung) entstammte aus dem Bereich Risikoleben, im Bestand ist es mittlerweile mehr als jeder zehnte Vertrag.

Damit bleibt Risikoleben zwar die kleinste Produktart im Bestand der Lebensversicherer, liegt beim Neuzugang aber hinter Kollektiv- und Rentenversicherungen auf dem dritten Rang, wie der Map-Report 887 „Bilanzanalyse Deutscher Lebensversicherer 2015“ sowie ergänzende Daten aus der Map-Report-Datenbank zeigen (VersicherungsJournal 24.10.2016).

Targo mit dem stärksten Neuzugang

Das größte Neugeschäft erzielte den Map-Report-Daten zufolge die Targo Lebensversicherung AG, die zum Talanx-Konzern gehört und exklusiver Versicherungspartner der Targobank ist. Alle Produkte werden laut Geschäftsbericht 2015 „exklusiv für die Vertriebswege des Bankpartners entwickelt.“

Auf die Gesellschaft aus Hilden entfiel im vergangenen Jahr mit fast 340.000 eingelösten Versicherungsscheinen in der Hauptversicherung (plus 18 Prozent im Vergleich zu 2014) in etwa ein Drittel des gesamten Neuzugangs der Branche. Über alle Produktarten gesehen reichte das für den zweiten Platz beim Neugeschäft (VersicherungsJournal 17.10.2016).

Auf dem Silber-Rang folgt die R+V Lebensversicherung AG mit über 84.000 neuen Policen vor der weiteren Talanx-Tochter PB Lebensversicherung AG mit annähernd 69.000. Dahinter liegen die Credit Life AG mit knapp über sowie die Hannoversche Lebensversicherung AG und die weitere Talanx-Tochter Neue Leben Lebensversicherung AG mit knapp unter 50.000 eingelösten Versicherungsscheinen in der Hauptversicherung.

Bild: Screenshot Map-Report 887

WWK mit dem größten Neugeschäftsrückgang

Wie die Datenübersichten im Map-Report 887 weiter zeigen, konnte mit 36 Gesellschaften nur ein gutes Drittel der Anbieter seinen Bestand ausbauen. Auch hier liegt die Targo mit einem Plus über 50.000 Verträgen klar in Front. Die Credit Life und die Europa hatten ebenfalls Zuwächse in fünfstelliger Höhe zu verzeichnen.

Für die verbleibenden zwei Drittel standen jeweils Rückgänge zu Buche. Das größte Bestandsminus gab es bei der WWK Lebensversicherung a.G. mit über 4.000 und der Generali Lebensversicherung AG mit über 3.500.

Bestand: Targo vor Cosmos

In der Rangliste nach Gesamtbestand konnte die Targo ihre Spitzenposition aus dem Vorjahr (VersicherungsJournal 20.1.2016) unter den aktuell insgesamt 71 aufgelisteten Gesellschaften ausbauen.

Mit über 1,1 Millionen Verträgen (plus 7,7 Prozent) hat die Gesellschaft aus Hilden nun über 200.000 Verträge Vorsprung vor der Cosmos Lebensversicherungs-AG, die im vergangenen Jahr knapp zwei Prozent verloren hat.

Die R+V belegt den Bronze-Rang mit einem Risikoleben-Bestand von über 775.000, dahinter folgen die Hannoversche, die Europa Lebensversicherung AG und die Dialog Lebensversicherungs-AG mit Beständen zwischen knapp 600.000 und gut 400.000 Verträgen.

Bild: Screenshot Map-Report 887

Rangverschiebungen gab es im vergangenen Jahr auf den vorderen Plätzen nicht. Die erste Veränderung gab es auf den Plätzen 18 und 19: Hier zog die Württembergische Lebensversicherung AG nach einem Plus von gut vier Prozent auf 145.831 Verträge an der Ergo Direkt vorbei, die „nur“ um drei Prozent auf einen Bestand von 144.938 zulegte.

Cosmos mit dem größten Bestandsrückgang

Auch beim Bestandszuwachs liegt die Targo an der Spitze. 2015 stand ein Plus von fast 80.000 zu Buche. Die Credit Life legte um knapp 50.000 Verträge im Vergleich zu 2014 zu. Dahinter folgen vier Gesellschaften mit Zuwächsen von über 20.000.

Den größten Rückgang hatte die Cosmos Lebensversicherungs-AG zu verzeichnen, bei der der Bestand um über 17.000 Verträge abnahm. Bei der Nürnberger Lebensversicherung AG gab es mit knapp 11.000 Verträgen ebenfalls ein vergleichsweise hohes Minus.

Weitere Studiendetails

