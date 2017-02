Die größten privaten Unfallversicherer

15.2.2017 – Die deutschen Anbieter im Segment private Unfallversicherung hatten nach GDV-Angaben 2015 rund 25,7 Millionen Verträge im Bestand und erzielten damit rund 6,37 Milliarden Euro an gebuchten Bruttoprämien. Die Ranglisten nach Vertragsbestand und nach Beitragseinnahmen führt jeweils die Allianz an, wie der „Branchenmonitor 2013-2015: Unfallversicherung“ zeigt.

Die privaten Unfallversicherer auf dem deutschen Markt hatten zum Jahresende 2015 nach Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) 25,7 Millionen Verträge im Bestand. Dies entspricht einem Rückgang um 1,4 Prozent.

Damit hatte die Branche bereits zum achten Mal in Folge ein Minus zu verzeichnen. Dieses fiel in den vergangenen neun Jahren 2011 mit minus 0,1 Prozent am kleinsten und 2010 mit 2,6 Prozent am größten aus. Zwischen 2007 und 2015 hat sich der Vertragsbestand um rund ein Zehntel beziehungsweise über drei Millionen Policen reduziert.

Allianz mit den meisten Verträgen

Den größten Bestand hatte 2015 mit annähernd vier Millionen Policen die Allianz Versicherungs-AG zu verzeichnen, wie der von der V.E.R.S. Leipzig GmbH in Kooperation mit der Yougov Deutschland AG durchgeführte „Branchenmonitor 2013-2015: Wohngebäudeversicherung“ zeigt.

Dieser enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 nach Beitragseinnahmen größten privaten Unfallversicherer, die auf rund 92 Prozent Marktanteil kommen.

Dahinter folgen die Bayerischer Versicherungsverband Versicherungs-AG und die Debeka Allgemeine Versicherung AG mit knapp über beziehungsweise unter zwei Millionen Vertragsbestand.

Auch die Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG, die R+V Allgemeine Versicherungs-AG, die Aachenmünchener Versicherung AG und die Generali Versicherung AG liegen oberhalb der Eine-Million-Marke.

R+V Allgemeine auf Rang drei nach Prämie

Nach gebuchten Bruttobeiträgen – diese beliefen sich den Angaben des GDV zufolge 2015 auf rund 6,37 Milliarden Euro (1,6 Prozent weniger als im Jahr zuvor) – zeigt sich eine etwas andere Reihenfolge. Zwar liegt auch hier die Allianz (aktuell rund 1.315 Millionen Euro Prämie) vor der Ergo (fast 655 Millionen Euro) an der Spitze.

Dahinter folgt um zwei Plätze besser als nach Verträgen die R+V Allgemeine (gut 390 Millionen Euro), wodurch die Debeka Allgemeine und die Signal Iduna Allgemeine (je um die 290 Millionen Euro Prämie) jeweils einen Platz schlechter als nach Vertragsbestand abschneiden.

Auf den Positionen sechs und sieben liegen wie bei den Kontrakten die Aachenmünchener und die Generali, für die jeweils knapp 250 Millionen Euro an gebuchten Bruttobeiträgen ausgewiesen werden.

Weitere Studiendetails

Der „Branchenmonitor 2013-2015: Unfallversicherung“ enthält neben den Daten zu Beitragseinnahmen und Versicherungsbestand zahlreiche weitere Kennzahlenübersichten zum Versicherungszweig – wie etwa die kombinierte Schaden-Kosten-Quote – sowie Daten zur Bestandskundenanalyse.

Die Untersuchung kann bei der Studienverantwortlichen Daniela Fischer per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden. Die rund 100-seitige Studie kostet 747,75 Euro inklusive Mehrwertsteuer.