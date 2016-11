Die größten Krankenkassen

16.11.2016 – Die Techniker Krankenkasse bleibt auch zum Stichtag 1. Oktober unangefochtene Nummer eins in der Rangliste der Krankenkassen nach Mitgliedern, wie aktuelle Daten des gesundheitspolitischen Hintergrunddienstes dfg – Dienst für Gesellschaftspolitik zeigen. Der Vorsprung vor der Barmer GEK wuchs auf fast 600.000 an. Um über 20 Plätze nach oben ging es für die Metzinger BKK. Um je sechs Positionen verbessert haben sich die BKK Faber-Castell & Partner sowie die BKK Scheufelen.

Zum 1. Oktober ist die Mitgliederzahl in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) nach Daten des gesundheitspolitischen Hintergrunddienstes dfg – Dienst für Gesellschaftspolitik auf den neuen Rekordwert von 55,55 Millionen angestiegen. Allerdings konnte rund jede sechste der insgesamt 117 Krankenkassen nicht an dem Aufwärtstrend teilhaben (VersicherungsJournal 10.11.2016)

Techniker vergrößert Vorsprung

Die Nummer eins im Markt, die Techniker Krankenkasse (TK), steigerte ihre Mitgliederzahl in den ersten neun Monaten von 7,04 auf fast 7,30 Millionen. Damit war sie ein weiteres Mal die Körperschaft mit dem größten Zuwachs. Da die Barmer GEK im Berichtszeitraum über 36.000 Mitglieder verlor, baute die TK zum Stichtag 1. Juli den Vorsprung in der Rangliste auf fast 600.000 aus.

Weiterhin an dritter Stelle liegt die DAK-Gesundheit (4,76 Millionen Mitglieder). Seit Anfang 2012 hat sich der Rückstand auf die Barmer GEK von 1,63 auf 1,93 Millionen vergrößert. Der Vorsprung auf die AOK Bayern (aktuell rund 3,46 Millionen Mitglieder) auf Platz vier hat sich im gleichen Zeitraum hingegen von knapp 1,80 auf nur noch rund 1,31 Millionen reduziert.

Die AOK Plus hat sich mit dem zweitstärksten Mitgliederzuwachs auf Neunmonatssicht der IKK Classic auf Position sechs bis auf weniger als 20.000 Mitglieder angenähert. Vor eineinhalb Jahren waren es noch fast 400.000 (VersicherungsJournal 24.2.2015). Auf den Rängen acht bis zehn liegen die AOK Rheinland-Hamburg, die AOK Nordwest und die AOK Niedersachsen mit zwischen 2,2 und 1,9 Millionen Mitgliedern.

Zahlreiche Rangverschiebungen

Im Vergleich zum Jahresbeginn gab es diverse Rangverschiebungen. Die BKK Mobil Oil konnte ihren 17. Platz vor der SBK Siemens Betriebskrankenkasse verteidigen, die sei bereits zum Stichtag 1. April überholt hatte (VersicherungsJournal 13.5.2016). Der Vorsprung hat sich im zweiten und dritten Quartal allerdings von knapp 10.000 auf nur noch rund 2.000 verringert.

Für die Handelskrankenkasse (HKK), die sich zum Stichtag 1. April um vier Position auf Platz 27 nach oben geschoben hatte, zur Jahresmitte aber wieder um einen Rang hinter die Hanseatische Krankenkasse (HEK) zurückgefallen war, ging es zum Stichtag 1. Oktober wieder zurück auf die 27. Position. Der Vorsprung beträgt aktuell über 20.000 Mitglieder.

Metzinger BKK verbessert sich deutlich

Die nur in Baden-Württemberg geöffnete Metzinger BKK, die als einzige Körperschaft keinen Zusatzbeitrag erhebt (VersicherungsJournal 6.1.2016), setzte ihren Aufwärtstrend fort und verbesserte sich vom 102. Platz zu Jahresbeginn auf den aktuell 78. Rang. Die Mitgliederzahl hat sich in den ersten drei Quartalen auf fast 20.000 mehr als verdoppelt. Die Salus BKK schob sich zwischen Anfang Juli und Anfang Oktober an der BKK Gildemeister Seidensticker vorbei auf die 41. Position.

Die Actimonda Krankenkasse zog an der BKK Provita und der Heimat Krankenkasse vorbei und verbesserte sich auf den 45. Platz. Jeweils um sechs Ränge aufwärts seit Jahresbeginn ging es für die BKK Faber-Castell & Partner (auf Position 58) und die BKK Scheufelen (auf Platz 59). Beide Körperschaften gehören mit Zusatzbeiträgen von 0,5 beziehungsweise 0,4 Prozent ebenfalls zu den günstigsten Kassen.

Drei Plätze abwärts ging es für die Atlas BKK Ahlmann (auf 62), jeweils zwei Ränge verloren die BKK Achenbach Buschhütten (auf 79), die BKK Euregio (auf 63), die BKK Melitta plus (auf 65), die BKK Salzgitter (auf 60) und die SKD BKK (auf 64).

Die R+V Betriebskrankenkasse liegt an 44. Stelle, die Debeka BKK auf Rang 48 und die Continentale BKK auf Platz 57. Obwohl alle drei Körperschaften auf Sechsmonatssicht zwischen knapp 1,3 und 14,3 Prozent zulegten, ging es (noch) nicht weiter nach oben im Kassen-Ranking.