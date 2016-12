Die größten Katastrophenschäden 2016

16.12.2016 – Sowohl die versicherten als auch die gesamtwirtschaftlichen Schäden durch Natur- und von Menschen verursachten Katastrophen sind in diesem Jahr nach vorläufigen Swiss Re-Zahlen im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. In Deutschland sorgten „Ela“ und „Friederike“ für versicherte Schäden im Milliardenbereich.

Natur- und von Menschen verursachte Katastrophen haben 2013 zu versicherten Schäden von umgerechnet insgesamt rund 47 Milliarden Euro, wie die Swiss Re nach vorläufigen Zahlen (bis Ende November) und im Vorgriff auf die im Frühjahr 2017 erscheinende Sigma-Studie „Natural and man-made catastrophes in 2016“ feststellt. Im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 4.1.2016) dies ein Zunahme um fast ein Drittel.

Vergleichsweise glimpfliches Schadenjahr für die Assekuranz

Mit etwa einem Siebtel wurde nur ein geringer Anteil der versicherten Schäden durch Man-made-Katastrophen verursacht. Der Löwenanteil ging wie üblich auf Naturkatastrophen zurück – 2016 waren es voraussichtlich umgerechnet gut 40 Milliarden Euro. Die ist nach Aussage des Schweizer Rückversicherers zwar rund die Hälfte mehr als im Vorjahr, liegt aber leicht unter dem Zehn-Jahres-Schnitt.

Der gesamtwirtschaftliche Schaden wird von der Swiss Re auf umgerechnet rund 152 Milliarden Euro beziffert, das sind zwei Drittel mehr als im letzten Jahr. Die Lücke zwischen Gesamtschaden und versichertem Schaden zeige, dass sich 2016 viele Katastrophen in Regionen mit geringer Versicherungsdeckung ereignet hätten, so die Swiss Re.

Problemfeld Erdbebenrisiko

In diesem Zusammenhang stellt der Rückversicherer auch heraus, dass das laufende Jahr von zahlreichen starken Erdbeben auf der ganzen Welt geprägt war. So habe beispielsweise ein Erdbeben in Mittelitalien im August einige Kleinstädte zerstört und fast 300 Menschenleben gefordert. Von den schätzungsweise 4,8 Milliarden Euro für den Wiederaufbau sei mit geschätzten 67 Millionen Euro aber nur ein Bruchteil versichert gewesen.

„Die Gesellschaft ist zu wenig gegen Erdbebenrisiken versichert“, lässt sich Swiss-Re-Chefökonom Kurt Karl in einer Pressemitteilung zitieren. Die Deckungslücke sei weltweit ein Grund zur Sorge.

„Italien ist beispielsweise die achtgrößte Volkswirtschaft der Welt, doch nur 1 Prozent aller Häuser in Italien sind gegen Erdbeben versichert. Daher werden Haushalte und die Gesellschaft als Ganzes den Großteil der Wiederaufbaukosten infolge der diesjährigen Erdbeben tragen müssen.“

Die teuersten Katastrophen

Auch der für die Assekuranz teuerste Schaden in diesem Jahr wurde durch ein Erdbeben verursacht, das sich Mitte April in der japanischen Präfektur Kumamoto ereignete und zu umfassenden Gebäudeschäden, Bränden, eingestürzten Häusern sowie insgesamt 137 Todesopfern führte. Der versicherte Gesamtschaden betrug rund 4,8 Milliarden Euro.

Die teuerstem Naturkatastrophen 2016 Schadenereignis Datum Versicherte Schadenhöhe* Land Erdbeben April 4,8 Japan Hurrikan Matthew Oktober >3,8 USA und Karibik Hagelsturm April 2,9 USA Stürme und Überschwemmungen Mai/Juni 2,8 Europa Waldbrände Mai 2,7 Kanada

Die deutsche Versicherungsbranche wurde im laufenden Jahr stark gebeutelt von den Sturmtiefs „Elvira“ und „Friederike“, die Ende Mai und Anfang Juni über die Bundesrepublik zogen und in vielen Ortschaften verheerende Beschädigungen anrichteten. Dabei verloren fast ein Dutzend Menschen ihr Leben.

Das versicherte Schadenvolumen liegt nach Schätzungen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) bei rund 1,2 Milliarden Euro. Davon entfallen rund 200 Millionen Euro auf die Kraftfahrzeug-Versicherung, die verbleibende etwa eine Milliarde Euro auf Schäden an Häusern, Hausrat, Gewerbe- sowie Industriebetrieben (VersicherungsJournal 6.6.2016, 17.6.2016).