Die größten Hausratversicherer

Mit dem Thema Hausrat beschäftigt sich auch das kommende VersicherungsJournal Extrablatt. Um einen Einblick in diesen Versicherungszweig im Allgemeinen und speziell in die erweiterte Elementarschadendeckung aus Vermittlersicht zu erhalten, hat die Redaktion eine Umfrage mit acht Fragen gestartet, die sich in fünf bis zehn Minuten beantworten lassen. An der Umfrage, die noch bis Sonntag läuft, dürfen sich alle diejenigen beteiligen, die als Versicherungsvermittler tätig sind. Je mehr Vermittler mitmachen, desto fundierter sind die Aussagen. Die Umfrage ist wie immer anonym.