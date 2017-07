Die größten Fondspolicen-Anbieter

1.8.2017 – Welchen Teil der Beitragseinnahmen die Lebensversicherer mit index- und fondsgebundenen Versicherungen erzielen, zeigt der Map-Report 893 – „Solvabilität im Vergleich 2007 bis 2016“. Demnach sind die drei größten Anbieter dieser Versicherungen Aachenmünchener, Zurich und Allianz, die zusammen mehr als ein Drittel Marktanteil haben. Vorsorge, Skandia, Heidelberger und Mylife erzielen jeweils mehr als vier Fünftel ihrer Einnahmen in diesem Geschäftszweig.

Im Neugeschäft der deutschen Lebensversicherer im vergangenen Jahr wiesen die fondsgebundenen Rentenversicherungen mit einem Plus nach Zahl der Einzelverträge von fast acht Prozent hinter den Pflegerenten den höchsten Zuwachs auf (VersicherungsJournal 28.3.2017). Der Anteil der Fondspolicen am Neugeschäft hat sich damit auf fast 28 Prozent erhöht.

Auch im Bestand gewinnen die Investmentfonds im Versicherungsmantel an Bedeutung. Das zeigen die Statistiken, die der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) in seinem E-Paper „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2017“ (PDF-Datei, 3,4 MB) veröffentlicht hat.

Auf Fondspolicen entfallen 14 Prozent der laufenden Beiträge

Darin wird das Gesamt-Beitragsvolumen der Lebensversicherer mit 86,7 Milliarden Euro angegeben. Davon entfallen 61,7 Milliarden Euro auf Verträge mit laufender Beitragszahlung und 24,9 Milliarden Euro auf das Einmalbeitragsgeschäft.

Darin enthalten sind in fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen insgesamt 15,4 Milliarden Euro, wovon 11,9 Milliarden Euro laufend und 3,5 Milliarden Euro einmalig gezahlt wurden. Das entspricht Anteilen von 14 Prozent beziehungsweise vier Prozent.

Welche Anteile davon auf die einzelnen Unternehmen entfallen, ist der Broschüre nicht zu entnehmen.

Map-Report zeigt Fondspolicen-Anteil der Unternehmen

Diese zeigt der Map-Report Nummer 893 „Solvabilität im Vergleich 2007 bis 2016“ (VersicherungsJournal 29.6.2017, 10.7.2017). Hauptthema des Heftes ist die Finanzstärke der Lebens- und Krankenversicherer.

Nebenbei wurde auch noch Struktur der Lebensversicherungs-Bestände nach Versicherungszweigen aufgeschlüsselt. Aus ihrem Anteil an index- und fondsgebundenen Policen am Gesamtbestand der Lebensversicherung haben manche Unternehmen in der Vergangenheit ein Geheimnis gemacht.

In den nun nach den Regeln von Solvency II vorgeschriebenen SFCR-Berichten ist es damit vorbei. Dem entsprechend sind im Map-Report die verdienten Bruttobeiträge für alle 79 erfassten Lebensversicherer differenziert in die Versicherungsformen Kranken, Leben mit Überschussbeteiligung, Index- und fondsgebundene Policen, Sonstige und Leben-Rückversicherung.

Somit lässt sich die Bedeutung der Investmentbasierten Versicherungen für die einzelnen Gesellschaften ablesen.

Drei Versicherer haben zusammen mehr als ein Drittel Marktanteil

Die im Map-Report gelisteten 79 Lebensversicherer haben in 2016 Betragseinnahmen von zusammen 86 Milliarden Euro erzielt. Hier fehlen Barmenia Lebensversicherung a.G., Hansemerkur Lebensversicherung AG und Hansemerkur24 Lebensversicherung AG, die ihre Solva-Berichte nicht fristgerecht veröffentlicht haben.

Das in dem Heft repräsentierte Beitragsvolumen 2016 von fonds- und indexgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen beträgt 14,4 Milliarden Euro. Von den 79 erfassten Unternehmen haben 68 derartige Produkte im Bestand.

Die Beitragseinnahmen sind allerdings sehr ungleich verteilt. Allein 19 Prozent entfielen auf die Aachenmünchener Lebensversicherung AG. Dahinter rangiert die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG mit elf Prozent. Erst auf dem dritten Platz steht der größte deutsche Lebensversicherer, die Allianz Lebensversicherungs-AG mit sechs Prozent Marktanteil.

Diese drei Unternehmen kamen zusammen auf mehr als ein Drittel des Beitragsvolumens in diesem Segment. Die größten sechs Anbieter vereinnahmten insgesamt die Hälfte der Prämieneinnahmen auf sich, die führenden 15 Versicherer drei Viertel. 90 Prozent der Beiträge gingen an 25 Versicherer. Nur 22 Gesellschaften kamen auf mehr ein Prozent Marktanteil.

Spezialisten am Werk

Wie bedeutsam die Fondspolicen für die einzelnen Versicherer ist, geht weit auseinander. Den höchsten Anteil am Gesamtbestand hatte diese Versicherungsform im vergangenen Jahr bei Vorsorge Lebensversicherung AG (99,9 Prozent), Skandia Lebensversicherung AG (99,6 Prozent), Heidelberger Lebensversicherung AG (85,6 Prozent) und Mylife Lebensversicherung AG (85,2 Prozent).

Drei weitere Anbieter wiesen Fondspolicen-Anteile über 50 Prozent aus, darunter auch die Aachenmünchener. Zwischen 25 und unter 50 Prozent lagen zehn Unternehmen einschließlich Zurich.

Bei der Mehrheit der Unternehmen kamen 2016 die index- und fondsgebundenen Verträge auf weniger als ein Viertel der Gesamtbeiträge.

