Die gefragtesten Fondsgruppen

10.8.2017 – Die Fondsgesellschaften haben im den ersten sechs Monaten 2017 netto knapp 80 Milliarden Euro eingesammelt. Mischfonds bleiben die beliebteste Gruppe bei Privatanlegern mit einem Plus fast 20 Milliarden Euro. Nur bei Geldmarkt- und wertgesicherten Fonds wurden mehr Mittel abgezogen als angelegt. Das gesamte verwaltete Fondsvermögen stieg auf 2,9 Billionen Euro. Davon entfallen auf Spezialfonds 1,55 Billionen Euro, auf Publikumsfonds rund 970 Milliarden Euro und auf freie Mandate circa 390 Milliarden Euro.

In der ersten Jahreshälfte hat die Fondsbranche netto 79,1 Milliarden Euro eingesammelt – knapp 60 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (VersicherungsJournal 17.8.2016). Nach Angaben des BVI Bundesverbandes Investment und Asset Management e.V. ist dies der zweitbeste Wert nach dem Rekordjahr 2015, als der Nettomittelzufluss bei rund 110 Milliarden Euro lag (VersicherungsJournal 10.8.2015).

Zwar kam auch in den ersten sechs Monaten 2017 der Großteil des Mittelzuflusses von institutionellen Anlegern, wie Versicherungs-Unternehmen und Altersvorsorge-Einrichtungen (knapp zwei Drittel). Im Geschäft mit Privatanleger gelang der Fondsindustrie allerdings eine deutliche Trendwende.

Nachdem die Branche in den vergangenen fünf ersten Halbjahren einen massiven Rückgang von 45 über 18, 16 und sechs Milliarden Euro auf nicht einmal mehr vier Milliarden Euro zu verzeichnen hatte, flossen offenen Publikumsfonds zwischen Januar und Juni 2017 über 36 Milliarden Euro zu.

Mischfonds mit den höchsten Zuflüssen

Wie in den vier Jahren zuvor floss der größte Teil der Privatanleger-Gelder in Mischfonds – aktuell war es mit knapp 19 Milliarden Euro etwas über die Hälfte. Das Vertrauen in das Fondsmanagement, das hier äußerst flexibel agieren kann, hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdreifacht, liegt aber klar unter den 25 Milliarden Euro aus der ersten Hälfte des Vorvorjahres.

Rund die Hälfte der in Mischfonds investierten Gelder entfielen nach BVI-Angaben auf Produkte, die etwa zu gleichen Teilen in Aktien und Anleihen investieren. Dahinter folgen Produkte, die zu mindestens zwei Dritteln in Aktien anlegen (ein knappes Drittel Anteil) vor Produkten mit Schwerpunkt auf Anleihen (ein knappes Fünftel Anteil).

Zweitbeliebteste Gruppe unter den offenen Publikumsfonds waren Rentenfonds, die nur knapp hinter der Zehn-Milliarden-Marke zurückblieben. In den ersten sechs Monaten 2016 hatte es im Saldo hier noch Abflüsse gegeben.

Zuflüsse im mittleren einstelligen Milliardenbereich gab es ferner für Offene Immobilienfonds und Aktienfonds, während die Privatanleger aus Geldmarktfonds und wertgesicherten Fonds im Saldo Mittel im niedrigen beziehungsweise hohen dreistelligen Millionenbereich abzogen.

Aktienfonds bleiben größte Fondsgruppe

Größte Publikumsfondsgruppe sind und bleiben Aktienfonds, deren Bestand sich in den letzten zwölf Monaten von knapp 310 auf fast 370 Milliarden Euro erhöhte. Dahinter folgen Mischfonds mit über 250 (Vorjahresstichtag: knapp 215) Milliarden Euro vor Rentenfonds mit gut 200 (Vorjahresstichtag: knapp 200) Milliarden Euro.

Das in offenen Publikumsfonds verwaltete Vermögen belief sich per 30. Juni 2017 auf 972 (Vorjahresstichtag: 873) Milliarden Euro. Zusammen mit knapp 390 Milliarden Euro in freien Mandaten, rund fünf Milliarden Euro in geschlossenen Fonds und 1.550 Milliarden in offenen Spezialfonds verwaltete die Investmentbranche Mitte des Jahres über 2.910 Milliarden Euro. Zum Jahresende 2016 waren es 280 Milliarden Euro (VersicherungsJournal 22.2.2017).

Große Bedeutung von Versicherern und Vorsorgeeinrichtungen

Das von offenen Spezialfonds verwaltete Vermögen ist zum Großteil von Versicherungs-Gesellschaften (rund 600 Milliarden Euro) und Altersvorsorge-Einrichtungen wie Versorgungswerken (rund 380 Milliarden Euro) investiert. Wie der BVI weiter mitteilte, ist der Anteil von Altersvorsorge-Einrichtungen am Spezialfondsvermögen innerhalb von nur sieben Jahren von 15 Prozent auf 25 Prozent gestiegen.

Auch in der Absatzliste liegen die Altersvorsorge-Einrichtungen an erster Stelle, auf die über die Hälfte des Nettomittelzuflusses von knapp 50 Milliarden in der ersten Jahreshälfte 2017 entfiel. Dahinter folgen Versicherungs-Unternehmen mit einem Anteil von in etwa einem Drittel.