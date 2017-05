Die Ferrariklausel oder der Wille gilt über den Tod hinaus

5.5.2017 – Personen, die jemand etwas schenken oder in einer Versicherung begünstigen, wollen manchmal über den eigenen Tod hinaus bestimmen, wann über die Schenkung oder das Erbe verfügt werden darf. Dies kann zum Beispiel bei Großeltern, die ihre Enkelkinder bedenken wollen, der Fall sein. Was sie tun können, erklärt Margit Winkler, Geschäftsführerin des Instituts Generationenberatung (IGB) in einem Gastbeitrag.

Wir kennen die Situation im Kundengespräch: Der Opa möchte eigentlich einen Vermögensteil an seinen Enkel oder Urenkel weitergeben.

Doch es verunsichert ihn, dass bei dem Kleinkind oder Jugendlichen nicht einzuschätzen ist, ob dieser mit dem Betrag verantwortungsvoll umgehen kann.

Dieses Hemmnis führt häufig dazu, dass keine Geldanlage mit Begünstigung zustande kommt.

Dabei gibt es eine Lösung, um sicherzustellen, dass der Begünstigte mit Eintritt der Volljährigkeit das Vermögen nicht umgehend verprasst.

Vermögen verschenken oder vererben

Die Vermögenssorge kann nämlich über den eigenen Tod hinausgehen.

Mit einer sogenannten Ferrariklausel bestimmt der Schenker oder Erblasser, wann und gegebenenfalls unter welchen Bedingungen der Minderjährige beziehungsweise allgemein der Begünstigte den Vermögensbetrag erhält. Häufig werden zwei Bedingungen festgehalten:

Das Alter des Begünstigten: Wer große Beträge vererben will, will sicher sein, dass der Begünstigte verantwortungsvoll mit dem Vermögen umgehen kann. Das ist selten mit 18 Jahren der Fall. Der Schenker beziehungsweise Erblasser legt einen beliebigen Zeitpunkt fest, an dem der Begünstigte über das Vermögen verfügen darf.

Weitere Bedingung an den Begünstigten: Um sicher zu sein, dass der Minderjährige inzwischen „auf dem richtigen Weg“ ist, kann die Freigabe des Vermögens an eine Zusatzbedingung geknüpft werden; beispielsweise an den Abschluss einer Ausbildung oder eines Studiums.

Weitere Vorteile der Klausel

Des Weiteren kann in Zusammenhang mit der zweiten Bedingung festgelegt werden, dass der Begünstigte zur Erreichung dieses Ziels Mittel aus dem Vermögen erhält, wie etwa ein bestimmtes monatliches Taschengeld.

Ein weiterer Vorteil: Vor dem 18. Geburtstag des Begünstigten können ohne eine gesonderte Regelung die gesetzlichen Vertreter über das Vermögen ihres Kindes bestimmen. Diese Möglichkeit, dass nun die ungeliebte Schwiegertochter oder der ungeliebte Schwiegersohn das Vermögen anderweitig verwenden, wird mit der Ferrariklausel zusätzlich ausgehebelt.

Willen durchsetzen

Solange der Schenker oder Erblasser geschäftsfähig ist, überwacht er selbst sein Vermögen. Für den Zeitpunkt der Geschäftsunfähigkeit hat er häufig eine Vertrauensperson bevollmächtigt, die dies in seinem Namen regelt. Falls er verstorben ist, wird dafür einen Testamentsvollstrecker benötigt.

In der Praxis ist dies entweder die bevollmächtigte Person oder einen professioneller Testamentsvollstrecker. Er ist in der Ferrariklausel mit Namen und Adresse zu benennen. Professionelle Testamentsvollstrecker, wie Notare oder Generationenberater mit Zusatzausbildung, erhalten für ihren Einsatz eine Vergütung.

Errichten und Verwahren des Testaments

Grundsätzlich ist das Sorgerecht ein Teil des Testamentes. Außer der Errichtung beim Notar gilt daher, dass die Form des Sorgerechts handschriftlich mit Ort, Datum und Unterschrift erfolgen muss.

Das Erbe wird typischerweise auf einem Extravertrag, wie eine Rentenversicherung oder ein Depot, angelegt. Diese Vertragsnummer sollte in der Ferrariklausel genannt sein, gegebenenfalls sollte die Übergabe der Police an den Testamentsvollstrecker erfolgen.

Wie bei allen letztwilligen Verfügungen, ist die Verwahrung ausschlaggebend. Das Institut Generationenberatung bietet beispielsweise eine zeitgemäße Verwahrung wichtiger Dokumente an. Dort werden Testamente und wichtige Dokumente aufbewahrt, so dass diese im Bedarfsfall zur Verfügung stehen und der Wille des Errichters umgesetzt wird.

Ferrariklausel bei Geschiedenen

Bei heutigen Scheidungen ist es in der Regel so, dass das Sorgerecht gemeinsam besteht. Wer aber beispielsweise mit einer Risikolebens-Versicherung sein Kind finanziell absichern will, der kann festlegen, wer im Risikofall, also im eigenen Todesfall, die Versicherungsleistung verwaltet, bis das Kind selbst darüber verfügen kann. Das gilt selbstverständlich auch für Vermögen

Wird das versäumt, dann bestimmt der geschiedene Ehepartner aufgrund seines Sorgerechts über das Vermögen des Kindes.

Margit Winkler

Die Autorin ist Geschäftsführerin der Institut Generationenberatung GmbH und hat rund um ihr Spezialgebiet verschiedene Fachbücher verfasst. Sie und ihr Team befassen sich ausschließlich mit dem Zielgruppenkonzept für Kunden der Finanzbranche ab 50 Jahre und informieren in Seminaren und Informationsmaterialien über die Thematik.