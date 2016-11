Die Fahrerflucht und die Folgen für den Versicherungsschutz

14.11.2016 – Nicht jedes unerlaubtes Entfernen von einem Unfallort beinhaltet auch eine Arglist. Ob ein Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer in so einem Fall dazu berechtigt, den Fahrer in Regress zu nehmen, hängt vielmehr von den Umständen des Einzelfalls ab. Das geht aus einem Urteil des Amtsgerichts Dortmund vom 26. Juli 2016 hervor (425 C 10995/15).

WERBUNG

Ein Taxifahrer war beim Rückwärtsfahren gegen einen Begrenzungspoller gefahren. Er stieg zwar kurz aus seinem Fahrzeug aus, um einen möglichen Schaden zu begutachten. Anschließend verließ er jedoch die Unfallstelle, ohne Feststellungen zu seiner Person, zum Fahrzeug und der Art seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen.

Das war erst möglich, nachdem ein Zeuge die Polizei verständigt hatte. Diese wartete schon auf den Fahrer, als er zur Taxizentrale zurückkehrte. Den Beamten gegenüber räumte er ein, gefahren zu sein, und den Poller mit dem Taxi berührt zu haben. Von dessen Beschädigung wollte er jedoch nichts bemerkt haben.

Einen anderen Grund, sich von der Unfallstelle zu entfernen, hatte der Fahrer nicht. Denn er machte den Polizisten gegenüber nicht den Eindruck, betrunken zu sein oder unter Drogeneinfluss zu stehen.

Falsch eingeschätzt

Ein gegen ihn von der Staatsanwaltschaft wegen unerlaubten Entfernens von einem Unfallort im Sinne von § 142 StBG eingeleitetes Verfahren wurde trotz allem erst gegen Zahlung eines Betrages von 400 Euro eingestellt.

Wie sich herausstellte, hatte der Taxifahrer die Situation offenkundig falsch eingeschätzt. Denn der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer seines Arbeitgebers musste für die Reparatur des Pollers knapp 1.800 Euro zahlen.

Dieses Geld forderte er von dem Beschuldigten zurück. Denn dieser habe sich durch sein vorsätzliches Entfernen vom Unfallort arglistig verhalten. Er könne daher gemäß § 28 Absatz 2 beziehungsweise 3 VVG in Regress genommen werden.

Fehlende Auswirkung

In dem sich anschließenden Rechtsstreit trug der Taxifahrer vor, dass er seinen Verpflichtungen gegenüber dem Versicherer in vollem Umfang nachgekommen sei. Denn er habe sowohl der Polizei als auch seinem Arbeitgeber gegenüber alle erforderlichen Angaben gemacht, die für die Feststellung des weiterhin von ihm bestrittenen Schadens sowie seiner Beteiligung an dem Zwischenfall erforderlich waren. Die Regressforderung des Versicherers sei daher unbegründet.

Dem schloss sich das Dortmunder Amtsgericht an. Es wies die Klage als unbegründet zurück.

Nach Überzeugung des Gerichts steht dem Versicherer kein Regressanspruch zu. Der beklagte Fahrer habe sich zwar unbestritten vom Unfallort entfernt. Das habe letztlich jedoch keinerlei Auswirkungen auf die Feststellungen seiner Beteiligung und den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers gehabt.

Keine Arglist

Die Möglichkeit eines Regresses hätte daher gemäß § 28 Absatz 3 VVG nur dann bestanden, wenn der Beschuldigte arglistig gehandelt hätte. Davon ging das Gericht jedoch nicht aus. „Denn wenn jedes vorsätzliche Verhalten im Sinne von § 142 StGB ausreichen würde, um Arglist zu bejahen, wären das zusätzliche Merkmal der Arglist und der Kausalitätsgegenbeweis überflüssig.

Der Gesetzgeber hat gerade mit der zusätzlichen Voraussetzung der Arglist, welche den Kausalitätsgegenbeweis für den Fall der vorsätzlichen Obliegenheitsverletzung ausschließt, gezeigt, dass vorsätzliches Verhalten allein für die Leistungsfreiheit des Versicherers nicht ausreicht“, so das Gericht.

Um das Merkmal der Arglist zu erfüllen, muss ein Versicherter nach Meinung des Dortmunder Amtsgerichts einen gegen die Interessen des Versicherers gerichteten Zweck verfolgen. Dabei müsse ihm zusätzlich bewusst sein, dass sein Verhalten den Versicherer im Rahmen der Schadensregulierung möglicherweise beeinflussen kann.

Eine Arglist müsse daher anhand von Indizien positiv feststellbar sein, die sich aus dem Verhalten des Versicherten und dem Unfallhergang ergeben. Gemessen an diesen Maßstäben hat der Beklagte nach Überzeugung des Gerichts nicht arglistig gehandelt. Da dem Versicherer trotz der dem Beklagten vorgeworfenen Verkehrsunfallflucht keine Nachteile bei der Feststellung seiner Leistungsverpflichtung entstanden sind, fehle es für die Regressforderung an einer rechtlichen Grundlage.