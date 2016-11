Die besten PKV-Vollversicherungen

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Der Hoffnungsträger betriebliche Krankenversicherung (bKV) liegt brach. Obwohl diese lukratives Geschäft verspricht, sind die Umsätze meist noch unbedeutend. Was für mehr Wachstum getan werden kann, erklärt Cord Brockmann in einem Gastbeitrag. (Bild: Brockmann) mehr ...

Bei der Suche nach der passenden Krankenversicherung können Ratings hilfreich sein. Was genau hinter den Ratings steckt und wie Vermittler auch negative Bewertungen für Kundenkontakt und Verkauf einsetzen können, erklärt ein neuer Sammelband. (Bild: Springer Gabler) mehr ...

Die privaten Krankenversicherer hatten 2015 zum vierten Mal in Folge netto einen Rückgang in der Krankenvollversicherung zu verzeichnen. Nur einige wenige Anbieter konnten zulegen, während der Großteil zum Teil heftige Einbußen hinnehmen musste. (Bild: Wichert) mehr ...

Aus den PKV-Tarifen für Beihilfeberechtigte wurden in einer Studie zehn Versicherer als Leistungssieger ermittelt. Manche Anbieter halten auf dem höchsten Niveau auch noch Alternativen bereit. mehr ...

Der PKV-Verband hat jetzt den Rechenschaftsbericht für 2015 vorgelegt. Das Zahlenwerk gibt interessante Einblicke in die Entwicklung der Versicherten sowie den Wechselsaldo zwischen PKV und GKV. (Bild: Wichert) mehr ...

In ihrem Marktausblick zur PKV konstatiert Assekurata ein Zugangsproblem zur Vollversicherung und bei Vermittlern wie auch potenziellen Kunden eine lähmende Angst vor steigenden Beiträgen im Alter. Die Realität sieht allerdings nicht ganz so negativ so. (Bild: Assekurata) mehr ...