Die besten der zwölf größten Lebensversicherer

4.10.2016 – Für die Analyse „Was machen die Lebensversicherer mit dem Geld ihrer Kunden?“ hat Prof. Dr. Hermann Weinmann erneut die zwölf größten Lebensversicherer untersucht. Dabei schnitten Allianz und Debeka bei der betriebswirtschaftliche Leistung „sehr stark“ ab. In der Verbrauchernote war allein die Debeka „sehr gut“.

Hermann Weinmann

(Bild: Hochschule

Ludwigshafen am Rhein).

Seit einigen Jahren analysiert Prof. Dr. Hermann Weinmann von der Hochschule Ludwigshafen am Rhein die Qualität der acht umsatzstärksten Lebensversicherer aus dem Lager der Vereine auf Gegenseitigkeit (VersicherungsJournal 17.12.2015) und die insgesamt zwölf größten Gesellschaften (VersicherungsJournal 2.10.2015).

In den Ausgaben 13 und 14/2016 der Zeitschrift für Versicherungswesen hatte der Wissenschaftler ein geändertes Bewertungsschema vorgestellt. Dieses hatte er zunächst auf Allianz Lebensversicherungs-AG, Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. und Ergo Lebensversicherung AG angewendet (VersicherungsJournal 19.7.2016).

In den Ausgaben 18 und 19/2016 der Zeitschrift wurden jetzt die Ergebnisse aller zwölf größten Anbieter veröffentlicht.

Nettoverzinsung zu „künstlich“ zum Vergleichen

Die Analyse „Was machen die Lebensversicherer mit dem Geld ihrer Kunden?“ basiert weiterhin auf den betriebswirtschaftlichen Erfolgen der Versicherer und dem Anteil daran, der den Kunden zugestanden wird. Dabei wird erstmals im Wesentlichen nur das Geschäftsjahr 2015 betrachtet, zuvor war der Zeitraum der letzten fünf Jahre untersucht worden.

Daneben hat Weinmann sein Modell an „eine Veränderung der Realität und neue Informationsgrundlagen“ angepasst.“ Daher werden jetzt teilweise andere Kennzahlen herangezogen als in den Vorjahren.

So wird auf die Nettoverzinsung verzichtet. Als Grund nennt der Professor, dass diese Kennzahl seit Einführung der Zinszusatzreserve (VersicherungsJournal 17.6.2016) im Jahr 2011 „künstlich“ nach oben getrieben werde.

Abschluss- und Verwaltungskosten entfallen der direkten Bewertung

Auch die Abschlusskostenquote berücksichtigt er nicht mehr. Diese Kosten sollten durch die zeitliche Verschiebung von Abschlusszahlungen sinken, weil die bilanzielle Berücksichtigung von Abschlusskosen durch das LVRG deutlich eingeschränkt worden sei.

„Außerdem geben undifferenzierte Abschlusskostenquoten keine Hinweise auf Vertriebswege: Unternehmen mit ‚Direktvertrieb‘, ‚Nettotarifen‘ und ‚Kollektivgeschäft‘ sind im Vorteil“, schreibt Weinmann.

Daneben fällt auch die Verwaltungskostenquote aus der direkten Bewertung heraus.

Es geht nicht um die niedrigsten Kosten, sondern um die Abweichung von Plan und Ist. Professor Dr. Hermann Weinmann, Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Neue Kriterien

An die Stelle der weggefallenen Kriterien setzt Weinmann auf:

„die Rohüberschuss-Marge, die einen Blick auf die auch für die Versicherungsnehmer sehr wichtige Profitabilität erlaubt;

die laufende Durchschnittsverzinsung der Kapitalanlagen;

das übrige Ergebnis, das aufzeigt, ob im Zusammenhang mit den Betriebskosten (Abschlusskosten, Verwaltungskosten) und den sonstigen Ergebnisquellen ein Gewinn oder ein Verlust entstanden ist.“

Das übrige Ergebnis stellt die Betriebskosten (Abschlusskosten, Verwaltungskosten) in den Mittelpunkt. Es geht nicht um die niedrigsten Kosten, sondern um die Abweichung von Plan und Ist. Das Unternehmen, das höhere Kosten verursacht, als es mit den Tarifen geplant hatte, erleidet ein negatives Ergebnis.“

Vergangenheits- und Zukunftsindikatoren

Die drei genannten Kennzahlen zählt der Wissenschaftler zu den Vergangenheits-Indikatoren. Dazu kommen die Zukunfts-Indikatoren, das sind das Verhältnis der Bewertungsreserven zu den Kapitalanlagen und der Überschuss-Reservefaktor.

In der Summe kommen dabei die Allianz und die Debeka jeweils auf eine Punktzahl von 800. Daraus leitet Weinmann das betriebswirtschaftliche Urteil „sehr stark“ ab. Axa Lebensversicherung AG, Alte Leipziger und R+V Lebensversicherung AG sind demnach „stark“.

Unter Einrechnung der Direktgutschrift erreicht die Partizipationsquote [der Allianz] mit 74,4 (Vorjahr: 84,3) Prozent ein bisher auch im Vergleich zur Konkurrenz nie beobachtetes Tief. Professor Dr. Hermann Weinmann, Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Kunden erhalten sehr unterschiedliche Überschussanteile

Für die Kunden relevant ist, in welchem Maß sie am Erfolg ihres Vertragspartners teilhaben. Gesetzlich vorgeschrieben ist mindestens ein Anteil von 90 Prozent an den Kapitalerträgen und den Risikogewinnen sowie 50 Prozent vom übrigen Ergebnis. Tatsächlich war der Anteil der Versicherungsnehmer am gesamten Rohüberschuss (einschließlich Direktgutschrift) der Lebensversicherer im Jahr 2015 sehr unterschiedlich.

Die R+V Leben hat bereits im zweiten Geschäftsjahr hintereinander den gesamten Rohüberschuss den Versicherungsnehmern zu geführt.

Zur Allianz schreibt Weinmann: „Obwohl 2015 der Rohüberschuss um 39 Prozent […] gegenüber 2014 zurückgeht, hält das Management den Unternehmensgewinn auf dem historischen Höchstwert von 578 Millionen Euro. […] Dem Kollektiv bleibt nur wenig mehr als die Hälfte des Vorjahres. […] Unter Einrechnung der Direktgutschrift erreicht die Partizipationsquote mit 74,4 (Vorjahr: 84,3) Prozent ein bisher auch im Vergleich zur Konkurrenz nie beobachtetes Tief.“

Allianz wegen niedriger Ausschüttungsquote zurückgefallen

Den betriebswirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen multipliziert Weinmann mit der Beteiligungsquote der Kunden zum einem Verbraucherergebnis. Daraus werden schließlich noch Noten errechnet.

Die Debeka erreichte mit einer Beteiligung des Versichertenkollektivs von 90 Prozent am Rohüberschuss die Verbraucher-Note 1,3 und Platz eins. Die Allianz Leben erzielte mit ihrer Versicherten-Beteiligung von nur 74,4 Prozent die Note 2,3 und damit Platz drei.

Als „eine kleine Überraschung“ sieht Weinmann die Zweitplatzierte: „Die R+V Leben mit der deutlich schwächeren betriebswirtschaftlichen Leistung von 650 Punkten belegt dennoch im Verbraucherergebnis durch die 100-Prozent-Beteiligung des Versichertenkollektivs Platz zwei […]. Es zeigt sich, dass der vollständige Gewinnverzicht der R+V Leben zumindest in dieser Unternehmensanalyse Erfolge zeitigt.“

Verbrauchernoten der zwölf größten Lebensversicherer Rang 2016 Gesellschaft Partizipations-

Quote * Verbraucher-Punkte 2016 ** Verbraucher-

Note 2016 ** Verbraucher-

Note 2015 *** 1 Debeka Leben 90,0 720 1,3 1,3 2 R+V Leben 100,0 650 2,0 1,7 3 Allianz Leben 74,4 595 2,3 1,3 3 Alte Leipziger Leben 84,5 592 2,3 1,7 3 Axa Leben 78,6 590 2,3 2,3 6 Cosmos Leben 92,5 555 2,7 2,3 6 Zurich Deutscher Herold 94,1 518 2,7 3,0 8 Bayern-Versicherung 82,2 452 3,0 1,7 8 Generali Leben 98,2 442 3,0 3,3 10 Aachenmünchener Leben 88,9 400 3,3 3,3 10 Ergo Leben 97,9 392 3,3 3,7 12 Provinzial Nordwest 91,6 366 3,7 3,3

Noten von „sehr gut“ bis „ausreichend“

Die Verbrauchernoten fasste der Wissenschaftler wie Schulnoten zusammen. Demnach ist die Debeka als einzige Anbieterin sehr gut, nachdem die Allianz im Vorjahr noch gleichauf lag.

Vier Versicherer sind „gut“, sechs weitere „befriedigend“ und die Provinzial Nordwest „ausreichend“.

Für das schlechtere Abschneiden der Allianz seien insbesondere das übrige Ergebnis und die sehr niedrige Partizipationsquote ursächlich, schreibt der Professor.

Bei der Bayern-Versicherung seien es die niedrige Rohüberschuss-Marge, ein negatives übriges Ergebnis, eine gesunkene Bewertungsreserven-Quote und die niedrige Partizipationsquote.