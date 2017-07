Die Berufsgenossenschaft und die Tierversuche

5.7.2017 – Erkrankt ein Chemiefachwerker an Harnblasenkrebs, weil er während seiner Tätigkeit mit krebserregenden Stoffen in Berührung gekommen ist, kann er auch dann einen Anspruch auf Leistungen durch die gesetzliche Unfallversicherung haben, wenn die schädliche Wirkung der Stoffe bislang lediglich in Tierversuchen nachgewiesen wurde. Das hat das Hessische Landessozialgericht mit einem gestern veröffentlichten Urteil vom 21. Februar 2017 entschieden (L 3 U 9/13).

Der im Jahr 1951 geborene Kläger war Jahrzehnte lang als Chemiefachwerker tätig. Während seiner Tätigkeit war er unter anderem einem Stoff namens P-Chloranilin ausgesetzt.

Fehlender Nachweis

Als der Kläger im Jahr 2006 an Harnblasenkrebs erkrankte, beantragte er bei der für ihn zuständigen Berufsgenossenschaft, die Erkrankung als Berufskrankheit anzuerkennen. Denn die Krebserkrankung sei auf seine Berufstätigkeit zurückzuführen.

Mit der Begründung, dass eine krebserzeugende Wirkung von P-Chloranilin bislang lediglich in Tierversuchen nachgewiesen worden sei, lehnte die den Antrag ab. Nach dem gegenwärtigen Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse gäbe es nämlich keinen Nachweis, dass der Stoff auch bei Menschen Krebs auslösen könne.

Er sei daher in die Kategorie 2 der Anlage zur Berufskrankheiten-Verordnung einzuordnen. Danach sind Stoffe nur dann als krebserzeugend für den Menschen anzusehen, wenn durch hinreichende Ergebnisse aus Langzeittierversuchen oder Hinweise aus Tierversuchen und epidemiologischen Untersuchungen davon auszugehen ist, dass sie einen nennenswerten Beitrag zum Krebsrisiko leisten. Derartige wissenschaftliche Erkenntnisse würden im Fall von P-Chloranilin nicht vorliegen.

Mit seiner daraufhin gegen die Berufsgenossenschaft eingereichten Klage hatte der Chemiefachwerker Erfolg. Nach umfangreichen Ermittlungen gab das Gericht der Klage statt und verurteilte den gesetzlichen Unfallversicherungs-Träger dazu, dem Kläger eine Verletztenrente zu zahlen.

Ausreichende Wahrscheinlichkeit

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Kläger während seiner Berufstätigkeit über viele Jahre regelmäßig Kontakt über die Haut und die Atemwege mit dem Gefahrstoff P-Chloranilin hatte. Das aber hat nach Überzeugung der Richter mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu der Krebserkrankung des Klägers geführt.

Dass der Gefahrstoff noch nicht in die Kategorie 1 der Anlage zur Berufskrankheiten-Verordnung aufgenommen worden sei, was einen Leistungsanspruch begründet hätte, sei nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme darauf zurückzuführen, dass entsprechende Studien zum Nachweis der schädlichen Wirkung auf Menschen bislang nicht hätten durchgeführt werden können beziehungsweise schlichtweg nicht durchgeführt worden seien.

Im Übrigen spreche im Fall des Klägers allein schon die Tatsache für einen Ursachenzusammenhang zwischen seiner Berufstätigkeit und der Krebserkrankung, dass er schon im Alter von 55 Jahren an Harnblasenkrebs erkrankte, obgleich das mittlere Erkrankungsalter für Männer bei 72 Jahren liegt.

Der Kläger sei außerdem keinen außerberuflichen Risiken ausgesetzt gewesen, welche die Krebserkrankung hätten auslösen können. Er habe weder geraucht noch sei in seiner Familie eine Häufung von Harnblasenkrebs aufgetreten. Die Richter sahen keine Veranlassung, eine Revision gegen ihre Entscheidung zuzulassen.