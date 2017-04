Die Berufsgenossenschaft und der tödliche Treppensturz

13.4.2017 – Kommt ein Beschäftigter nach dem Ende einer Tagung im Rahmen eines geselligen Zusammenseins mit Kollegen zu Schaden, so steht er in der Regel nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Das hat das Bundessozialgericht mit Urteil vom 30. März 2017 entschieden (B 2 U 15/15 R).

WERBUNG

Der Entscheidung lag die Klage eines Außendienstmitarbeiters eines Versicherers zugrunde. Dieser war von seinem Arbeitgeber zu einem „Tag des Vertriebes“ eingeladen worden.

Gespräche an der Hotelbar

Bei der in einem Restaurant stattfindenden Abendveranstaltung wurden unter anderem die Ergebnisse einer Mitarbeiterbefragung vorgestellt. Der Abend endete kurz vor Mitternacht nach einem gemeinsamen Essen. Das sah auch das Veranstaltungsprogramm vor, das den Teilnehmern im Rahmen der Einladung überlassen wurde.

Der Kläger begab sich anschließend mit weiteren Kollegen in ein Hotel, in dem Zimmer für die Tagungsteilnehmer reserviert worden waren. Dort ließ man die Tagung, wie bei derartigen Veranstaltungen durchaus üblich, an der Hotelbar ausklingen. Der Leiter des Vertriebes nahm daran nicht teil. Er war nach Hause gefahren.

Die Besucher der Hotelbar standen in kleinen Gruppen zusammen, um sich unter anderem über die Tagung zu unterhalten. Als der Kläger zur Toilette ging, stürzte er eine steile Treppe hinab. Dabei zog er sich eine schwere Gehirnverletzung zu. Eine im Krankenhaus durchgeführte Blutprobe ergab einen Blutalkoholgehalt von 2,5 Promille.

Kein Arbeitsunfall?

Die für den Kläger zuständige Berufsgenossenschaft lehnte es ab, den Unfall als Arbeitsunfall anzuerkennen. Das begründete sie damit, dass der Unfall eindeutig auf ein alkoholbedingtes Fehlverhalten zurückzuführen sei.

Der Sturz habe sich außerdem nach dem Ende der eigentlichen Tagung ereignet und falle nicht unter den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Denn die gesellige Zusammenkunft nach Abschluss des Tagungsprogramms habe überwiegend privaten Charakter gehabt und sei deshalb nicht mehr der betrieblichen Tätigkeit zuzurechnen.

Dass das Treffen in der Hotelbar auch der Pflege kollegialer Beziehungen untereinander diente und betriebliche Themen zur Sprache kamen, sei nicht von Belang. Denn andernfalls wäre jede Unterhaltung als Betriebstätigkeit anzusehen, sofern sie sich auf betriebliche Vorgänge beziehe.

Fehlender innerer Zusammenhang

Dieser Argumentation schlossen sich die Richter des Bundessozialgerichts an. Sie wiesen die von der Ehefrau und Tochter fortgeführte Revision des mittlerweile an den Folgen des Unfalls verstorbenen Klägers als unbegründet zurück.

Nach Überzeugung des Gerichts stand die Tätigkeit, die zu dem Unfall des Klägers geführt hat, in keinem inneren Zusammenhang mit dem Beschäftigungs-Verhältnis. „Hieran fehlt es bei Dienstreisen in der Regel, wenn der Geschäftsreisende bei der Freizeitgestaltung, insbesondere am Abend, wie zum Beispiel bei dem Besuch von Vergnügungsstätten, verunglückt“, so das Gericht.

Es sei zwar unbestritten, dass die Gespräche in der Hotelbar der Pflege kollegialer Beziehungen und der Förderung eines angenehmen Betriebsklimas gedient hätten, woran sowohl der Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmer interessiert seien. Das allein genüge jedoch nicht, um die Zusammenkunft in der Bar dem versicherungsrechtlich geschützten Bereich zuzuordnen.

Schwierige Abgrenzung, aber…

Die Grenze verlaufe bei Besprechungen und sonstigen Zusammenkünften vielmehr dort, wo die arbeitsvertragliche Haupt? oder Nebenpflicht zur Teilnahme an einem Gespräch, Meeting beziehungsweise Arbeits? oder Gemeinschaftsessen ende und der informelle kollegiale Austausch beginne.

Die Richter räumten ein, dass die Abgrenzung im Einzelfall schwierig sein könne. Das gelte insbesondere dann, wenn der Übergang vom dienstlichen Gespräch zum informellen kollegialen Austausch fließend sei und keine deutliche Zäsur erfolge. In dem entschiedenen Fall sei der Ortswechsel von dem Restaurant in die Bar des Hotels jedoch eindeutig nicht im Veranstaltungsprogramm vorgesehen gewesen.

Daher könne die Zusammenkunft auch nicht als betriebliche Gemeinschafts-Veranstaltung angesehen werden. Dagegen spreche allein schon die Tatsache, dass der Betriebsleiter die Veranstaltung als betriebliche Gemeinschafts-Veranstaltung weder angeregt noch organisiert beziehungsweise Beschäftigte der Betriebseinheit mit der Durchführung der Veranstaltung beauftragt habe.

Die Revision gegen ein die Klage abweisendes Urteil der Vorinstanz wurde daher vom Bundessozialgericht als unbegründet zurückgewiesen.