Die Berufsgenossenschaft und der Rippenfelltumor

4.4.2017 – Eine vermutlich durch Asbest verursachte Erkrankung gilt rechtlich bereits dann als nachgewiesen, wenn sie aufgrund des aktuellen Kenntnisstandes der medizinischen Wissenschaft als wahrscheinlich diagnostiziert wurde. Das hat das Hessische Landessozialgericht mit einem gestern veröffentlichten Urteil vom 21. Februar 2017 entschieden (L 3 U 124/14).

Ein Mann war von 1948 bis 1993 als Schlosser und später als Elektriker tätig. Im Rahmen dieser Tätigkeiten musste er unter anderem Asbestplatten schneiden und häufig auch Lötarbeiten mit Asbestband durchführen.

Fehlender Beweis?

Im Jahr 2011 erkrankte er an einem Tumor am Bereich des Brustkorbes, an welchem er wenige Monate später verstarb. Der histologische Befund ergab ein sogenanntes Mesotheliom, eine Erkrankung, die vor allem bei Menschen auftritt, die mit Asbest Kontakt haben beziehungsweise hatten.

Die Berufsgenossenschaft lehnte es trotz allem ab, die Erkrankung als Berufskrankheit anzuerkennen. Denn da keine Obduktion erfolgt sei, habe der Tumor nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden können. Ein Leistungsanspruch bestehe aber nur im Fall eines Vollbeweises. Den habe die klagende Witwe des Versicherten nicht erbracht.

Wertungsschema

Dieser Argumentation wollten sich die Richter des Hessischen Landessozialgerichts nicht anschließen. Sie gaben der Klage der Witwe statt.

Nach Ansicht der Richter reicht unter Umständen eine nur geringfügig vermehrte Asbestbelastung für eine Lungenveränderung aus. Dabei könnten aufgrund des variantenreichen histologischen Tumortyps Schwierigkeiten in der Abgrenzung zu anderen Tumorerkrankungen bestehen.

Daher habe das Europäische Mesotheliompanel ein Wertungsschema entwickelt, wonach die Diagnose „malignes Mesotheliom“ medizinisch als gesichert gilt, sofern die Kategorie A (sicheres Mesotheliom) oder die Kategorie B (wahrscheinliches Mesotheliom) vorliegt.

In dem Fall des verstorbenen Mannes der Klägerin sei zumindest von der Kategorie B auszugehen. Damit sei juristisch der Vollbeweis dafür erbracht, dass der Versicherte wegen seiner Kontakte mit Asbest erkrankt sei.

Keine absolute Sicherheit

Im Übrigen erfordere ein juristischer Vollbeweis keine absolute Sicherheit. Denn dieser Beweis gehe bei den Feststellungen medizinischer Tatsachen grundsätzlich nicht über den aktuellen Kenntnisstand der medizinischen Wissenschaft hinaus.

Unabhängig davon habe es der beklagte gesetzliche Unfallversicherungs-Träger versäumt, die Angehörigen des Verstorbenen auf die Bedeutung einer Obduktion zur Beweissicherung hinzuweisen. Das habe zur Folge, dass durch einen hierdurch eingetretenen Beweisnotstand geringere Anforderungen an den Nachweis einer berufsbedingten Erkrankung zu stellen seien.

Die Richter sahen keine Veranlassung, eine Revision gegen ihre Entscheidung zuzulassen.