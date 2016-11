Die Berufsgenossenschaft und der Achillessehnenriss

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Um Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung zu erhalten, bedarf es überzeugender Argumente. So auch in einem kürzlich vom Karlsruher Sozialgericht entschiedenen Fall. mehr ...

Nachdem er auf dem Weg zur Arbeit von einem Lastkraftwagen überfahren worden war, wollte ein Mann Leistungen der Berufsgenossenschaft in Anspruch nehmen. Wegen der besonderen Umstände des Falls weigerte die sich jedoch, zu zahlen. Der Fall landete daher vor Gericht. mehr ...

30.9.2016 –

Verunglückt ein Arbeitnehmer, weil er auf dem Weg von oder zu seiner Arbeitsstätte tanken will, kann es Stress mit der Berufsgenossenschaft geben. So auch in einem kürzlich entschiedenen Fall. mehr ...