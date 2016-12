Deutlich teurere Motorradschäden

5.12.2016 – Die oft nur einige Monate im Jahr gefahrenen Krafträder und -roller verunglücken um einiges seltener als PKW. Wenn es jedoch einmal kracht, wird es deutlich teurer als bei den Autofahrern – und auch deutlich teurer als im Vorjahr, so die gemeinschaftliche Kraftfahrt-Statistik der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) und dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

Der Schadendurchschnitt der Krafträder und -roller in der Haftpflichtversicherung ist nach dem deutlichen Rückgang 2014 (VersicherungsJournal 14.12.2015) im vergangenen Jahr wieder gestiegen.

Wie die kürzlich veröffentlichte gemeinschaftliche Kraftfahrtstatistik vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) für 2015 zeigt, nahm der Durchschnittsschaden um 11,5 Prozent auf 5.469 Euro zu.

Deutlicher Zuwachs

Damit sind die Zweiradschäden nicht nur fast doppelt so teuer wie Pkw-Schäden, sondern haben sich gegenüber dem Vorjahr auch deutlich stärker erhöht als diese. Die Pkw-Haftpflichtschäden sind 2015 der Statistik zufolge um ein halbes Prozent auf durchschnittlich 3.293 Euro gestiegen (VersicherungsJournal 23.11.2016).

Von je 1.000 Krafträdern und -rollern hatten 2015 statistisch gesehen unverändert neun einen Haftpflichtschaden, Personenkraftwagen kommen bei der gleichen Zählung auf 65 (2014: 64) Schäden. Der Schadenbedarf für die Zweiräder erhöhte sich auf 46 (43) Euro.

Fast 2,97 Millionen Krafträder und -roller wurden 2015 versichert – damit stieg die Zahl der Jahreseinheiten mit einem Plus von 2,2 (1,8) Prozent erneut stärker als bei den Pkw (plus 1,3 Prozent).

Flotte fährt besser

Anders als bei den Pkw fuhren die Flottenfahrer besser als die privat Zugelassenen – allerdings spielt das Flottengeschäft mit einem Anteil von nur 1,6 (2014: 1,4) Prozent kaum eine Rolle.

Als Flotte versicherte Einheiten kamen auf eine Schadenhäufigkeit von 6 (sieben) und einen Schadendurchschnitt von 4.517 (9.036) Euro. Nach dem hohen Schadengeschehen des Vorjahres sank der Schadenbedarf auf 28 (62) Euro.

Tendenziell sind Krafträder und -roller in der Tarifgruppe (TG) N versichert; nur 20,7 (21,1) Prozent sind als TG B (Angehörige des Öffentlichen Dienstes) versichert; eine landwirtschaftliche TG A gibt es nicht.

Besser ab 30

Wie bei den Personenkraftwagen (VersicherungsJournal 29.11.2016) zeigen sich auch bei Krafträdern und -rollern große Unterschiede nach dem Fahreralter beim Schadengeschehen. Je jünger die Fahrer, desto höher die Unfallhäufigkeit, so die Statistik. Das schlechteste Risiko stellen die Bis-19-Jährigen mit einer Schadenhäufigkeit von 45 dar; gefolgt von den 20- bis 21-Jährigen mit 27. Hier ist der durchschnittliche Schaden mit 7.855 Euro zudem am höchsten.

Ab dem 31. Lebensjahr rutscht die Schadenhäufigkeit auf unverändert acht Fälle je 1.000 Einheiten – und danach sinkt sie dann auf sieben. Der zweirädrige Fahruntersatz wird unverändert vor allem von älteren Semestern gefahren. Bei 88,0 (2014: 88,5) Prozent sind die Fahrer älter als 31 Jahre.

Die Altersklasse der Über-64-Jährigen umfasst mit 229.063 Einheiten fast acht (sieben) Prozent. Ihr Schadenbedarf liegt bei einer Schadenhäufigkeit von sieben den Angaben zufolge bei 42 (25) Euro. Den niedrigsten Schadenbedarf hat die Altersgruppe 44 bis 51 Jahre mit 32 (37) Euro. Im Vorjahr hatten die 31- bis 43-Jährigen mit 35 Euro den geringsten Schadenbedarf – diese Gruppe kommt nun auf 39 Euro.

Gefährliche PS

Unverändert gilt: Je leistungsstärker das Gefährt, desto ungünstiger der Schadenverlauf in der Statistik. Die günstigste Schadenhäufigkeit hat mit weiterhin drei Unfällen je 1.000 Einheiten die kleinste Motorklasse (1 bis 7 kW), in der fast 150.000 Fahrzeuge versichert sind. Der Durchschnittsschaden ist hier mit 2.441 (2.388) Euro nicht einmal halb so hoch der Durchschnitt.

Jeweils rund 650.000 Einheiten sind in den Klassen 21 bis 37 kW beziehungsweise 38 bis 57 kW versichert. Hier liegen die Unfallhäufigkeit bei unverändert neun beziehungsweise acht und die Schadenbedarfe bei ebenfalls unverändert 41 beziehungsweise 40 Euro.

Die höchste Motorleistungsklasse (121 kW und mehr) ist mit 18 (2014: 19) Fällen je 1.000 Einheiten nicht weiterhin nicht nur am häufigsten in Unfällen verwickelt, sondern diese sind mit 9.270 (7.920) Euro im Durchschnitt auch am teuersten. Der Schadenbedarf beträgt hier 171 (151) Euro.

Wenige in höchster Regionalklasse

Für Krafträder und -roller kennt die Statistik fünf Regionalklassen (sowie die Angabe „unbekannt“, unter die aber nur knapp 197 Einheiten fallen). Die erste Klasse kommt auf eine Schadenhäufigkeit von sieben (2014: acht) und hat einen leicht unterdurchschnittlichen Schadendurchschnitt. Die beiden folgenden Klassen haben eine Unfallhäufigkeit von unverändert acht.

In der Klasse fünf sind nur noch rund 71.000 (130.000) Einheiten versichert. Sie hat eine Schadenhäufigkeit von 20 (16) mit einem Schadendurchschnitt von 3.291 (4.765) Euro. Den höchsten Schadendurchschnitt hat die weiterhin Klasse zwei mit 6.048 (5.231 Euro).