Das waren die teuersten Katastrophenschäden 2016

29.3.2017 – Sowohl die versicherten als auch die gesamtwirtschaftlichen Schäden durch Natur- und von Menschen verursachten Katastrophen sind in diesem Jahr laut der Sigma-Studie 2/2017 von der Swiss Re im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. In Deutschland sorgten „Ela“ und „Friederike“ für versicherte Schäden von mehr als einer Milliarde Euro.

Kurz vor dem Jahreswechsel hatte die Swiss Re vorläufigen Daten zu den Schäden durch Natur- und Man-made-Katastrophen veröffentlicht (VersicherungsJournal 16.12.2016). Als Katastrophen werden dabei Ereignisse eingestuft, wenn sie bestimmte Schaden-Schwellenwerte überschreiten.

2016: Teures Schadenjahr

In der jetzt erschienenen Sigma-Studie 2/2017 „Natur- und Man-made-Katastrophen 2016“ hat der Rückversicherer einige Zahlen nach oben korrigiert. Der gesamtwirtschaftliche Schaden betrug im vergangenen Jahr demnach 175 Milliarden US-Dollar (umgerechnet rund 162 Milliarden Euro, Stand 28. März 2016), der versicherte Schaden 54 Milliarden US-Dollar (knapp 50 Milliarden Euro). Dies liegt deutlich über der Prognose von 158 beziehungsweise 49 Milliarden US-Dollar.

Wie die Swiss Re weiter mitteilte, befanden sich die wirtschaftlichen Gesamtschäden wie auch die versicherten Schäden auf dem höchsten Niveau seit 2012. Durch eine hohe Anzahl schwerer Katastrophen (Erdbeben, Stürme, Überschwemmungen und Waldbrände) in allen Regionen habe sich der Abwärtstrend der vergangenen vier Jahre umgekehrt.

2015 waren der gesamtwirtschaftliche Schaden mit 92 Milliarden US-Dollar (85 Milliarden Euro) nur in etwa halb so groß. Bei den versicherten Schäden lag der Vorjahreswert mit 37 Milliarden US-Dollar (rund 34 Milliarden Euro) um rund ein Viertel niedriger (VersicherungsJournal 31.3.2016).

Als versicherte Schäden werden Sach- und Betriebsunterbrechungs-Schäden verstanden, etwaige Schadenersatzzahlungen aus Haftpflicht- oder Lebensversicherungen sind in den genannten Beträgen nicht enthalten.

Weniger Katastrophenereignisse

Von den 327 (Vorjahr: 356) Katastrophenereignissen fielen 191 (199) in die Kategorie Naturkatastrophen. Die restlichen 136 (157) Ereignisse waren den von Menschen verursachten Katastrophen zuzurechnen. Obwohl nur knapp 60 Prozent der Katastrophenereignisse auf natürliche Ursachen zurückzuführen waren, so waren sie mit 46 Milliarden US-Dollar (rund 42,5 Milliarden Euro) dennoch für über 85 Prozent der versicherten Schäden verantwortlich.

Fast vier von zehn Katastrophenereignissen geschahen der Sigma-Studie zufolge in Asien, die aber nur für rund ein Sechstel der versicherten Schäden verantwortlich waren. Rund jedes vierte Ereignis fand in Amerika und der Karibik statt. Der Anteil an den versicherten Schäden war mit knapp 60 Prozent allerdings fast doppelt so groß.

Fast jedes sechste Katastrophenereignis fand in Europa und gut jedes achte in Afrika statt. Auf Europa entfiel in etwa ein Siebtel der versicherten Schäden, auf Afrika hingegen nur rund drei Prozent.

Die teuersten Katastrophen

Auch der für die Assekuranz teuerste Schaden in diesem Jahr wurde durch ein Erdbeben verursacht, das sich Mitte April in der japanischen Präfektur Kumamoto ereignete und zu umfassenden Gebäudeschäden, Bränden, eingestürzten Häusern sowie insgesamt 137 Todesopfern führte. Der versicherte Gesamtschaden betrug rund 4,8 Milliarden Euro.

Die teuersten Naturkatastrophen 2016 Schadenereignis Datum Versicherte Schadenhöhe* Land Erdbeben Mitte April 4,887 Japan Hurrikan Matthew Anfang Oktober 4,000 USA und Karibik Schwere Stürme und Überschwemmungen Mitte August 3,102 USA (Louisiana) Schwerer Hagelsturm Mitte April 2,995 USA (San Antonio, Texas) Stürme und Überschwemmungen Ende Mai 2,886 Europa (Deutschland, Frankreich) Waldbrände Anfang Mai 2,782 Kanada (Fort McMurray) Erdbeben Mitte November 1,700-2,400 Neuseeland Hagelsturm und Gewitter Mitte März 1,869 USA (Texas)

Die deutsche Versicherungsbranche wurde im laufenden Jahr stark gebeutelt von den Sturmtiefs „Elvira“ und „Friederike“, die Ende Mai und Anfang Juni über die Bundesrepublik zogen und in vielen Ortschaften verheerende Beschädigungen anrichteten. Dabei verlor fast ein Dutzend Menschen ihr Leben.

Das versicherte Schadenvolumen liegt nach Schätzungen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) bei rund 1,2 Milliarden Euro. Davon entfallen rund 200 Millionen Euro auf die Kraftfahrzeug-Versicherung, die verbleibende etwa eine Milliarde Euro auf Schäden in der Sachversicherung (Wohngebäude, Hausrat, Gewerbe- sowie Industriebetriebe und Landwirtschaft) (VersicherungsJournal 6.6.2016, 17.6.2016, 9.1.2017).

Weitere Details zur Katastrophen-Bilanz können in der 56-seitigen Sigma-Studie 2/2017 nachgelesen werden, die auf dieser Internetseite als PDF-Dokument heruntergeladen werden kann.