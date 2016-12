Chauffeurdienste besser als Taxifahrer

20.12.2016 – Das Schadengeschehen bei den Taxen hat sich 2015 weiter verschlechtert. Wenn auch mit leicht abnehmender Tendenz verursachen Taxen immer noch rund fünf Mal so oft in Haftpflichtschäden wie private oder übrige gewerblich genutzte PKW. Miet-PKW mit Fahrer, auch Chauffeurdienste genannt, kommen in der gemeinschaftlichen Kraftfahrtstatistik von GDV und Bafin besser weg.

Von je 1.000 Taxen hatten 2015 der gemeinschaftlichen Kraftfahrtstatistik vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) zufolge 323 (2014: 332) Fahrzeuge einen Haftpflichtschaden – statisch war dies jedes dritte Fahrzeug.

Anders als bei den Personenkraftwagen, bei denen es im vergangenen Jahr 65 (64) Unfälle je 1.000 Einheiten gab (VersicherungsJournal 23.11.2016), ist die Unfallhäufigkeit bei den Taxen gesunken.

Höherer Schadendurchschnitt

Der Schadendurchschnitt der Taxen hat sich um 4,8 Prozent auf 4.451 (4.246) Euro erhöht und liegt damit um fast ein Drittel über dem der „normalen“ Pkw, die auf durchschnittlich 3.293 (3.277) Euro kommen. Der für die Prämienkalkulation wichtige Schadenbedarf erreicht bei den Taxen 1.439 (1.408) Euro – gegenüber 215 (209) Euro bei den übrigen Personenkraftwagen.

Deutlich besser als bei den Taxen ist der Statistik zufolge das Schadengeschehen bei den 24.090 (23.286) Miet-Pkw mit Fahrern. Sie kommen auf eine Unfallhäufigkeit von 178 (184).

Der Durchschnittsschaden der Chauffeure erhöhte sich 2015 um knapp 6,5 Prozent auf 4.184 Euro. Damit errechnet sich ein Schadenbedarf von 743 (735) Euro. Der Statistik zufolge fahren die Chauffeure in Berlin mit 201 Unfällen je 1.000 Einheiten leicht besser als in Hamburg (203) und München (237). Diese drei Großstädte weist die Statistik separat neben den fünf Einwohnerdichte-Klassen aus.

Hamburg teurer als München

Auch für Taxen kennt die Statistik fünf Regionalklassen (sowie die Angabe „unbekannt“, unter die praktisch niemand fällt) und die drei Großstädte – aber mit einer anderen Reihenfolge, was die Unfallhäufigkeit betrifft.

Die Berliner Taxen fahren mit 429 (411) Unfälle je 1.000 Einheiten besser als ihre Kollegen in Hamburg (428) oder München (466). Die Unfallhäufigkeit ist 2015 in München um knapp sechs Prozent und in Berlin um 4,4 Prozent gestiegen, während sie in Hamburg um 3,6 Prozent abgenommen hat.

In Hamburg sind Unfälle jedoch teurer, wie die Statistik zeigt. Dort beträgt der Schadendurchschnitt 4.459 (3.321) gegenüber 4.167(4.372) Euro in Berlin und 3.790 (3.769) Euro in München.

Große Spanne

In der ersten Klasse der Einwohnerdichte ist die Schadenhäufigkeit mit 147 (158) Fällen je 1.000 Einheiten um sieben Prozent niedriger als 2014 und weniger als halb so hoch wie beim Gesamtdurchschnitt der Taxen. Auch der Durchschnittsschaden fällt mit 3.583 (3.861) Euro im Vorjahres- sowie Gesamtvergleich günstiger aus. Der Schadenbedarf verbilligt sich auf 525 (610) Euro.

Die Schadenhäufigkeit steigt steil an bis auf 424 (440) Fälle je 1.000 Taxen in Klasse 5. Die meisten Taxen sind in Klasse 4 versichert mit 13.489 (13.708) Einheiten; hier betragen die Schadenhäufigkeit 312 (329) und der Schadendurchschnitt 4.336 (4.317) Euro.

Zwei Drittel der Taxen – also 33.056 (32.635) Einheiten – sind nicht als Flotten versichert. Bei ihnen ist zwar die Schadenhäufigkeit mit 311 (318) Fällen je 1.000 Einheiten günstiger als bei den Flottenfahrzeugen mit 344 (354). Doch wenn es kracht, dann wird es teurer.

Die Nicht-Flottenfahrzeuge kommen auf einen Schadendurchschnitt von 4.61 (4.528) Euro, die Flotten-Taxen auf 4.118 (3.825) Euro. Damit haben erstere einen Schadenbedarf von 1.452 (1.440) Euro und letztere einen von 1.418 (1.354) Euro.

Vielfach in den hohen Schadensklassen

Angesichts des insgesamt hohen Schadenaufkommens verwundert es nicht, dass knapp drei Viertel der Taxen in den Schadensfreiheits-Klassen bis SF 10 versichert sind.

Die SF 0 ist mit 3.624 Einheiten die stärkste Gruppe, gefolgt von SF 1 mit 3.492 Einheiten. In der SF 20 sind allerdings auch 3.273 (3.222) Einheiten versichert.