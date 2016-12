Busfahrer ohne Bus

14.12.2016 – Selbstständige Busfahrer, die über keinen eigenen Bus verfügen, sind sozialversicherungs-rechtlich in der Regel wie abhängig Beschäftigte zu behandeln. Das hat zur Folge, dass für sie Sozialversicherungs-Beiträge abzuführen sind, so das Hessische Landessozialgericht in einem gestern veröffentlichten Urteil vom 24. November 2016 (L 1 KR 157/16).

Geklagt hatte ein Busunternehmen, das für die Erledigung seiner Aufgaben im öffentlichen Nahverkehr zahlreiche Busfahrer beschäftigte. Die Firma sollte nach einer Betriebsprüfung für einen ihrer Fahrer Sozialversicherungs-Beiträge in Höhe von rund 53.000 Euro nachzahlen.

Das wurde damit begründet, dass der Fahrer, obwohl seit Jahren als Selbstständiger für das Unternehmen tätig, sozialversicherungs-rechtlich wie ein abhängiger Arbeitnehmer einzustufen sei. Denn er verfüge über keinen eigenen Bus.

Merkmale einer selbständigen Tätigkeit?

Seine Klage gegen die Entscheidung der Deutschen Rentenversicherung begründete das Unternehmen im Wesentlichen damit, dass sich der Fahrer seine Strecke selbst ausgesucht habe und für seine Tätigkeit kein Gehalt, sondern eine wöchentliche Pauschale erhalte. Er sei außerdem für die Reinigung des Fahrgastraums des Busses zuständig.

Bei Vertragsabschluss sei ihm von einem anderen Busunternehmen außerdem bestätigt worden, dass er auch für dieses als selbstständiger Busfahrer tätig war. Für seine Einstufung als Selbstständiger komme es nach all dem nicht darauf an, ob er über einen eigenen Bus verfüge oder nicht.

Doch das vermochte die Richter des Hessischen Landessozialgerichts nicht zu überzeugen. Sie wiesen die Klage des Busunternehmens als unbegründet zurück.

Die Sache mit dem eigenen Fahrzeug

Nach Ansicht des Gerichts kommt es bei der Beurteilung der Frage, ob ein Busfahrer sozialversicherungs-rechtlich als Selbständiger eingestuft werden kann, entscheidend darauf an, ob er für seine Tätigkeit ein eigenes Fahrzeug einsetzt oder nicht.

Denn verfügt ein Berufskraftfahrer über kein eigenes Fahrzeug, so ist er regelmäßig als abhängig Beschäftigter einzustufen, für den Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung abzuführen sind.

In dem entschiedenen Fall stelle die Klägerin dem Fahrer nicht nur den Bus, sondern auch weitere Betriebsmittel wie etwa den Kraftstoff und Schmiermittel zur Verfügung. Sie zahle außerdem die laufenden Kosten für den Unterhalt, die Wartung und die Versicherung des Fahrzeugs.

Kein wesentlicher Unterschied zur Tätigkeit festangestellter Fahrer

All das spreche zusammen mit der Tatsache, dass der Fahrer an die engen Vorgaben des Linienverkehrs gebunden ist, für eine sozialversicherungs-pflichtige Tätigkeit. Denn sie unterscheide sich im Wesentlichen nicht von der der festangestellten Fahrer.

Dass der Fahrer seine Strecke selbst ausgesucht, den Fahrgastraum gereinigt und eine wöchentliche Pauschale erhalte spiele für die Beurteilung seiner Sozialversicherungs-Pflicht hingegen eine untergeordnete Rolle.

Es komme auch nicht darauf an, dass ein früherer Geschäftspartner des Fahrers seinen Status anders bewertet habe. Denn abzustellen sei stets auf die aktuelle Tätigkeit. Das Gericht ließ keine Revision zum Bundessozialgericht zu.