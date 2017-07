BU-Versicherung der Stuttgarter mit Verlängerungsoption

10.7.2017 – Die Stuttgarter Lebensversicherung hat erst vor einem halben Jahr eine überarbeitete Version ihrer Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung präsentiert. Das Produkt wurde erneut einer Revision unterzogen. Auffällig sind hier die Berücksichtigung des Kräfteverfalls in der BU-Definition, die Leistungen bei Pflegebedürftigkeit sowie eine Option zur Vertragsverlängerung. Ein Gastbeitrag von Makler Philip Wenzel.

Man muss das Eisen schmieden, solange das Feuer heiß ist, wird sich die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. gedacht haben – und hat ihre erst zum 1. Januar dieses Jahres überarbeitete Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung gleich noch mal nachgebessert. Obwohl schon diese letzte Version eigentlich kaum Wünsche offen gelassen hat (VersicherungsJournal 30.1.2017).

Philip Wenzel (Bild: Köhler)

Die AVB sind nach wie vor sehr übersichtlich strukturiert und gut lesbar. Im Gegensatz zu Bedingungstexten der Mitbewerber kommt der Text fast vollständig ohne ermüdende Wiederholungen aus.

Definition von Berufs- und Arbeitsunfähigkeit

Ganz grundsätzlich verlässt einen beim Lesen nicht das Gefühl, dass hier jemand mitgedacht hat. Ein gutes Beispiel dafür ist die Definition der Berufsunfähigkeit im Kontrast zur Definition der Arbeitsunfähigkeit.

Berufsunfähigkeit wird durch Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfall ausgelöst, während die Arbeitsunfähigkeit bei der Stuttgarter nur durch Krankheit oder Körperverletzung ausgelöst werden kann. Wahrscheinlich werden alle Mitbewerber an dieser Stelle zu „copy and paste“ greifen, und es ist in diesem Fall ja auch nichts Verwerfliches daran, den Kräfteverfall mit aufzuzählen.

Den Verfassern der AVB der Stuttgarter BU-Versicherung ist in der Tat Recht zu geben. Denn selbstverständlich kann Kräfteverfall per Definition nicht vorübergehend, sondern nur dauerhaft sein, wenn er nicht durch eine Krankheit oder Körperverletzung ausgelöst wurde. Und somit kann der Kräfteverfall nicht zu einer vorübergehenden AU, sondern immer nur zu einer BU führen.

Die AU-Klausel ermöglicht einen vereinfachten Zugang zur Leistung, da eine gleichzeitige Beantragung der BU-Rente nicht verlangt wird. Die maximale Leistungsdauer beträgt allerdings nur 18 Monate.

Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

Was ebenfalls positiv auffällt, ist die Definition der Leistung bei Pflegebedürftigkeit. Nur wenige Anbieter leisten bereits beim Verlust von einer der sechs sogenannten ADL.

Das würde bedeuten, eine Rentenzahlung wäre bereits fällig, wenn der Versicherte sich für sechs Monate nicht mehr alleine anziehen könnte. Das kann bei einem komplizierten Bruch beider Beine in Folge eines Motorradunfalls schnell der Fall sein. Bei vielen kaufmännischen Berufen läge eine BU nicht vor, da die Wegefähigkeit nicht berücksichtigt wird.

Strenggenommen würde hier auch eine Leistung aus der AU-Klausel fällig. Aber wenn die 18 Monate aufgebraucht sind oder der Kunde die Variante ohne Klausel gewählt hat, die die Stuttgarter ebenfalls anbietet, stellt der Weg über die Pflegeleistung eine zweite Möglichkeit dar.

Ausschlüsse im Kundensinne

Sehr kundenfreundlich sind auch die Ausschlüsse definiert. Neu ist, dass Leistung bei Kriegsereignissen im Ausland fällig wird, wenn der Kunde nicht aktiv daran beteiligt war.

Der Verzicht auf den Ausschluss von vorsätzlichen Verkehrsdelikten erfreut sich unter Vermittlern einiger Beliebtheit. Wie relevant dieser Verzicht in der Praxis ist, lässt sich schwer einschätzen. Würde er häufiger zum Einsatz kommen, stellte sich umgekehrt die Frage, ob ein gewissenhafter Autofahrer in einem solchen Kollektiv tatsächlich gut aufgehoben wäre. Aber so ist es mit den meisten Klauseln. Was für den Einzelnen von Vorteil, ist für das Kollektiv oft nachteilig.

Auch der neu definierte Rückgriff auf den zuletzt ausgeübten Beruf, selbst bei dauerhaftem Ausscheiden aus dem Berufsleben, ohne zeitliche Begrenzung ist im Kundensinne zu begrüßen.

Option zur Vertragsverlängerung

Mit einer Neuerung unterstreicht die Stuttgarter deutlich den Anspruch, unter den freien Vermittlern zukünftig noch mehr als Biometrie-Versicherer ernstgenommen zu werden. Die neue BU-Versicherung bietet eine Anpassungsoption an, die es dem Kunden ermöglicht, den Vertrag zu verlängern, wenn die gesetzliche Regelaltersgrenze für den Rentenbezug nach hinten verschoben wird.

Es ist schwer zu verstehen, warum noch kein anderer Mitbewerber diese Möglichkeit anbietet. Die Angst vor einer Rente mit 70 ist bei den Kunden durchaus vorhanden – da ist es vertrieblich sinnvoll und auch im Sinne einer vorausschauenden Bedarfsdeckung notwendig, diese Option dem Kunden vorzustellen.

Vermittler ist gefragt

Technisch gesehen, ermöglicht es diese Option, einen neuen Vertrag ohne Gesundheitsprüfung abzuschließen. Es ist gut, dass der Stein von der Stuttgarter ins Rollen gebracht wird. Im nächsten Schritt darf gerne auf eine erneute Risikoprüfung verzichtet werden oder sogar die Verlängerung zu den Rechnungsgrundlagen und dem Eintrittsalter vom Vertragsbeginn berechnet werden.

Die Verlängerungsoption muss innerhalb von sechs Monaten nach einer Erhöhung der Regelaltersgrenze gezogen werden. Hier ist der Vermittler gefragt! Interessant für die Stuttgarter: In diesem Fall müsste auch innerhalb der sechs Monate ein neuer Tarif mit längerer Leistungsdauer auf die Beine gestellt werden.

Außerdem erlischt die Option mit Vollendung des 45. Lebensjahres, wenn der Vertrag beitragsfrei ist oder der Versicherte bereits einmal berufs- oder arbeitsunfähig war.

Alternative zu den etablierten Biometrie-Anbietern

Zusammenfassend betrachtet positioniert sich die Stuttgarter mit guten Ideen und intelligent verfassten AVB als ernstzunehmende Alternative zu den etablierten Biometrie-Anbietern im Markt. Der freie Vermittler sollte daher den schwäbischen Versicherer bei der Einkommenssicherung mit auf den Schirm nehmen.

Der 37-jährige Bürokaufmann zahlt bis Endalter 67 für 1.000 Euro Rente bei einem Prozent Leistungsdynamik 65,02 Euro (98,52 Euro brutto) monatlich. Der Mechatroniker zahlt 113,30 Euro (171,66 Euro brutto).