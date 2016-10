BU-Schutz des HDI: Noch etwas draufgepackt

4.10.2016 – Die HDI Lebensversicherung AG hat ihren Berufsunfähigkeits-Schutz um eine Arbeitsunfähigkeits-Klausel erweitert. Zudem wurde das Bedingungswerk überarbeitet. Makler Philip Wenzel hat die Anfang September am Markt erschienene neue Version untersucht. Die neue Klausel bietet im Kundensinne noch Verbesserungspotenzial, meint er in seinem Gastbeitrag. Auch finde sich in den Bedingungen im Detail die eine oder andere Formulierung, die den Gesamteindruck etwas herabsetzt.

Der HDI ist eine der wenigen Versicherer, deren Genus männlich ist, wodurch er nur bedingt mit standardisierten Briefvorlagen, die sich automatisch aus dem Maklerverwaltungs-Programm erstellen lassen, kompatibel ist.

Philip Wenzel (Bild: Köhler)

Die Bedingungen der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung der HDI Lebensversicherung AG finden aber traditionell auch bei anspruchsvollen Versicherungsmaklern Wohlgefallen.

Seit Anfang September bietet die Gesellschaft nun ihr BU-Produkt „EGO Top“ (VersicherungsJournal 5.5.2014) in einer erweiterten Version mit dem Zusatzbaustein „Gelber Schein“ an.

Die Arbeitsunfähigkeits- (AU-) Klausel verspricht, schon bei Bestehen einer sechsmonatigen Krankschreibung zu leisten. Auch die zu diesem Anlass erneuerten AVB entsprechen dem gehobenen Standard.

Ausführliche Bedingungstexte

Auffallend ist, wie sehr der HDI bei seinen Formulierungen um juristische Verbindlichkeit und gleichzeitig auch um Verständlichkeit bemüht ist. Bemerkenswert sind hierbei die den AVB zugehörigen Erläuterungen, die den eigentlichen Bedingungen anhängen. Hier werden häufig gestellte Fragen ausführlich und verbindlich beantwortet.

An vielen Stellen siegt aber die juristische Verbindlichkeit über die Lesbarkeit. Der Text ist im Vergleich zu den Bedingungswerken von Mitbewerbern ungewöhnlich ausführlich bis langatmig.

Da der Versicherer beispielsweise bei Studenten den angestrebten Beruf prüft, wird dieser auch bereits bei der Tarifierung berücksichtigt. Hierzu heißt es in den Bedingungen recht ausführlich: „Über den maßgeblichen Beruf beziehungsweise über die beruflichen Tätigkeits- und Anforderungsprofile im Falle eines Eintritts während der Ausbildung kann und soll mit uns bereits bei Vertragsabschluss eine Vereinbarung getroffen werden“.

Vor allem das Unverbindliche, das in der zitierten Passage durch „kann und soll“ ausgedrückt ist, zeigt, dass bei den Verfassern nicht immer die Verständlichkeit gesiegt hat. Die Textstelle wirft die Frage auf, ob der Versicherer bei einer Missachtung Milde walten lassen oder einfach die Möglichkeiten des § 21 VVG nutzen würde.

Vorteil mit Fragezeichen

Was ebenfalls merkwürdig erscheint, ist der konkrete Hinweis, dass zu Unrecht empfangene Rentenzahlungen zurückzuzahlen seien. Das erscheint auf den ersten Blick logisch. Da der Versicherer aber weder eine Meldung der gesundheitlichen Verbesserung noch einer Wiederaufnahme einer beruflichen Tätigkeit verlangt, entsteht der Eindruck, dieser – im Kundensinne – Vorteil des Verzichts würde dadurch ausgehebelt.

Sollte das nicht die Absicht der HDI sein, fällt es schwer sich, ein Beispiel für eine zu Unrecht empfangene Rentenzahlung auszudenken, die nicht in den Bereich der Arglist fiele.

Nachversicherungsoption ohne Gesundheitsprüfung

Bei den Nachversicherungs-Optionen ist positiv hervorzuheben, dass Scheidung, Tod und Pflegefall des Ehepartners als Ereignis, das eine Erhöhung der BU-Rente erlaubt, aufgeführt sind. Hier ist regelmäßig ein erhöhter Bedarf zu erwarten.

Negativ ist allerdings, dass dabei zwar keine Gesundheitsprüfung stattfindet, aber eine Prüfung der Angemessenheit der versicherten Rentenhöhe. Außerdem würde der neue Beruf der Prämienbemessung zugrunde gelegt, wenn sich die Rechnungsgrundlagen seit Abschluss der Versicherung geändert haben.

Sehr außergewöhnlich ist, dass die Angemessenheit der Rentenhöhe vom Versicherer auch bei der Dynamik geprüft werden darf. Das ist zwar im Sinne des Kollektivs, kann aber für den Einzelnen einen unnötigen Aufwand bedeuten.

Leistung bei Krankschreibung

Nachdem vor kurzem auch die Swiss Life eine AU-Klausel ins Programm aufgenommen hat (VersicherungsJournal 15.7.2016), ist nun auch der HDI mit dem neuen Zusatzbaustein „Gelber Schein“ in diesem immer weniger exklusiven Klub mit dabei.

Tatsächlich hat mittlerweile die Mehrheit der namhaften Versicherer diese Klausel eingeführt. Aufgrund des entstandenen Marktdrucks es ist zu erwarten, dass der Rest spätestens Anfang 2017 folgen wird.

Der HDI folgt hier dem Trend und leistet für insgesamt 24 Monate. Allerdings muss die Ursache für die Krankschreibung auch aktuell bestehen, weshalb eine verspätete Anzeige nicht möglich ist. Es ist zwar nicht ausdrücklich erwähnt, aber es ist zu erwarten, dass diese Regelung nicht standhält, wenn die Verspätung unverschuldet ist.

Außerdem muss zeitgleich auch Leistung wegen Berufsunfähigkeit beantragt werden, wodurch der große Vorteil des erleichterten Zugangs zur Leistung dahin ist. Sehr merkwürdig wiederum ist, dass zum Nachweis der Krankschreibung auch Unterlagen zu beruflichen Fähigkeiten und Kenntnissen verlangt werden können. Hier kann man nur hoffen, dass einfach die Obliegenheiten für den Nachweis zur BU-Versicherung kopiert wurden und griffbereit sind.

Fazit

Alles in allem betrachtet bleibt die BU-Versicherung des HDI für viele Kunden eine sinnvolle Lösung. Allerdings wurde durch die eingeführte AU-Klausel keine bemerkenswerte Verbesserung erreicht.

Der 36-jährige Mechatroniker zahlt, ebenso wie der Büroangestellte, für 1.000 Euro Rente bis zum Endalter von 67 Jahren mit zwei Prozent Leistungsdynamik 131,12 Euro (brutto 174,83 Euro) monatlich. Der Ingenieur für Architektur in der besten Berufsgruppe zahlt 64,73 Euro (brutto 86,31 Euro).