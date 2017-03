BGH-Urteil zu Schreibtischklausel in der BU-Versicherung

9.3.2017 – Die Klausel zu einer Berufsunfähigkeits-Versicherung, nach der die „vor Eintritt des Versicherungsfalls zuletzt konkret ausgeübte Tätigkeit mit der Maßgabe, dass sie zu mindestens 90 Prozent als Schreibtischtätigkeit in Büro, Praxis oder Kanzlei ausgeübt wird“ versichert ist, ist intransparent und damit unwirksam. Dies geht aus einem gestern veröffentlichten Urteil des Bundesgerichtshofs vom 15. Februar 2017 (IV ZR 91/16) hervor.

Ein Versicherer darf den Berufsunfähigkeits- (BU-) Schutz nicht davon abhängig machen, dass die zuletzt konkret ausgeübte Tätigkeit „zu mindestens 90 Prozent als Schreibtischtätigkeit in Büro, Praxis oder Kanzlei ausgeübt wird.“

Eine solche Klausel verstößt gegen das Transparenzgebot nach § 307 Absatz 1 Satz 2 BGB. Dies hat der IV. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) in einem gestern veröffentlichten Urteil vom 15. Februar 2017 (IV ZR 91/16) entschieden.

Zwei Angebote

In dem verhandelten Fall hatte ein Versicherer – laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung handelt es sich um die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. – einem Interessenten zwei Angebote für eine BU-Versicherung vorgelegt.

Im ersten Angebot für knapp 1.600 Euro Jahresbeitrag galt die zuletzt vor Eintritt des Versicherungsfalls ausgeübte berufliche Tätigkeit als versicherter Beruf. Das zweite Angebot für gut 1.100 Euro Jahresbeitrag enthielt zusätzlich die streitgegenständliche Klausel.

Kurz darauf hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (VZBV) den Versicherer zur Abgabe einer strafbewährten Unterlassungserklärung aufgefordert, die Klausel nicht mehr zu verwenden. Diese sei wegen fehlender Transparenz wie auch wegen inhaltlicher Unangemessenheit unwirksam. Da der Volkswohl Bund die Erklärung nicht unterzeichnete, landete der Fall vor Gericht.

Versicherer erleidet Niederlage in allen Instanzen

Das Landgericht Berlin (Entscheidung vom 7. Mai 2013 – 15 O 407/12) entschied in erster Instanz zu Gunsten der Verbraucherschützer. Mit seiner Berufung beim Kammergericht Berlin (Entscheidung vom 1. März 2016 – 6 U 132/13) hatte der beklagte Versicherer genauso wenig Erfolg wie mit der beim BGH eingelegten Revision. Der Bundesgerichtshof bestätigte die Rechtsauffassung des Berufungsgerichts.

Dieses sei bei der strittigen Klausel zu Recht von einer einseitig durch den Beklagten gestellten Bedingung ausgegangen. Es sei nicht ersichtlich, dass der Versicherungs-Interessent die Möglichkeit gehabt hätte, auf die inhaltliche Ausgestaltung dieser Angebote Einfluss zu nehmen oder weitere Alternativvorschläge vorzulegen und diese effektiv in die Verhandlungen einzubringen, so die Karlsruher Richter.

Für den Versicherungs-Interessenten sei bei Unterbreitung der beiden Angebote in keiner Weise ersichtlich gewesen, dass es sich hierbei – wie in der Revision von dem Versicherer behauptet – lediglich um Extrempositionen gehandelt und seitens des Beklagten zwischen diesen beiden noch Verhandlungsspielraum bestanden habe.

„Für einen durchschnittlichen Versicherungs-Interessenten war nicht erkennbar, dass der Beklagte bereit gewesen wäre, einen Vertrag zu einer anderen Prämie oder einem anderen Prozentsatz einer näher festgelegten Berufsunfähigkeit abzuschließen“, heißt es in der Urteilsbegründung.

Verstoß gegen Treu und Glauben

Verwender von Allgemeinen Geschäftsbedingungen – in diesem Fall Versicherungs-Bedingungen – seien aber nach dem Transparenzgebot gehalten, Rechte und Pflichten seines Vertragspartners möglichst klar und durchschaubar darzustellen, so der BGH weiter.

Dabei sei nicht nur maßgeblich, dass die Klausel in ihrer Formulierung für den durchschnittlichen Versicherungsnehmer verständlich ist. Vielmehr müsse die Klausel nach dem Gebot von Treu und Glauben die wirtschaftlichen Nachteile und Belastungen soweit erkennen lassen, wie dies nach den Umständen gefordert werden könne.

Gefahr der Versicherungslücke nicht ausreichend verdeutlicht

Die strittige Klausel stellt nach Ansicht der Karlsruher Richter nicht wie allgemein üblich auf den zuletzt ausgeübten Beruf ab, „so wie er ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgestaltet ist, sondern auf einen fingierten Beruf, der mit der tatsächlichen Berufstätigkeit des Versicherungsnehmers nichts zu tun haben muss.“

Diese Abweichung vom allgemeinen Verständnis erschließe sich einem durchschnittlichen Versicherungs-Interessenten nicht hinreichend. Dem Interessenten werde zudem nicht mit der erforderlichen Klarheit die Gefahr einer Versicherungslücke verdeutlicht, so der BGH.

Sicht des durchschnittlichen Versicherungsnehmers

Ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer ohne versicherungsrechtliche Spezialkenntnisse wird allerdings „die eingetretene Berufsunfähigkeit mit der von ihm zuletzt konkret ausgeübten Berufstätigkeit in Verbindung bringen, so wie sie ‚in gesunden Tagen‘ ausgestaltet war“, heißt es in der Urteilsbegründung. Von der bloßen Unfähigkeit der Berufsausübung in einem fiktiven Beruf werde er demgegenüber nicht ausgehen.

Aus Sicht des durchschnittlichen Versicherungsnehmers soll die BU-Versicherung das infolge eines Einnahmeverlusts entstehende Risiko abdecken, dass dieser seinem zuletzt in gesunden Tagen tatsächlich ausgeübten Beruf nicht mehr nachgehen kann, stellten die Karlsruher Richter heraus.

„Will der Beklagte dieses für den Versicherungsnehmer essentielle Interesse der Absicherung der Berufsunfähigkeit im zuletzt konkret ausgeübten Beruf nicht oder nicht vollständig übernehmen, so muss er dies dem Versicherungs-Interessenten in unmissverständlicher Weise deutlich machen“, so der BGH.

Denn wenn kein konkret ausgeübten Beruf mehr versichert werde, sondern eine abstrakte Schreibtischtätigkeit mit einem bestimmten Prozentanteil, dann handele es sich um eine mit bestimmten Modifikationen ausgestaltete Erwerbsunfähigkeits- (EU-) Versicherung, aber nicht mehr um eine klassische BU-Versicherung. Stellungnahmen der beiden Parteien waren bis Redaktionsschluss nicht zu erhalten.