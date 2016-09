Berufsunfähigkeits-Rente: Streit um verspätete Meldung

15.9.2016 – Ein Versicherter, der über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten ununterbrochen arbeitsunfähig erkrankt ist, muss in Betracht ziehen, berufsunfähig zu sein und seinen Versicherer benachrichtigen. Das gilt auch dann, wenn die behandelnden Ärzte wiederholt eine baldige Genesung in Aussicht gestellt haben, so das Oberlandesgericht Koblenz in einem Beschluss vom 24. Februar 2016 (10 U 910/15).

Die Klägerin hatte bei der Beklagten eine Lebensversicherung unter Einschluss einer Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung abgeschlossen. In den Bedingungen des Vertrages hieß es unter anderem:

„Ist der Versicherte sechs Monate ununterbrochen infolge Krankheit, Körperverletzung oder Kräfteverfalls vollständig oder teilweise außerstande gewesen, seinen Beruf auszuüben, so gilt die Fortdauer dieses Zustandes als vollständige oder teilweise Berufsunfähigkeit.“

Keine rückwirkende Zahlung?

Anfang April 2014 machte die Klägerin gegenüber ihrem Versicherer Ansprüche wegen einer bereits seit Juli 2011 bestehenden Berufsunfähigkeit (BU) geltend. Der Versicherer zahlte ihr daraufhin ab Mai 2014 die vertraglich vereinbarte Berufsunfähigkeits-Rente und stellte den Gesamtvertrag beitragsfrei.

Eine von der Klägerin verlangte rückwirkende Zahlung lehnte der Versicherer ab. Zur Begründung berief er sich auf die Versicherungs-Bedingungen. In diesen heißt es, dass dann, wenn eine Berufsunfähigkeit später als drei Monate nach ihrem Eintritt angezeigt wird, ein Anspruch auf Versicherungsleistungen erst mit Beginn des Monats entsteht, der der Mitteilung folgt.

Kein schuldhaftes Versäumnis?

In ihrer gegen ihren Versicherer eingereichten Klage berief sich die Frau darauf, dass ihr kein schuldhaftes Versäumnis vorgeworfen werden könne. In so einem Fall habe sie jedoch bedingungsgemäß einen rückwirkenden Anspruch auf Anerkennung ihrer Leistungsansprüche.

Dass sie bereits ab Juli 2011 berufsunfähig im Sinne der Versicherungs-Bedingungen war, habe sie erst im März 2014 erfahren. Bis dahin habe sie auf die Aussagen ihrer Ärzte vertraut, die ihr immer wieder eine baldige Genesung in Aussicht gestellt hätten. Es könne ihr schlechterdings nicht vorgeworfen werden, dass sich die ärztlichen Prognosen letztlich als unzutreffend erwiesen hätten.

Doch das vermochte die Richter des Koblenzer Oberlandesgerichts nicht zu überzeugen. Sie wiesen die Klage der Versicherten auf rückwirkende Leistungen durch ihren Versicherer als unbegründet zurück.

Hinreichende Anhaltspunkte

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme sei es unstreitig, dass die Klägerin seit Juli 2011 arbeitsunfähig krankgeschrieben war. Nach einer sechs Monate andauernden Arbeitsunfähigkeit musste sie daher unabhängig von der Aussage der behandelnden Ärzte ernsthaft das Vorliegen einer Berufsunfähigkeit in Betracht ziehen und einen Leistungsantrag bei ihrem Versicherer stellen.

„Denn nach dem Wortlaut der Versicherungs-Bedingungen gilt nach einer sechsmonatigen krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit die Fortdauer dieses Zustandes als vollständige oder teilweise Berufsunfähigkeit ab dem letzten Tag des sechsten Monats, so dass die Klägerin bereits aufgrund ihrer fortdauernden Arbeitsunfähigkeit hinreichende Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Berufsunfähigkeit hatte“, so das Gericht.

Ein Versicherter dürfe sich zwar regelmäßig auf die Angaben des Arztes verlassen, auf dessen Stellungnahme er für die Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber seinem Berufsunfähigkeits-Versicherer angewiesen ist. Die Klägerin sei jedoch über einen sehr langen Zeitraum hinweg ununterbrochen arbeitsunfähig erkrankt gewesen.

Für sie habe daher unabhängig von den ärztlichen Prognosen eine ausreichende Veranlassung bestanden, eine Berufsunfähigkeit zumindest in Betracht zu ziehen. Die Klägerin habe ihre Anzeigepflicht folglich schuldhaft verletzt. Das habe zur Folge, dass sie tatsächlich erst ab Mai 2014 einen Anspruch auf Zahlung einer Berufsunfähigkeits-Rente sowie die Freistellung des Vertrages von weiteren Beitragszahlungen habe.