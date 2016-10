Berufsunfähigkeit: Eine Frage des Beweises

1.11.2016 – Kann die Ursache anhaltender Schmerzen nicht festgestellt werden, so hat ein Versicherter keinen Anspruch auf Zahlung einer Berufsunfähigkeit-Rente. Das gilt nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 6. September 2016 (12 U 79/16) selbst dann, wenn er seinen bisherigen Beruf wegen der Schmerzen nicht mehr ausüben kann.

Der als Lagerist und Fahrer tätige Kläger litt seit dem Jahr 2011 unter verstärkten Schulter- und Rückenschmerzen. Mitte November 2012 attestierte ihm schließlich sein Arzt, dass er nicht mehr dazu in der Lage sei, seinen bisherigen Beruf auszuüben.

Das nahm der Arbeitgeber des Klägers zum Anlass, ihm zu kündigen. Der Kläger ließ sich daraufhin zum CNC-Anwender umschulen. Gleichzeitig beantragte er bei seinem Berufsunfähigkeits-Versicherer die Zahlung einer Berufsunfähigkeitsrente.

Das begründete er damit, dass er wegen anhaltender Schmerzen spätestens seit Mitte Dezember 2012 nicht mehr dazu in der Lage sei, seine bisherige Tätigkeit auszuüben.

Niederlage in erster Instanz

Der Versicherer lehnte den Antrag mit der Begründung ab, dass dem Kläger der Nachweis einer bedingungsgemäßen Berufsunfähigkeit nicht gelungen sei. Denn der behandelnde Orthopäde habe die von dem Kläger behaupteten Schmerzen weder objektivieren, noch auf eine orthopädische Erkrankung zurückführen können.

Psychische Ursachen für die Schmerzen habe der Kläger jedoch nicht geltend gemacht. Auch eine anderweitige Ursache habe er weder vorgetragen noch sei eine solche ersichtlich.

Dieser Argumentation schloss sich das in erster Instanz mit dem Fall befasste Karlsruhe Landgericht an. Es wies die Klage des Versicherten gegen seinen Berufsunfähigkeits-Versicherer als unbegründet zurück.

Eine Frage des Beweises

Seine hiergegen beim Karlsruhe Oberlandesgericht eingelegte Berufung begründete der Kläger unter anderem damit, dass sich eine Krankheit nicht zwingend objektivieren lassen müsse. Das zeige sich am Beispiel psychischer Erkrankungen. Im Übrigen habe der behandelnde Orthopäde wiederholt erklärt, dass seine Behauptung, unter dauerhaften Schmerzzuständen zu leiden, glaubhaft sei.

Das stellten die Richter der Berufungsinstanz auch nicht in Abrede. Sie gaben der Berufung trotz allem nicht statt.

Es sei zwar grundsätzlich richtig, dass als Krankheit im Sinne einer Berufsunfähigkeits-Versicherung auch Schmerzen, deren Ursache sich nicht klären lässt, in Betracht kommen. Ein Versicherter befinde sich in so einem Fall aber grundsätzlich in Beweisschwierigkeiten. Denn bei Schmerzen und deren Ausmaß handele es sich um subjektive Empfindungen.

Nicht feststellbar

Das Vorliegen einer Krankheit und einer damit verbundenen Unfähigkeit zur Berufsausübung erfordere darüber hinaus eine dauerhaft ungünstige Prognose, die bei unklaren Schmerzen entsprechend erschwert sei.

Im Fall des Klägers habe der behandelnde Arzt keine objektiven Anhaltspunkte für eine orthopädische Erkrankung feststellen können. Auch einen Nachweis über eine andere körperliche Ursache für seine Schmerzen habe der Kläger nicht erbracht. Psychische oder psychosomatische Ursachen habe der Kläger ebenfalls nicht behauptet.

Nach Überzeugung der Richter lässt sich folglich nicht objektiv feststellen, dass die Schmerzen des Klägers insbesondere nach ihrem Ausmaß die Annahme einer Berufsunfähigkeit im Sinne der Versicherungs-Bedingungen rechtfertigen.

Das Gericht sah keine Veranlassung, eine Revision zum Bundesgerichtshof zuzulassen.