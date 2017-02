BdV macht mobil gegen PKV-Tarifwechselberater

1.3.2017 – Der Bund der Versicherten e. V. (BdV) hat den Versicherungsmakler MLP Finanzdienstleistungen AG verklagt wegen dessen Tarifwechselberatung, weil diese als ausschließliche Beratung außerhalb der Vermittlung angeboten werde. MLP hält die BdV-Kritik für nicht nachvollziehbar und zeigt sich von der Zulässigkeit des eigenen Angebotes überzeugt – und sieht sich durch ein DIHK-Schreiben bestätigt.

Der Bund der Versicherten e.V. (BdV) zeigt sich in den letzten Tagen von seiner streitbaren Seite und schießt sich weiter auf externe Anbieter von Tarifwechselberatung in der privaten Krankenversicherung (PKV) ein.

Nachdem die Verbraucherschutz-Organisation erst vor wenigen Tagen die im Versicherungsvermittler-Register als Versicherungsberaterin nach § 34e GewO registrierte Minerva Kundenrechte GmbH für ihr Tarifwechsel-Geschäftsmodell abgemahnt hatte (VersicherungsJournal 27.2.2017), hat sie nun weitere juristische Schritte gegen die MLP Finanzdienstleistungen AG eingeleitet.

Erfolglose Abmahnung

Vor einigen Wochen hatte der BdV den als Versicherungsmakler (§ 34d Absatz 1 GewO) registrierten Finanzvertrieb abgemahnt. „Als Versicherungsmakler darf MLP die Tarifwechselberatung von Verbrauchern gar nicht durchführen – erst recht nicht gegen gesondertes Honorar“, hatte der BdV-Vorstandssprecher Axel Kleinlein seinerzeit erklärt. Dies dürften aber nur die behördlich zugelassenen Versicherungsberater, so die Rechtsauffassung der Verbraucherschutz-Organisation.

MLP werbe auf seiner Internetseite mit dem PKV-Tarifwechsel und nehme für die Recherche von Tarifoptionen und die anschließende Beratung eine erfolgsabhängige Vergütung, eine sogenannte „Servicepauschale“.

Nach Ansicht des BdV dürfen Versicherungsmakler eine Tarifwechselberatung allerdings nur als Nebenleistung der Versicherungs-Vermittlung anbieten. Das Geschäftsmodell des Finanzvertriebs sehe jedoch eine ausschließliche Beratung außerhalb der Vermittlung vor. „Darüber hinaus dürfen sie sich von einem Verbraucher kein gesondertes Honorar versprechen lassen“, teilten die Verbraucherschützer seinerzeit mit.

Da MLP die vom Bund der Versicherten geforderte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung nicht abgegeben hat, hat die Verbraucherschutz-Organisation Klage beim Landgericht Heidelberg eingereicht, wie der BdV gestern bekanntgab.

MLP kann Kritik nicht nachvollziehen

Der Finanzvertrieb aus Wiesloch kann die BdV-Kritik „weiterhin nicht nachvollziehen. Sie bezieht sich auch nicht auf die Beratungsleistung als solche“, erläutert Unternehmenssprecher Frank Heinemann auf Nachfrage des VersicherungsJournals.

Stattdessen werde lediglich die Frage des gewerberechtlichen Status‘ aufgeworfen, wozu man aufgrund der vorherigen eingängigen Rechtsprüfung eine komplett andere Auffassung als die Verbraucherschutz-Organisation habe.

„Der BdV hat sich MLP als prominentes Beispiel vorgenommen. Dies überrascht uns auch insofern, als dass wir mit unserem Angebot den bis dato im Markt anzutreffenden Wechselberatungen Ende 2015 ganz gezielt ein kundenfreundliches gegenübergestellt hatten. So fällt bei uns eine Servicepauschale an – und diese auch nur im Erfolgsfall“, so Heinemann.

Rückendeckung durch DIHK-Rundschreiben

Die Rechtsauffassung von der Zulässigkeit des eigenen Angebotes fußt nach MLP-Angaben unter anderem auf einem entsprechenden Rundschreiben des Deutschen Industrie- und Handelskammertags e.V. (DIHK) als zuständiger Aufsichtsbehörde für Versicherungsmakler.

Laut dem auf den 1. Juli 2014 datierten DIHK-Schreiben, das dem VersicherungsJournal vorliegt, ist es „aus gewerberechtlicher Sicht unbedenklich, wenn der Versicherungsmakler für den Versicherungskunden die PKV durch einen Tarifwechsel anpasst.“

Denn gemäß § 2014 VVG entstehe für diese Hilfe beim Abschluss eines neuen Vertrags kein erfolgsunabhängiges Honorar, sondern der Versicherungsmakler könne bei der Unterstützung bei einer Tarifumstellung ein erfolgsabhängiges Honorar verlangen. „Gleichzeitig kann auch ein erfolgsabhängiges Honorar vom Versicherungskunden verlangt werden“, schreibt der DIHK weiter.

Ferner führt der DIHK aus, dass die Tätigkeit des Versicherungsmaklers wegen § 5 RDG nicht dem Anwendungsbereich des Rechtsdienstleistungs-Gesetzes unterfalle, „sofern sich seine Aufgabe auf den Tarifwechsel gemäß § 204 VVG beschränkt. Die rechtliche Gestaltung des Vertrags durch die Änderung des Tarifs stellt auch aus unserer nur eine Folge dar und ist nicht Kern der Beratung.