Autoversicherer laufen sich warm

19.9.2016 – Bis zur Jahresmitte war das Preisniveau in der Kraftfahrtversicherung vergleichsweise stabil. In den letzten Wochen mehren sich Meldungen über neue Autoversicherungen, die vor allem auf den Preis abstellen. Rutscht die Kfz-Versicherung bereits 2016 wieder in die Verlustzone? Wo und wie den Vermittlern beim Jahreswechselgeschäft in Kfz der Schuh drückt und welche Lösungen es geben kann, soll in der aktuellen Vermittlerumfrage für das kommende VersicherungsJournal Extrablatt werden. Je mehr Vermittler daran teilnehmen, umso aussagekräftiger sind die Ergebnisse.

In der Kraftfahrtversicherung wird es wieder eng: 2014 gerade aus der Verlustzone gekommen, gerät die für 2016 anvisierte „schwarze Null“ doch in Gefahr (VersicherungsJournal 23.2.2016). Grund: Bei neuen Tarifen werben die Versicherer offen und immer öfter mit Rabatten.

Es wird knapp

Die Tarifentwicklungen in der Kraftfahrtversicherung war im ersten Halbjahr 2016 insgesamt sehr ruhig, hat die General Reinsurance AG beobachtet. Die Tarife im Neu- und Wechselgeschäft haben sich bis Ende Juni nur um rund ein Prozent verteuert. Auf der Basis von Risiken im Nafi-Überblick beträgt das Plus in der Kraftfahrt-Haftpflicht und in der Vollkasko jeweils ein Prozent und in der Teilkasko 0,5 Prozent.

Im Bestand entwickeln sich die Durchschnittsbeiträge flacher und damit ungünstiger als im Vorjahr. Über alle Bereiche hinweg rechnet der Rückversicherer nur noch mit einem Zuwachs der Durchschnittsbeiträge um 0,8 Prozent, nachdem es 2015 noch 2,1 Prozent waren (alle Zahlen auf Basis des Anfalljahres).

Als Folge des geringen Prämienanstiegs wird sich das versicherungstechnische Ergebnis 2016 wieder gefährlich der Null-Linie nähern. Steigt der Schadenbedarf nicht stärker als um die von der Gen Re prognostizierten 3,2 Prozent – kommen also keine außergewöhnlichen Schäden hinzu –, könnten versicherungstechnisch noch knapp ein Cent Gewinn je verdientem Beitrag übrigbleiben.

Neue Tarife

Diese Entwicklung ist auch darauf zurückzuführen, dass die Anbieter zunehmend wieder auf Rabatt-Aktion zur Neukundengewinnung zurückgreifen.

So hatte etwa die Württembergische Allgemeine AG schon vor einiger Zeit eine günstigere Zweitwageneinstufung, Rabatte für alle Pkw- und Motorrad-Neukunden von zehn Prozent auf die aktuellen Konditionen der Kfz-Haftpflicht- und -Kaskoversicherung sowie stabile Preise bei Vertragsabschluss bis zum 15. Oktober gemeldet (VersicherungsJournal 5.8.2016).

Die deutsche Axa-Gruppe teilte jetzt mit, dass sie ab 1. Oktober den Versicherungsschutz für Elektrofahrzeuge rabattiert. Der Nachlass von zehn Prozent gilt für die Tarife „mobil komfort“, „mobil kompakt“ und „mobil online“.

Die Europa Versicherung AG hat ihre Tarife „Basis“ und „Komfort“ zum 1. Oktober neu kalkuliert. Die Kaskovariante „Spar-Kasko“, als Tarifalternative mit Werkstattbindung und einem Rabatt von 15 Prozent, ist mit beiden Tarifvarianten kombinierbar.

Wettbewerb durch Autohersteller

Mit preiswerten Versicherungs- und Finanzierungslösungen versucht auch der Automobilhersteller Skoda Auto Deutschland GmbH seinen Absatz zu forcieren. Beim Abschluss eines Finanzierungsvertrags über die unternehmenseigene Bank erhalten Käufer bestimmter Modelle zwei Jahre lang 50 Prozent Nachlass auf ihren individuellen Haftpflicht- und Vollkaskobeitrag.

Die Aktion der VW-Tochter läuft bereits seit Anfang September für Neufahrzeuge sowie Vorführwagen (maximal 10.000 Kilometer und bis zu sieben Monate nach der Erstzulassung). Die geförderten Modelle der „SKODA Clever Versicherung“ sind der Citigo, der Fabia, der Fabia Combi, der Rapid und der Rapid Spaceback.

Das Angebot richtet sich nur an Privatkunden, die älter als 23 Jahre sind und in der Schadensfreiheitsklasse (SF) 1 fahren. Nach Ablauf der 24 Monate Aktionspreis gilt der Standardtarif. Der Versicherungsbeitrag wird individuell auf Basis der Fahrleistung, des Alters des jüngsten Fahrers sowie des persönlichen Schadensfreiheits-Rabatts ermittelt.

Drei Monate geschenkt

Der Ford-Konzern wirbt mit einem drei Monate kostenlosen Versicherungsschutz der Allianz Versicherungs-AG. Das Angebot gilt für die Modelle Ford Fiesta, Ford B-Max, Ford EcoSport, Ford Focus, Ford C-Max, Ford Grand C-Max und Ford Kuga.

Voraussetzung ist unter anderem, dass es sich um Neufahrzeug handelt. Die Kunden müssen mindestens Schadenfreiheitsklasse 2 haben und der jüngste Fahrer darf nicht jünger als 23 Jahre sein.

Der einmalige Prämiennachlass entspricht einem Quartal Versicherungsprämie und wird auf die ersten zwölf Monate der Laufzeit des Versicherungsvertrages verteilt. Ab dem 13. Monat entfällt der Nachlass, und es gilt der Beitrag, der anhand der Merkmale zur Beitragsberechnung, wie sie sich zu diesem Zeitpunkt darstellen, ermittelt wird.

Belohnung für Treue

Die zur Zurich gehörende DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG belohnt seit kurzem die Kundentreue: Wechselaktivitäten sind nun ein Tarifmerkmal. Grundsätzlich ist dieses Tarifmerkmal sowohl bei Neukunden als auch bei Bestandskunden relevant und wird dementsprechend bei der Antragstellung abgefragt, sagt Unternehmenssprecher Bernd Engelien.

Dabei gilt nicht nur die Treue gegenüber dem eigenen Konzern. Auch für Kraftfahrzeug-Versicherte, die mindestens ein Jahr beim Vorversicherer versichert waren, wird es günstiger. Der Tarifunterschied bewege sich im einstelligen Prozentbereich.

Sofern der Versicherungsnehmer vorher bei der Zurich versichert war, wird ein Wechsel zur DA Direkt ebenso behandelt wie ein Wechsel zu einem anderen Versicherer. Dies ist laut Engelien auch rechtlich erforderlich, da es sich bei beiden Gesellschaften um unterschiedliche Unternehmen beziehungsweise Rechtsträger handelt und eine Gleichbehandlung aller Versicherten gewährleistet sein muss.

Umfrage unter den Lesern

Zum Vergrößern Bild klicken

(Bild: Screenshot VersicherungsJournal.de)

Das Kfz-Geschäft steht auch im Fokus des nächsten VersicherungsJournal Extrablatts. Im Vorfeld läuft aktuell eine Leser-Umfrage, an der sich alle, die als Versicherungsvermittler arbeiten, über diesen Link beteiligen können.

Eine Handvoll Fragen, die sich in fünf bis zehn Minuten beantworten lassen, soll zeigen, wo und wie den Vermittlern beim Jahreswechselgeschäft der Schuh drückt, und welche Lösungen es geben kann.

Um die Mitmach-Bereitschaft zu erhöhen, gibt es eine kleine Motivationshilfe: Jede(r) 25. TeilnehmerIn der Umfrage erhält als Dankeschön eine spezielle VersicherungsJournal-Smartphone-Hülle.

Auch wenn für diese Verlosung Ihre E-Mail-Adresse abgefragt wird, ist dies doch eine getrennte Erhebung. Die Umfrage ist wie immer anonym.

...und so kommt das Extrablatt zu Ihnen

Die Ergebnisse der Umfrage werden im VersicherungsJournal Extrablatt 4|2016 veröffentlicht. Dieses Heft können Sie bis zum 14. Oktober für den Inlandsbezug kostenlos online bestellen. Wer das Extrablatt bereits abonniert hat, bekommt auch diese Ausgabe automatisch zugesandt.

Ab dem 24. Oktober steht es im Internet zum Herunterladen bereit. Premium-Abonnementen werden bevorzugt bedient und erhalten den Zugriff auf die neuen Ausgaben im PDF-Format rund eine Woche früher.