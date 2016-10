Autodiebstähle werden für die Versicherer immer teurer

12.10.2016 – Die Zahl der geklauten kaskoversicherten Pkw ist nach der aktuellen Diebstahlstatistik 2015 des GDV wieder gestiegen. Die durchschnittliche Schadenhöhe (über 15.600 Euro) und die Gesamtentschädigungs-Summe (291 Millionen Euro) haben sich auf neue Rekordwerte erhöht. In vielen Bundesländern wie auch Großstädten waren Steigerungen bei Schadendurchschnitt, Schadensumme und/oder Schadenhäufigkeit zu verzeichnen.

Die Zahl der entwendeten kaskoversicherten Pkw ist im vergangenen Jahr um rund 4,3 Prozent auf 18.659 gestiegen. Dies ist der gestern vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) veröffentlichten Diebstahlstatistik für 2015 zu entnehmen.

Damit war der Rückgang aus dem Vorjahr (VersicherungsJournal 15.10.2015) nur ein kurzfristiger Trend. Trotz der aktuellen Zunahme lag der Wert in diesem Jahrtausend nur vier Mal niedriger als 2015. Der Tiefststand wurde 2008 mit knapp über 16.000 erreicht, der Höchststand 2000 mit über 42.500.

Durchschnittsschaden auf Rekordhöhe

Die aktuelle Entwicklung hat zur Folge, dass die durchschnittliche Entschädigung pro gestohlenes Fahrzeug ein weiteres Mal auf einen neuen Rekordwert von rund 15.600 Euro gestiegen ist.

Die gesamte Entschädigungssumme hat sich nach einem leichten Rückgang im Vorjahr aktuell um 6,6 Prozent auf den neuen Höchstwert von 291 Millionen Euro erhöht.

Im Vergleich zu 2007 zeigt sich jeweils eine kräftige Zunahme. So ist der Gesamtschaden für die Versicherer um fast zwei Drittel gestiegen, während sich der Durchschnittsschaden um fast die Hälfte erhöht hat.

Die Schadenhäufigkeit pro 1.000 kaskoversicherte Pkw blieb mit 0,5 auf Vorjahresniveau. In den vergangenen Jahren gab es hier keine auffälligen Schwankungen, die Werte lagen immer zwischen 0,5 und 0,6.

Diebstähle nehmen in der Hälfte Bundesländern zu

In acht (2014: fünf) Bundesländern sind die Pkw-Diebstähle zahlenmäßig angestiegen, wie aus den GDV-Daten weiter hervorgeht. Den größten Zuwachs gab es in Niedersachsen mit einem guten Sechstel und in Hamburg mit einem Siebtel. Zweistellige Zuwachsraten gab es darüber hinaus in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen.

Im Gegensatz dazu hat sich die Diebstahlzahl im Saarland nach einem Zuwachs 2014 von rund einem Sechstel im vergangenen Jahr um über ein Fünftel verringert. In Sachsen gab es einen Rückgang um fast sieben Prozent und in Baden-Württemberg sowie Schleswig-Holstein von jeweils gut fünf Prozent.

Berlin ist und bleibt mit einer Schadenhäufigkeit von unverändert 3,5 je 1.000 versicherten Pkw die Hauptstadt der Autodiebe, wie die Daten des Versichererverbands weiter zeigen. Dahinter folgt mit einer in etwa halb so großen Schadenhäufigkeit Hamburg. Das geringste Diebstahlrisiko gibt es mit einer Schadenhäufigkeit je 1.000 Pkw von 0,1 in Bayern.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: GDV)

Der Schaden pro Diebstahl ist in allen Bundesländern bis auf Hessen gestiegen. Auf den höchsten Wert kommt Hamburg mit über 21.600 Euro, gefolgt von Hessen mit gut 19.400 Euro. Am niedrigsten ist der Schadendurchschnitt den Daten zufolge im Saarland und in Sachsen-Anhalt mit jeweils rund 12.500 Euro.

Diebstähle in den Großstädten

Auch in den deutschen Großstädten (mehr als 300.000 Einwohner) ist der Schadendurchschnitt fast durch die Bank gestiegen. Spitzenreiter sind Frankfurt und Düsseldorf mit knapp über beziehungsweise unter 26.000 Euro. Lediglich in Duisburg sind es weniger als 14.000 Euro.

Die meisten Autodiebstähle gab es laut GDV in Berlin (über 3.200) sowie in Hamburg (knapp 1.100), in Nürnberg und Stuttgart waren es hingegen unter 50. Bei der Schadenhäufigkeit pro 1.000 kaskoversicherte Pkw liegt ebenfalls Berlin in Front. Dahinter folgen relativ dicht beieinander Hamburg, Hannover Leipzig und Dresden mit Klauraten zwischen 1,8 und 1,4.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: GDV)

Diebstahl kaskoversicherter Diebstähle hat leicht zugenommen

Wie der GDV weiter mitteilte, ist 2015 nicht nur die Zahl der gestohlenen Pkw gestiegen, sondern auch diejenige der insgesamt geklauten kaskoversicherten Fahrzeuge – und zwar um 0,5 Prozent auf 30.616.

Bei Lastkraftwagen, Camping-Kfz und Zugmaschinen gab es eine zweistellige Steigerungsrate zu verzeichnen. Rückläufig waren dagegen insbesondere Diebstähle von kaskoversicherten Mofas und Mopeds (minus über 14 Prozent) sowie Krafträdern (minus fast zehn Prozent).

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: GDV)

In der Zeitreihe von 2009 bis 2015 zeigen sich je nach Fahrzeugart unterschiedliche Entwicklungen. Bei der Gesamtzahl der entwendeten kaskoversicherten Fahrzeuge stand trotz des zuletzt leichten Anstiegs ein deutlicher Rückgang von fast einem Viertel zu Buche, da es vor 2015 fünf Mal ein Minus gegeben hatte.

Ähnlich verhielt es sich bei den Leichtkrafträdern: Trotz der zweiten Zunahme in Folge ist in Relation zu 2009 immer noch ein kräftiges Minus von rund 40 Prozent zu verzeichnen. Die Zahl der geklauten Mofas und Mopeds hat im vergangenen Jahr zum sechsten Mal in Folge abgenommen. 2009 gab es mit fast 8.500 Diebstählen noch einen mehr als drei Mal so hohen Wert.