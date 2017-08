Auch situativer Schutz wird differenzierter

24.8.2017 – Die DFV Deutsche Familienversicherung hat eine Unfallversicherung entwickelt, die sich ihrer Intention nach „an das Leben ihrer Versicherten“ anpassen soll. Dabei wird ein situatives Element mit einer Grunddeckung kombiniert. Auch bei der Generali Deutschland geht es um etwas „Situatives“, nämlich kostenlose Assistance-Leistungen für die Teilnehmer an vier Marathonläufen.

Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ist seit Wochenanfang mit einer neuen Unfallversicherung auf dem Markt. Bei dieser kann der Kunde den bestehenden Schutz zeitweilig für sich sowie drei weitere Personen „über eine moderne, nutzerfreundliche App jederzeit seinem aktuellen Schutzbedürfnis anpassen“.

Die kurzzeitige Mehrleistung kostet extra. Sie wird tageweise berechnet und muss mit der nächsten Rechnung beglichen werden.

„Als derzeit erste und einzige Versicherung bieten wir ein situatives Element für einen bestehenden Vertrag an“, wird DFV-Chef Dr. Stefan M. Knoll in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert.

Ein Plus

Bisher zeichnen sich situative Versicherungsangebote vor allem dadurch aus, dass sie von zuvor nicht-versicherten Personen für einen Ausnahmefall abgeschlossen werden – so können sich beispielsweise Besucher von Volksfesten oder Pokemon-Spieler unfallversichern (VersicherungsJournal 13.7.2017, 20.9.2016, 5.8.2016, VersicherungsJournal Medienspiegel 3.9.2015).

Verbraucherschützer, aber auch manche Versicherungsexperten sahen diese Ausschnittsdeckungen bisher vor allem kritisch, weil sie nur für einen kurzen Zeitraum einen vergleichsweise teueren Versicherungsschutz bieten.

Den DFV-Unfalltarif gibt es in den Varianten „Basis“, „Komfort“, „Premium“ und „Exklusiv“ mit Versicherungssummen zwischen 25.000 und 100.000 Euro. Der Versicherungsschutz umfasst die Invaliditätsleistung, die Sofortleistung bei Schwerverletzung, die Todesfall-Leistung, die Kapitalleistung für Vollwaisen, ein Krankenhaus-Tagegeld und Genesungsgeld sowie weitere Leistungen wie die vollständige Übernahme von Kosten für Such-, Rettungs- oder Bergungseinsätze.

On-Demand

Über die sogenannte „DFV-UnfallSchutz-App“ kann der Versicherungsschutz dann für die eigene sowie bis zu drei weiteren Personen jederzeit, direkt und situativ erhöht – oder auch für den Versicherten verringert werden.

Nach Angaben des Versicherers ist gesamte Prozess vom Abschluss bis zur Leistungsregulierung vollkommen digital und papierlos. Auch die Leistungsregulierung kann über eine App abgewickelt werden. Nach Abschluss erhält der Kunde eine E-Mail mit E-Police. Zusätzlich ist diese Versicherung, auch über Amazon Echo abschließbar und kann über Amazon Pay bezahlt werden.

Auf Nachfrage gab die DFV folgendes Rechenbeispiel: Ein Ehemann (45 Jahre) schließt den „DFV UnfallSchutz“ in der „Basis-Variante“ (25.000 Euro Versicherungssumme) ab. Dafür zahlt er monatlich 6,54 Euro. Für einen Tag versichert er seine Ehefrau (40 Jahre) und seine beiden Kinder (12 und acht Jahre) in der Exklusiv-Variante (100.000 Euro Versicherungssumme), bleibt aber selbst in der Basis-Variante.

Der Tagebeitrag für die Ehefrau beläuft sich auf 6,42 Euro, für die beiden Kinder sind es 5,03 beziehungsweise 2,95 Euro.

Viel Werbung, wenig Schutz

Die Generali Deutschland AG bietet im Rahmen ihrer Sponsoring-Initiative „Generali bewegt Deutschland“ den voraussichtlich 140.000 Teilnehmern der Marathon-Veranstaltungen in München, Berlin, Frankfurt/Main und Köln den kostenlosen, situativen Gruppenversicherungs-Schutz „FreeProtectRun“.

Das Versicherungspaket besteht aus Pannenhilfe und Abschleppservice bei An- und Abreise zum Marathon, Fahrdienst und Haushaltsunterstützung bei einem Unfall während der Sportveranstaltung sowie einem Gesundheitstelefon mit allgemeiner Beratung zu medizinischen Fragen und einer kostenlose Arztvermittlung am Veranstaltungsort.

Die Leistungen sind relativ gering. Beispielsweise werden bei einer Autopanne oder einem -unfall für die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft, das Abschleppen oder das Bergen des Fahrzeugs nur bis zu 150 Euro übernommen. Dies gilt aber auch nur dann, wenn sich der zuvor versicherte Marathon-Teilnehmer „in den geographischen Grenzen Deutschlands auf dem direkten Weg“ zu der jeweiligen Laufveranstaltung oder seinem Wohnort befindet.

Zu den Unfallhilfeleistungen zählen verschiedene Services rund um das tägliche Leben eines Verunfallten wie etwa Reinigung der Wohnung oder Wäsche. Sie werden jedoch nur für die Dauer von bis zu 14 Tagen vom Unfalltag an gerechnet erbracht.

Viele neue Adressen...

Der Versicherungsschutz gilt nach Unternehmensangaben über fünf Tage. Er beginnt jeweils am Donnerstag vor dem Marathon und endet automatisch am Montag nach der Veranstaltung. Das Angebot kann komplett digital unter diesem Link abgeschlossen werden.

Dabei müssen sich die Teilnehmer auch damit einverstanden erklären, die Generali Versicherung AG und die Generali Lebensversicherung AG ihre Telefonnummer und E-Mail-Adresse nutzen, um ihnen weitere Informationen über Produkte und Serviceangebote zukommen zu lassen.