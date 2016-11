Auch Alte Leipziger senkt Überschussbeteiligung deutlich

29.11.2016 – Die Alte Leipziger Lebensversicherung hat als zweiter Anbieter die Überschussbeteiligung für 2017 bekannt gegeben. Sie bietet ihren Kunden eine laufende Verzinsung von 2,65 Prozent, 0,4 Prozentpunkte weniger als im laufenden Jahr. Die gesamte Verzinsung liegt bei 3,15 Prozent.

WERBUNG

Gegen Ende eines jeden Jahres geben die Lebensversicherer ihre Überschussdeklarationen für das folgende Jahr bekannt. Den Auftakt in der diesjährigen Deklarationsrunde hat die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. letzte Woche gemacht.

Für 2017 senkt die Gesellschaft ihre laufende Verzinsung um 0,5 Prozentpunkte auf 2,3 Prozent. Die gesamte Verzinsung (inklusive der Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven und den Schlussüberschuss-Anteilen) liegt bei 3,0 Prozent (VersicherungsJournal 22.11.2016).

Auch Alte Leipziger senkt

Als zweiter Anbieter hat sich gestern nun die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., mit knapp 2,7 Milliarden Euro Beitragseinnahmen die Nummer zehn im Markt (VersicherungsJournal 4.11.2016), aus der Deckung gewagt. Im laufenden Jahr hatte die Gesellschaft sogar den ersten Schritt gemacht – und seinerzeit als einer der wenigen Marktteilnehmer keine Absenkung vorgenommen (VersicherungsJournal 24.11.2015).

Nach Unternehmensangaben wird als Reaktion auf das Zinsniveau der Kapitalmärkte die laufende Verzinsung für 2017 um 0,4 Prozentpunkte auf 2,65 Prozent reduziert. Zusammen mit der Sockelbeteiligung an den Bewertungsreserven in Höhe von 0,2 (Vorjahr: 0,35) Prozent und dem Schlussüberschuss von unverändert 0,3 Prozent ergibt sich für das kommende Jahr eine gesamte Verzinsung von 3,15 (3,70) Prozent.

„Im aktuellen Kapitalmarktumfeld ist das ein sehr attraktiver Wert“, hebt die Alte Leipziger in einer Pressemeldung hervor. Die Gesellschaft stellt zudem heraus, dass ältere Tarifgenerationen mit höherem Garantiezins „selbstverständlich“ auch weiterhin die vertraglich vereinbarte Zinsgutschrift erhielten.

Rutscht der Durchschnitt in den Bereich von 2,5 Prozent?

Damit bleibt die Alte Leipziger bei der laufenden Verzinsung oberhalb der Marke von 2,5 Prozent, die 2016 eine gute Handvoll Lebensversicherer gerissen hatten (VersicherungsJournal 5.1.2016).

Für 2017 würde sich Lars Heermann „nicht wundern, wenn [...] im Marktdurchschnitt 2,54 Prozent an laufender Verzinsung ausgeschüttet werden“, so der Bereichsleiter Analyse bei der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH gegenüber der Zeitschrift Euro am Sonntag.

Auf diesen Wert sei der Referenzzins für die Zinszusatzreserve (von 2,86 Prozent) aktuell gesunken, heißt in der Zeitschrift unter Berufung auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) weiter. Und dieser Referenzzins entspreche üblicherweise fast exakt jenem Wert, den die Branche im Durchschnitt ihren Neukunden zuweise.