Aon läutet Totenglöckchen für Kfz-Versicherung in jetziger Form

6.9.2017 – Wegen des „unumkehrbaren“ Trends zum autonomen Fahren wird die Kfz-Versicherung in ihrer derzeitigen Form immer weiter an Bedeutung verlieren und langsam sterben. Zu dieser These gelangt der Makler Aon Risk Solutions in Deutschland in seinem aktuellen Marktreport. Profiteure seien vor allem Flottenkunden, da dem Flottengeschäft die Zukunft in diesem Segment gehöre. In den Zweigen Haftpflicht und D&O bleibt der Markt käuferfreundlich, zum Teil problematisch wird es in der Sachversicherung.

„Oft vollzieht sich eine Revolution so schnell, dass die etablierten Marktteilnehmer nicht hinterherkommen. Aktuell ist das auf dem Automobilmarkt zu beobachten“, erläutert Hartmuth Kremer-Jensen, Mitglied der Geschäftsführung beim Versicherungsmakler Aon Risk Solutions (ARS) in Deutschland, anlässlich der Veröffentlichung des aktuellen „Marktreports 2017 – Der deutsche Versicherungsmarkt.“

Die Kfz-Versicherung, so wie wir sie heute kennen, wird sterben. Hartmuth Kremer-Jensen, Mitglied der Geschäftsführung beim Versicherungsmakler Aon Risk Solutions in Deutschland

Nach seiner Einschätzung wird die Kfz-Versicherung, so wie wir sie heute kennen, sterben. Als Grund für das langsame Verschwinden dieser Traditionsversicherung gibt er den Trend zum autonomen Fahren an. Kremer-Jensen zeigt sich davon überzeugt, dass der Verbrennungsmotor früher oder später verschwinden und sich langfristig das autonome Fahren durchsetzen werde.

Unumkehrbarer Trend

Am Ende dieses unumkehrbaren Trends werde der Fahrer eines Autos dieser Bezeichnung nicht mehr gerecht, vielmehr werde er zum Passagier seines Fahrzeugs. „Diese Entwicklung vollzieht sich in mehreren Automatisierungsstufen: vom teilautomatisierten Fahren über das hochautomatisierte Fahren und das vollautomatisierte Fahren bis zum autonomen Fahren“, so der ARS-Manager.

Seiner festen Überzeugung nach werden Anzahl wie auch Schadenhöhen von Kfz-Unfällen im Zuge der Automatisierung zurückgehen. Der Kfz-Haftpflichtversicherung drohe das Abrutschen in die Bedeutungslosigkeit, während Kasko-Policen zumindest unwichtiger werden würden. Denn durch die Automatisierung würden Diebstähle zunehmend erschwert – und vernetzte Fahrzeuge könnten Fahrten bei Hagelschauer selbstständig meiden.

Flottenkunden als Profiteure

Insbesondere die Kunden werden von dieser Entwicklung profitieren, ist sich Kramer-Jensen sicher. Dies gelte speziell für das Flottengeschäft, da der Markt für Privatfahrzeuge wegen des autonomen Fahrens und der steigenden Beliebtheit des Carsharings insgesamt schrumpfen werde.

In der Flottenversicherung, die nur von rund einem Dutzend Anbieter betrieben wird, hatte die Ertragsseite trotz Sanierungsmaßnahmen und Prämienerhöhungen große Sorgen bereitet (VersicherungsJournal 20.7.2017, 25.2.2016, 27.2.2015). Hier hat ARS nun eine Trendumkehr festgestellt. So seien erstmals seit langem die Preise für Neukunden gesunken.

Dies ist allerdings nicht auf eine Verbesserung auf der Schaden- und Kostensituation zurückzuführen. Denn hier rechnet der Makler für das laufende Jahr mit einer Combined Ratio von unverändert 107 Prozent. Allerdings kämpften die Fahrzeugversicherer „im Zuge der Trends zu selbstfahrenden Autos und Carsharing um Marktanteile, die sie sich mit günstigeren Preisen erkaufen wollen“, heißt es in dem Marktreport.

Deshalb dürften sich die Einnahmen der Versicherer mit bestehenden Unternehmenskunden in den kommenden Jahren reduzieren. Diese Einnahmeausfälle könnten die Anbieter durch Neugeschäft kompensieren, „da seit Jahrzehnten jedes Jahr für zusätzliche Kfz-Risiken auf dem deutschen Versicherungsmarkt nach Deckungsschutz gesucht wird“, wird weiter ausgeführt.

Anhaltend positive Situation in Haftpflicht

In der Haftpflichtversicherung insgesamt gibt es laut Aon Risk Solutions eine anhaltend positive Situation auf der Schaden- und Kostenseite bei gleichzeitig steigenden Beitragsaufkommen.

In der Folge könnten Unternehmen Versicherungsschutz weiterhin zu überwiegend kundenfreundlichen Preisen und guten Versicherungs-Bedingungen einkaufen – selbst in risikobehafteten Branchen wie der Pharma- oder Kfz-Industrie.

Allerdings ist dem Marktreport zufolge bei den Kfz-Zulieferern nach mehreren Rückrufaktionen mit Schäden im jeweils mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich auf Seiten der Versicherer eine gewisse Zurückhaltung zu beobachten.

Keinen positiven Marktausblick gibt der Makler für bestimmte Bereiche der medizinischen Heilbehandlung wie etwa der Geburtshilfe. Dieses Risiko sei für Gynäkologen wie auch für Hebammen wenn überhaupt nur sehr begrenzt versicherbar. Wenn es Angebote in diesem Bereich gebe, seien diese in der Regel sehr teuer (VersicherungsJournal Medienspiegel 30.6.2017).

D&O-Markt bleibt käuferfreundlich

In Sachen D&O bleibt der Markt dem Report zufolge zwar weiterhin käuferfreundlich. Allerdings gebe es eine verschärfte Situation für Unternehmenslenker, die insbesondere die Felder Sammelklagen, Internationales, Strafrecht, Bußgelder und Insolvenzen betreffe.

„Unternehmen sollten ihre D&O-Versicherungen in allen vorstehenden Risikofeldern aufmerksam prüfen und fortlaufend an die Haftungsrisiken anpassen. Bei Bedarf sollte auch internationale Expertise hinzugezogen werden“, halten die Studienautoren fest.

Teilweise Probleme in der Sachversicherung

Wettbewerbsintensiv, aber zugleich auch zum Teil problematisch sind die Aussichten für die Sachversicherung, in der die Versicherer seit einigen Jahren rote Zahlen schreiben. So erwartet ARS für das laufende Jahr nach ersten Hochrechnungen mit einer Schaden-Kosten-Quote von 112 (2016: 111) Prozent.

Laut dem Marktreport versucht in dieser Situation jeder Anbieter, die risikotechnisch günstigen Risiken für sich zu gewinnen. „Ganz anders ist es bei den ‚nicht wünschenswerten Risiken‘. Unternehmen, die hierfür Deckungsschutz suchen, müssen mit höheren Preisen und schlechteren Versicherungs-Bedingungen rechnen. Dieser Trend wird verschärft durch den Umstand, dass sich zunehmend Versicherer aus diesem Teil des Marktes zurückziehen“, so die Studienautoren.

In der Folge wird ein sich fortsetzender Trend erwartet, „dass bestimmte Branchen auf internationale Märkte zurückgreifen müssen, um ihren Versicherungsschutz zu vervollständigen.“ Hierzu zählten vor allem Unternehmensbranchen, in denen es in der Vergangenheit Groß- und Größtschäden gegeben habe, wie etwa in den Bereichen Holz sowie fleischverarbeitende und chemische Industrie.

Weitere Entwicklungen

Der Markt in den Technischen Versicherungen ist nach Einschätzung von Aon Risk Solutions stabil, es gibt sogar mehr Kapazitäten als zur Versicherung der Risiken benötigt wird. Jedoch sollten Kunden mit Verträgen mit hohen Schadenquoten damit rechnen, dass Preissteigerungen oder höhere Selbstbehalte von den Versicherern gefordert werden.

In der Transportversicherung konstatiert der Makler erstmals erkennbar gestiegene Preise. Allerdings könne noch nicht von einem Trend gesprochen werden. ARS erwartet nur im Einzelfall Preiserhöhungen, weder marktweit noch für bestimmte Industriebranchen seien pauschalen Steigerungen absehbar.

Der komplette „Marktreport 2017 – Der deutsche Versicherungsmarkt“ von Aon Risk Solutions mit Entwicklungen, Trends und Ausblicken für weitere Zweige der Industrieversicherung steht im Internet zum Download im PDF-Format bereit.