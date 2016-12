Alte Leipziger-BU: Wer jetzt noch schnell handeln sollte

14.12.2016 – Zu Beginn des Jahres 2017 bringt die Alte Leipziger eine Überarbeitung ihrer Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung auf den Markt. Nicht alle damit einhergehenden Veränderungen bringen eine Verbesserung für den Kunden. Vermittler sollten bei aktuell anstehenden BU-Abschlüssen bei der Alten Leipziger prüfen, ob ein Abschluss mit Beginn Dezember 2016 neben dem geringeren Eintrittsalter ihren Kunden gegebenenfalls zusätzlich vorteilhaftere Vertragsbedingungen sichert. In manchen Fällen sind sonst erhebliche Beitragsaufschläge möglich, meint der BU-Experte Martin Seichter von Levelnine in einem Gastbeitrag.

Martin Seichter

(Bild: ObjectivIT)

Die Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung der Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. gehört seit Jahren für Schüler, Studenten, Angestellte und Selbstständige zu den besten Angeboten des Marktes. In zahlreichen BU-Ratings und Vergleichen erreicht sie seit Längerem die Höchstnote (VersicherungsJournal 14.4.2016).

Im Vertrieb ist das Produkt oft die erste Wahl. In der Studienreihe Asscompact Trends, die regelmäßig eine Absatzrangliste mit den Favoriten der unabhängigen Vermittler erstellt, liegt die Gesellschaft aus Oberursel in der BU-Versicherung an erster Stelle.

Zuletzt führte sie die Beliebtheitsskala mit einem 24-Prozent-Anteil bei den Nennungen an (VersicherungsJournal 22.8.2016) – wiederholt mit deutlichem Abstand zum Wettbewerb.

Für Kunden mit Versicherungsbeginn ab 1. Januar 2017 ändert sich nun einiges. Nicht alle Änderungen sind dabei zum Vorteil des Versicherungsnehmers. Wo liegen nun die Unterschiede zwischen dem bekannten Tarif und der neuen selbstständigen BU-Versicherung (SBU)?

Geänderter Aufbau und sprachliche Neugestaltung der Bedingungen

Die neuen SBU-Bedingungen „01.2017“ der Alten Leipziger zeichnen sich unter anderem durch eine übersichtliche Strukturierung sowie die Begrenzung der Satzlänge und damit den Verzicht auf Schachtelsätze aus.

Außerdem wurden die Bedingungen sprachlich überarbeitet, verwendete Fachbegriffe werden in der Regel erläutert. Ob unter dem Zwang zu kurzen Sätzen allerdings die Rechtssicherheit der Bedingungen gelitten hat, wird die zukünftige Rechtsprechung zeigen.

Was wurde verbessert?

Erstens: Der Bezug einer unbefristeten Rente von der gesetzlichen Rentenversicherung wegen voller Erwerbsminderung allein aus gesundheitlichen Gründen wird nun als Nachweis bedingungsgemäßer Berufsunfähigkeit anerkannt. Dies gilt aber nur dann, wenn der Versicherte die vertraglichen Anforderungen an sein Alter (ab einem Alter von 50 Jahren) und Vertragslaufzeit (ab Beginn des elftes Vertragsjahres) erfüllt.

Zweitens: Eine Nachversicherung ohne Ereignis („Ausbaugarantie“) ist nun alternativ auch im bestehenden Vertrag möglich.

Von den möglichen drei Vorteilen einer Nachversicherung im bestehenden Vertrag (Rechnungsgrundlagen und Bedingungen gelten nach dem Ursprungsvertrag, es entstehen keine zusätzlichen Stückkosten) bietet die Alte Leipziger in ihren SBU-Bedingungen „01.2017“ zwei. Der Versicherer behält sich vor, die Rechnungsgrundlagen, die bei Inanspruchnahme der Ausbaugarantie gültig sind, für die Berechnung des Mehrbeitrages anzuwenden.

Drittens: Die versicherten ereignisabhängigen Nachversicherungs-Möglichkeiten wurden um den „erfolgreichen Abschluss einer Meisterprüfung“ erweitert.

Punkte vier und fünf

Viertens: Überprüfung der Berufsgruppe bei einem Berufswechsel:

Der Versicherte hat nun bei der Alten Leipziger bedingungsgemäß das Recht, nach einem Berufswechsel die Berufsgruppeneinstufung seines BU-Vertrages überprüfen zu lassen.

Diese grundsätzlich positive Änderung steht aber unter dem einschränkenden Vorbehalt, dass der Versicherer eine erneute Risikoprüfung (auch hinsichtlich Angemessenheit, Freizeit und Gesundheit) verlangen kann.

Fünftens: Die Alte Leipziger hat in ihrem SBU-Tarif „01.2017“ (in § 8 Absatz 4 der AVB SBU) den zumutbaren Einkommensverlust im Rahmen der Regelungen zur konkreten Verweisung und Umorganisation – wenn auch nur geringfügig – von maximal 20 auf 19,99 Prozent reduziert.

Punkt sechs

Sechstens: Die Leistungseinstellung des Versicherers im Nachprüfungsverfahren eines wegen Pflegebedürftigkeit anerkannten Leistungsfalls wurde erschwert:

Voraussetzung dafür, eine wegen Pflegebedürftigkeit anerkannte BU-Leistung einzustellen, ist, dass der Versicherte keinerlei Hilfe bei den vertraglich benannten ADL-Punkten mehr benötigt.

Aufgrund dieser Formulierung bleibt der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherte nach Besserung seines Gesundheitszustandes die Voraussetzung (Hilfebedarf) zum Beispiel des ADL-Punktes „Bewegen im Zimmer“ nur noch teilweise, aber nicht mehr vollständig erfüllt.

Das könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn der Versicherte sich nicht ohne Hilfsmittel und fremde Hilfe im Zimmer bewegen kann, aber keine Hilfe eines anderen benötigt, wenn er eine Gehhilfe oder einen Rollstuhl benutzt.

Auch wenn davon auszugehen ist, dass die unter den letzten zwei Punkten genannten Änderungen in der Leistungspraxis kaum Auswirkungen haben werden, handelt es sich um Verbesserungen, die im Einzelfall vorteilhaft sein können.

Was wurde verschlechtert?

Für die Nachversicherung mit Ereignis bei Versicherten, die bei Abschluss des Vertrages in Schüler, Student oder Hausfrau waren, gelten zukünftig gegebenenfalls schlechtere Konditionen, da nun ein Berufswechsel berücksichtigt wird.

Entgegen der bisherigen Regelung zu diesem Punkt weicht die Alte Leipziger bei Schülern, Studenten und Hausfrauen oder -männern den Verzicht auf eine Risikoprüfung auf. Die Berechnung des Beitrages für den zusätzlichen BU-Versicherungsschutz erfolgt im Nachversicherungs- (Neu)vertrag mit dem zum Zeitpunkt der Nachversicherung vom Versicherten ausgeübten Beruf.

Das kann, je nach Art des ausgeübten Berufes, für den Versicherten gegebenenfalls auch vorteilhaft sein. Es birgt aber die Gefahr, dass sich die Prämie erheblich erhöht oder sogar einer Ablehnung erfolgt, wenn der dann ausgeübte Beruf nach den dann gültigen Annahmerichtlinien des Versicherers nicht (mehr) versicherbar ist.

Was wurde klargestellt?

Das überarbeitete Bedingungswerk bringt zusätzlich einige Klarstellungen, die aber nicht zu inhaltlichen Änderungen oder Erweiterungen führen.

Die Alte Leipziger hat im neuen SBU-Tarif folgende Punkte klargestellt: Ein befristeter Leistungsanspruch im Falle einer Arbeitsunfähigkeit (AU) gilt für alle Versicherten. Des Weiteren wird angegeben, dass im Leistungsfall – zum Nachweis des BU-Eintritts durch den Anspruchsteller – ärztliche Berichte akzeptiert werden, auch wenn der berichtende Arzt im Ausland tätig ist oder war.

Was wird dem Transparenzanspruch nicht oder nur bedingt gerecht?

Es finden sich einige Regelungen unter den Formulierungen, die in Bezug auf Transparenz noch „Luft nach oben“ haben.

Erstens: Die Regelung in § 1 der Dynamikbedingungen ist neu und führt nach dem Wortlaut der Bedingungen dazu, dass der Mehrbeitrag, der nach einer Erhöhung des Berufsunfähigkeits-Schutzes im Rahmen der Ausbaugarantie im bestehenden Vertrag zu zahlen ist, nicht mit dynamisiert wird.

Laut Stellungnahme des Versicherers vom 9. Dezember zu diesem Punkt ist das aber nicht gewollt und soll so auch nicht praktiziert werden. Berechnungsmaßstab der Dynamik soll der zuletzt vor der Dynamik gezahlte Beitrag sein. Da diese Interpretation des Bedingungstextes viel Fantasie beim Leser voraussetzt, sollte zu jedem Antrag eine entsprechende Klarstellung oder Bestätigung angefordert werden.

Zweitens: Auch fehlt zum Beispiel der Hinweis, dass bei Erhöhungen des Versicherungsschutzes ohne Risikofragen keine Restriktionen des Versicherers wegen vorvertraglicher Anzeigepflicht-Verletzung möglich sind.

Drittens: Unklar bleibt zudem, welchen Umfang die zusätzliche Anzeigepflicht des Kunden hat, wenn sich während der Vertragslaufzeit seine steuerlichen Umstände ändern (insbesondere bei einer Steuerpflicht im Ausland und Wohnortverlegung).

Fazit

Die Bedingungen der Berufsunfähigkeits-Versicherung der Alten Leipziger, Stand „01.2017“, sind aufgrund der vorgenommenen sprachlichen und strukturellen Änderungen für den Endverbraucher leichter zu lesen und zu verstehen als die Vorgängerversionen. Und dies trotz ihres aktuellen Gesamtumfanges – die Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen der SBU haben nun 25 Seiten.

Die inhaltlichen Änderungen, insbesondere die unterschiedliche Funktionsweisen der ereignisabhängigen und der ereignisunabhängigen Nachversicherungs-Garantien, und die Auswirkungen auf zukünftige dynamische Erhöhungen führen allerdings zu einem zusätzlichen Erklärungsbedarf.

Die Qualität des insgesamt von der Alten Leipziger angebotenen BU-Versicherungsschutzes hat sich, mit Ausnahme der Regelung zur ereignisabhängigen Nachversicherungs-Garantie für Schüler, Studenten sowie Hausfrauen und -männer, insgesamt nochmals leicht verbessert. Aufgrund des schon sehr hohen Qualitätsniveaus der Vorgängerversionen sind die Verbesserungen naturgemäß eher in Randbereichen des BU-Versicherungsschutzes zu finden.

Die noch vereinzelt bestehenden Reserven in Bezug auf noch transparentere Bedingungs-Formulierungen sollten im Rahmen der nächsten Auflage der Bedingungen realisierbar sein.

Martin Seichter

Der Autor ist als Experte für Arbeitskraftabsicherungen mitverantwortlich für den Bereich BU-Analyse der ObjectiveIT GmbH, die als System- und Beratungshaus IT-Lösungen für die Versicherungsbranche entwickelt. Neben Beratung und Schulungen bringt das Unternehmen eigene Softwareprodukte auf den Markt wie die Vergleichssoftware-Reihe Levelnine. Eine detaillierte Auswertung der Unterschiede mit Hintergrund-Informationen finden sich auf der Internetseite des Unternehmens unter diesem Link.