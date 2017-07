Allerlei Neues rund um das Firmengeschäft

14.7.2017 – MLP stärkt die Sachversicherung. Die Basler-Gewerbeplattform bietet jetzt auch Haftpflicht und Finanzchef 24 auch D&O. XL Catlin und Chubb bieten mehr Deckung für Terror.

Die MLP AG bündelt ihre Aktivitäten in der gewerblichen Sachversicherung in der Nordias GmbH, die als eigene Einheit unterhalb der Holding agieren wird. Mit der Übernahme der Domcura-Gruppe 2015 hatte MLP auch einige Makler für gewerbliche Sachversicherung erworben (VersicherungsJournal 17.6.2015). Diese Firmen seien weiterentwickelt worden. In der Nordias sollen aber auch alle anderen Aktivitäten der MLP Gruppe für gewerbliche Sachversicherung aufgehen.

„Wir wollen den Bereich gewerbliche Sachversicherung noch ausbauen und sind offen für Akquisitionen weiterer Makler“, wird MLP-Vorstand Manfred Bauer in einer Pressemitteilung zitiert. MLP fokussiert sich auf den Mittelstand. Die Makler der Nordias-Gruppe erzielten zusammen zuletzt rund 25 Millionen Euro Jahresprämie.

Zwei Eingaben für Haftpflicht

Die Online-Gewerbeplattform „Basler EasyTrade“ der Basler Versicherungen erstellt inzwischen auch Angebote für Haftpflichtdeckungen. Die technische Plattform für das gewerbliche Standardgeschäft verlangt nach Unternehmensangaben nur zwei Eingaben für die Berechnung der Prämie, in der Sach-Gewerbeversicherung sind es vier.

Hinterlegt sind die aktuellen Gewerbe-Tarife der Haftpflicht- und der Sachversicherungen. In der Betriebshaftpflicht stehen Deckungssummen mit drei, fünf oder zehn Millionen Euro zur Auswahl. „Basler EasyTrade“ deckt viele Betriebsarten ab – unter anderem Handel, Handwerk, Bau, Dienstleistung, Sport, Tourismus, Gastronomie, Heilnebenberufe, Beauty und Wellness, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Online-Gewerbeplattform kann über das Maklerportal der Basler erreicht werden. Im öffentlichen Bereich des Maklerportals können Prämien berechnet werden. Verbindliche Angebote und der Transfer der Deckung sind – nach Registrierung durch den Makler ? nur im geschützten Bereich des Portals möglich. Anträge werden direkt per Datentransfer übermittelt. Die Versicherungspolice wird innerhalb einer Arbeitswoche erstellt, so das Unternehmen.

Managerhaftpflicht per Klick

Die Finanzchef24 GmbH bietet nun auch einen Online-Vergleichsrechner für D&O-Versicherung. Dem Startup zufolge lässt sich „das komplexe Haftpflichtrisiko von Managern und Führungskräften in nur wenigen Klicks komplett digital“ absichern.

Angeboten werden sowohl die klassische als auch die persönliche D&O. Beim Klassiker ist das Unternehmen Versicherungsnehmer und Beitragszahler. Versichert sind alle gegenwärtigen, ehemaligen und künftigen Entscheidungsträger, die sich die zur Verfügung stehende Deckungssumme im Haftungsfall aufteilen müssen. Bei der persönlichen D&O versichert sich die Führungskraft als natürliche Person selbst.

Der D&O-Rechner verwendet moderne Underwriting-Regeln und geht damit nach Unternehmensangaben über das klassische Antragsmodell hinaus. Mit der „State-of-the-art“-Softwarelösung werden Unternehmen und Manager anhand der Abfrage relevanter Risikozusammenhänge automatisiert durch den gesamten Auswertungsprozess geführt. Damit können verbindliche Tarifangebote verglichen und auch direkt online abgeschlossen werden.

XL Catlin stellt mehr Kapazität für Terrorschutz bereit

XL Catlin, die globale Marke für Erst- und Rückversicherungs-Unternehmen der XL Group Ltd., hat global die verfügbaren Deckungskapazitäten für Terrorismus-Versicherungen um 25 Prozent auf 250 Millionen US-Dollar (umgerechnet etwa 219 Millionen Euro) erhöht.

Die „XL Catlins Stand-alone Terrorismusdeckung“ ist eine Allgefahrendeckung und soll Deckungslücken im Zusammenhang mit Ausschlüssen beseitigen. Terrorismus wird dabei so weit definiert, dass die auch Deckung von Handlungen aufgrund von politischer, religiöser und/oder ideologischen Anschauungen einschließt.

Versichert sind den Angaben zufolge sowohl Sach- und Betriebsunterbrechungs-Schäden wie auch Personen- und/oder physische Schäden infolge von terroristischen Handlung. Der Schutz kann optional um chemische, biologische, radiologische und nukleare (“CBRN”) Ereignisse, Amokläufe, Loss of Attraction (sinkende Attraktivität einer Umgebung nach einem Ereignis) oder Androhung einer terroristischen Handlung erweitert werden.

Die Versicherungsnehmer erhalten zudem zu einem unternehmenseigenen globalen Business-Intelligence-, Risikomanagement- und Cyber-Security-Dienstleister, der sie bei ihrer Planung zur Schadenverhütung unterstützt und im Falle von Schäden „Business Continuity Services“ bietet.

Chubb: Mehr Deckung plus personell Verstärkung

Auch die Chubb-Gruppe hat ihre Zeichnungskapazitäten für Terror erhöht: Die Chubb European Group Limited, Direktion für Deutschland, hat ihre Kapazitäten in Deutschland hinsichtlich Terror- und Kriegsrisiken sowie politischer Gewalt auf 150 (zuvor: 100) Millionen Euro erhöht.

Die neuen, erweiterten Kapazitäten stehen Maklern und Kunden für nationale Risiken, aber auch für weltweite Programme zur Verfügung. Sie sind auch auf die Erfordernisse großer multinationaler Unternehmen mit wachsenden globalen Risiken ausgerichtet.

Neben Stand-alone-Versicherungen bietet Chubb auch integrierte Deckungen, die speziell zur Überbrückung von Lücken zwischen traditionellen Sachversicherungen und Policen für Betriebsunterbrechungen, Terrorismus und politische Gewalt konzipiert wurden, teilte das Unternehmen mit.