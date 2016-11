Akademiker wollen an die Hand genommen werden

3.11.2016 – Einer Studie des Institut für Versicherungswesen der TH Köln zufolge denken und agieren selbst internetaffine junge Akademiker in Versicherungsfragen teils noch sehr traditionell. Sprich: Sie suchen zumindest bei komplexen Produkten den Vermittler. Die Studie nennt die Anforderungen für ein Online-Portal für Akademiker. Im deutschen Markt sei ein solches Portal bislang nicht zu finden.

WERBUNG

Je komplexer und komplizierter ein Versicherungsprodukt ist, desto stärker sucht der Kunde nach einem kompetenten Ansprechpartner. Dies gilt einer Studie des Instituts für Versicherungswesen (IVW) der TH Köln auch für junge, internetaffine Akademiker.

Ob dies so bleibt, hängt davon ab, ob es der traditionellen Versicherungswirtschaft oder neuen Wettbewerbern gelingt, ein heute als komplex wahrgenommenes Produkt verständlicher darzustellen oder so anzupassen, dass es leichter verständlich dargestellt werden kann.

Produkte des Vertrauens

Der Studie zufolge bleiben Versicherungen auch in der digitalen Welt Vertrauensprodukte. Je nachdem ob und wie schnell Akademiker in neue kognitive Systeme ein ähnliches Vertrauensverhältnis wie heute zum Vermittler aufbauen, werde die künftig Beratung vollständig systembasiert – oder eben am Ende beim physischen Berater bleiben.

Die Studie „Erfolgsfaktoren eines Online-Portals für Akademiker“ stellt die wesentlichen Ergebnisse einer Projektarbeit der Studierenden David Becker, Yasemin Dagoglu, Sebastian Meier, Marcel Pilgram und Katrin Trawinski dar. Betreut wurde das Projekt von Professorin Dr. Michaele Völler, die die Forschungsstelle Versicherungsmarkt im Institut für Versicherungswesen (IVW) der TH Köln leitet.

Konkret werteten die Studenten 25 Studien aus, untersuchten 26 Online-Portale und führten 32 qualitative Interviews mit Akademikern sowie eine Online-Befragung mit 340 Teilnehmern durch. Auftraggeber für diese Fallstudie ist die The Boston Consulting Group GmbH (BCG).

WERBUNG

Bedingungen und Vielfalt schrecken ab

Die befragten Akademiker halten Reiserücktritt-, Auslandsreisekranken-, Hausrat-, Kfz- und Privathaftpflicht-Versicherungen für eher einfache Produkte. Bei Wohngebäude-, Unfall-, Rechtsschutz-, Risikolebens-, Renten- und Berufsunfähigkeits-Versicherungen steigt die wahrgenommene Komplexität.

Bild: Screenshot Studie „Erfolgsfaktoren eines Online-Portals für Akademiker“ (Forschung am ivwKöln, Band 13-2016)

Etwa jeder Vierte, der innerhalb der letzten 24 Monate eine Versicherung abgeschlossen hat, hat ein „eher einfaches“ Produkt im Netz gekauft. Nur jeder 25. kaufte online ein „eher komplexes“ Produkt. Ein Drittel der Befragten, die sich in den letzten Monaten neu versichert haben, hat noch nie eine Versicherung online abgeschlossen.

Bild: Screenshot Studie „Erfolgsfaktoren eines Online-Portals für Akademiker“ (Forschung am ivwKöln, Band 13-2016)

Als wichtigste Gründe gegen einen Online-Abschluss nannten die Befragten umfangreiche Versicherungs-Bedingungen (61 Prozent), eine hohe Anzahl an Produktausprägungen wie beispielsweise zur Rente mit Riester, Rürup, Privat, et cetera (59 Prozent) und unzureichende Online-Informationen (51 Prozent). Eine hohe Anzahl an Konfigurations-Möglichkeiten oder viele Antragsfragen schreckten hingegen nur 41 Prozent beziehungsweise 36 Prozent ab.

Die Wünsche der Akademiker

Akademiker sind anspruchsvoll, wenn es um die Gestaltung des Portals geht („Look & Feel“), heißt es in der Studie. Moderne, schlichte, übersichtliche und seriös anmutende Designs sprächen sie besonders an. Sie wünschten sich umfassende Informationen, stellten aber zugleich auch hohe Anforderungen an die Benutzerfreundlichkeit und Verständlichkeit.

Empfehlenswert seien für sie die „benutzerfreundliche, tabellarische Gegenüberstellung der Produkte“. Ob beim Vermittler oder online gekauft werde, hänge von der Komplexität des Produktes ab. Für einfache Produkte informierten sich die Akademiker mehrheitlich zunächst online und wollen bei Detailfragen unkompliziert und schnell beraten werden. Diese Produkte schließen sie auch online ab.

Bei komplexen Produkten werde nach der Online-Erstinformation und einem Online-Vergleich vor allem die persönliche und kompetente Beratung gesucht. In Einklang mit dem erhöhten Beratungsbedürfnis bevorzugten 90 Prozent derer, die sich in den letzten 24 Monaten versichert haben, bei komplexen Produkten den Offline-Abschluss; davon Dreiviertel vor Ort beim Anbieter und ein Fünftel zu Hause.

Auch zwei andere, in den letzten Wochen veröffentlichte Untersuchungen haben gezeigt, dass der Versicherungsvermittler auch in einer zunehmend digitalisierten Welt keineswegs vom Aussterben bedroht ist (VersicherungsJournal 19.10.2016, 31.10.2016).

Ehrlich währt am längsten

Der IVW-Untersuchung zufolge sollten aus Sicht der Akademiker grundsätzlich Informationen und erste Ergebnisse online abrufbar sein. Bei der Untersuchung verschiedener Portale zeigte sich, dass die Akademiker eine ehrliche und umfassende Kommunikation schätzten.

36 Prozent der Befragten wünschen sich demnach Erläuterungen zum Geschäftsmodell, 34 Prozent die Auflistung der Kundenbewertungen und 28 Prozent eine Übersicht der berücksichtigten Anbieter bei einem Versicherungsvergleich.

Eine Kombination von Übersicht aller Anbieter und Anzahl der Anbieter pro Versicherungsart gibt es laut der Studie bislang bei keinem der bestehenden Portale. Die Integration beider Informationen erscheine durchaus charmant, so die Autoren.

Preis und Leistung

Beim Produktvergleich setzten Akademiker auf Preis und Leistung. Der Preis diene oft nur als erste Orientierung, um im Anschluss die Leistungen einer verkürzten Auswahlliste genauer zu vergleichen.

Da Akademiker an einer für sie ansprechenden Qualität zum günstigsten Preis interessiert seien, wünschten sie sich eine synoptische Darstellung, bei der sowohl Preise als auch Leistungen tabellarisch und leicht verständlich abgebildet würden. Am Markt gebe es zwar bereits sehr detaillierte Leistungs-Gegenüberstellungen, die teils jedoch hinsichtlich Optik und Übersichtlichkeit noch verbessert werden könnten.

Die gesamte Studie mit allen Ergebnissen im Detail findet sich unter diesem Link zum Download.