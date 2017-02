Zwei Vorstände kommen und einer geht

24.2.2017 – Thomas Lanfermann wird ab März in der Geschäftsleitung der Helvetia Deutschland das Ressort Komposit verantworten. Er übernimmt von CEO Volker Steck, der den Posten vorläufig in Doppelfunktion innehatte. Bereits Ende Januar hat Stefan Sommerer den Vorstand der Vema auf eigenen Wunsch hin verlassen. Seine Vorstandsstelle soll vorerst nicht neu besetzt werden. Die Deutsche Kautionskasse hat das neue Vorstandsressort mit Benjamin Rösch besetzt.

Thomas Lanfermann (Bild: Helvetia)

Am 1. März wird Thomas Lanfermann in die Geschäftsleitung der Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland, und in den Vorstand der Helvetia Versicherungs-AG, Frankfurt am Main, eintreten. In beiden Gesellschaften wird er das Ressort Komposit verantworten.

Der 50-Jährige arbeitete zuletzt als Leiter des technischen Bereiches bei Global Automotive, einer Abteilung der Allianz Worldwide Partner S.A.S.

Für die Allianz war er sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz tätig. Unter anderem bekleidete er verschiedene leitende Positionen in der Revision und in diversen Komposit-Sparten.

Lanfermann wird das Ressort von Volker Steck übernehmen. Dieser hatte den Posten vorläufig in Doppelfunktion inne. Steck wird sich ab März ausschließlich auf seine Funktion als CEO der Helvetia Deutschland konzentrieren (VersicherungsJournal 6.6.2014).

Vema verliert Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit und IT

Stefan Sommerer (Bild: Vema)

Mit Wirkung zum 31. Januar schied Stefan Sommerer auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand der Vema Versicherungs-Makler-Genossenschaft eG aus.

Er trug seit April 2010 die Hauptverantwortung für die Bereiche IT und Öffentlichkeitsarbeit (VersicherungsJournal 9.3.2010).

Mit dem Ausscheiden von Sommerer wolle die Genossenschaft nun auf eine Verbreiterung und stärkere Einbindung der zweiten Führungsebene in die Geschäftsführung setzen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Vema wird weiterhin von den seit 2003 amtierenden Vorständen Hermann Hübner und Andreas Brunner geleitet (VersicherungsJournal 4.11.2002). Eine sofortige Neubesetzung des dritten Vorstandspostens sei derzeit nicht geplant.

Neuer IT-Vorstand bei der Kautionskasse

Ab dem 1. März wird Benjamin Rösch Vorstandsmitglied der Deutschen Kautionskasse AG. Als CIO wird er in dieser neu geschaffenen Stelle die Bereiche IT und Administration, Geschäftsprozesse, Datenschutz, Online-Vertrieb und Online-Marketing verantworten.

Der 37-Jährige war zuletzt beim Online-Haustierbedarf-Unternehmen „ePetWorld GmbH“ als technischer Direktor tätig.

Gleichzeitig gab die Kautionskasse die Verlängerung zweier Vorstandsverträge bekannt. Dieter Burghaus (VersicherungsJournal 20.8.2010) wird weiter als CFO/COO für Finanzen/Controlling, Antrags- und Vertragswesen sowie das Risikomanagement verantwortlich sein.

Christian Sili (VersicherungsJournal 19.12.2013) wird zudem weiterhin als CEO die Ressorts Richtlinien der Geschäftspolitik, Unternehmensstrategie und Marktauftritt, Produktentwicklung und Underwriting, Kooperationen, Personal, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Investor Relations sowie Recht leiten.