Zurich-Manager zücken den eigenen Geldbeutel

15.11.2016 – Die Provinzial Rheinland unterstützt die Jugendhilfsorganisation Rheinflanke mit 25.000 Euro und die Plansecur-Stiftung den Verein Rückenwind für Leher Kinder mit 10.000 Euro. Die Barmenia hat Geldpreise und Praktika an Absolventen der Uni Wuppertal vergeben. Die Süddeutsche Krankenversicherung spendet zu ihrem 90-jährigen Bestehen weitere 15.000 Euro. Die Belegschaft der Halleschen Krankenversicherung hilft Straßenkindern mit 5.000 Euro und die leitenden Vertriebsangestellten der Zurich spenden 15.000 Euro für den Bunten Kreis Augsburg.

Die Provinzial Rheinland Versicherungen haben ihren „Rheinischen Provinzial Preis Menschen füreinander, Menschen miteinander 2016“ an den Kabarettisten Jürgen Becker in seiner Funktion als Projektpate für die Jugendhilfe Rheinflanke gGmbH verliehen.

Wie der Versicherer mitteilt, geht der Preis an Personen, die sich bei der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund oder bei der Inklusion von Menschen mit Behinderungen besonders engagieren. Becker unterstützt konkret das Projekt „Work for you“, durch das Jugendliche an ehrenamtliche Arbeit herangeführt und dadurch besser in die Gesellschaft integriert werden.

Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert. Das Geld kommt dem Bonner Projektstandort der Rheinflanke zugute. Der Großteil soll dafür verwendet werden, Mädchen und jungen Frauen mit Migrationshintergrund durch einen gemeinsamen Vorbereitungskurs den Einstieg in die Berufstätigkeit zu erleichtern.

Plansecur-Stiftung zeichnet soziales Engagement aus

Die von der Plansecur Management GmbH & Co. Marketing und Service KG initiierte Plansecur-Stiftung hat zum 25. Mal ihren Förderpreis für herausragendes soziales Engagement vergeben. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung ging in diesem Jahr an den Verein Rückenwind für Leher Kinder e.V.

Der Verein setzt sich für Heranwachsende im Bremerhavener Stadtteil Lehe ein und bietet ihnen ein kostenloses Betreuungs-, Freizeit- und Förderangebot. Die Rückenwind-Mitbegründerin Friederike Görke erklärte, dass das ehrenamtliche Engagement von erwerbslosen Menschen der Eckpfeiler des Vereins ist. Einige von ihnen konnten mittlerweile von Rückenwind eingestellt werden.

Barmenia-Mathematik-Preis für Uni-Absolventen

Die Barmenia Versicherungen haben zum 16. Mal ihren Mathematik-Preis an herausragende Absolventen aus dem Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften an der Bergischen Universität Wuppertal vergeben.

Ausgezeichnet wurden in diesem Jahr die drei Master-Absolventen Jonas Kremer (erster Platz und 2.500 Euro), Lisa Christin Claus (zweiter Platz, 2.000 Euro) und Julia Theresa Kleinhans (dritter Platz, 1.500 Euro). Einen Förderpreis und je 800 Euro erhielten die Bachelor-Absolventen Jens Hönen, Elke Anne Loh und Tobias Suszka.

Neben den Auszeichnungen bietet die Barmenia den Absolventen auch Praktika in ihren Hauptverwaltungen am Standort Wuppertal an. Zwei Preisträger aus den letzten Jahren konnten fest in mathematischen Bereichen des Versicherungs-Unternehmens eingestellt werden.

SDK wird 90 und beschenkt andere

Im Rahmen der Feierlichkeiten zu ihrem 90-jährigen Bestehen hat die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) jeweils 5.000 Euro an drei soziale Projekte gespendet.

Der erste Scheck ging dabei an die Christiane Eichenhofer Stiftung und die von ihr organisierte Tour Ginkgo. Dabei handelt es sich um eine Radtour, die Spendengelder sammelt, um damit die Betreuung von Familien mit schwerkranken Kindern zu verbessern.

Je 5.000 Euro erhielten auch die humanitäre Hilfsorganisation Ärzte der Welt und die Bürgerstiftung Fellbach. Letztere übernimmt unter anderem die Kosten für Schulausflüge, Sprach- und Integrationskurse, Essen auf Rädern oder Kuraufenthalte für Fellbacher Bürger, die sich solche „Extras“ sonst nicht leisten könnten, heißt es in einer Pressemitteilung der SDK.

Bereits im Juli hatte der Krankenversicherer sein Firmenjubiläum zum Anlass für eine Spende in Höhe von 15.000 Euro genommen. Damals hatten die SDK-Mitarbeiter in einem Wahlverfahren darüber abstimmen können, welche Einrichtung welchen Anteil am Spendenbudget erhalten sollte (VersicherungsJournal 26.7.2016).

Belegschaft der Halleschen gibt ihre Cents

Mit einer Spende in Höhe von 5.000 Euro haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Halleschen Krankenversicherung a.G. die Off Road Kids Stiftung unterstützt.

Off Road Kids ist eine Hilfsorganisation, die sich um Straßenkinder und junge Obdachlose in Deutschland kümmert. Sie betreibt Streetwork-Stationen in Berlin, Dortmund, Hamburg und Köln sowie ein Kinderheim in Bad Dürrheim und finanziert sich ausschließlich durch Spenden.

Die 5.000 Euro stammen aus der seit 1991 bei der Halleschen Krankenversicherung durchgeführten Aktion „Cents lindern Not“. Dabei verzichtet die Belegschaft auf die Netto-Cent-Beträge hinter dem Komma ihrer Gehaltsabrechnung. Der gesammelte Betrag wird am Jahresende vom Unternehmen verdoppelt.

15.000 Euro aus privaten Mitteln

Insgesamt 15.000 Euro aus ihren privaten Geldbeuteln haben die leitenden Angestellten des Vertriebsbereichs Süd der deutschen Zurich-Gruppe für einen wohltätigen Zweck zusammengelegt.

Horst Riedel, Leiter Zurich Vertriebsbereich Süd (rechts) und seine Kollegen übergeben ihre Spende an Horst Ehrhardt, Vorstand Bunter Kreis (links) (Bild: Zurich)

Mit dem Geld haben sie den Bunten Kreis Augsburg unterstützt. Dieser begleitet Familien dabei, den Alltag mit einem chronisch kranken, schwerstkranken oder frühgeborenen Kind zu meistern.

Die Spende soll für ein Therapieangebot mit Tieren verwendet werden. Im Frühjahr wollen die Vertriebs-Führungskräfte zudem dabei helfen, die für die Therapie notwendige Außenanlage herzurichten.