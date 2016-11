Zurich Deutschland baut das Management weiter um

1.12.2016 – Die Zurich in Deutschland hat Christine Theodorovics mit Wirkung zum Jahreswechsel zum Vorstand Bank berufen. Sie folgt auf Gerhard Frieg, im Vorstand für das Ressort Leben (Versicherungstechnik) zuständig ist und das Ressort Bank zuletzt interimsweise verantwortet hatte.

WERBUNG

Christine Theodorovics übernimmt zum 1. Januar die Verantwortung für das Ressort Bank bei der Zürich Beteiligungs-AG (Deutschland). Damit ist sie für einen der wichtigsten Vertriebskanäle von Zurich in Deutschland zuständig, wie das Unternehmen gestern mitteilte.

Christine Theodorovics

(Bild: obs/ Zurich Gruppe

Deutschland/ Michael Markl)

Die 48-Jährige mit Schweizer wie auch österreichischem Pass verfügt den Angaben zufolge über einen Master of Business Administration (MBA) der Wirtschaftsuniversität Wien, einen Master of Arts in European Economic Studies des College of Europe in Brügge sowie einen Abschluss in Banking des Swiss Finance Institutes in Zürich.

Seit 2011 für den Zurich-Konzern tätig

Theodorovics steht seit knapp sechs Jahren in Diensten des Zurich-Konzerns. Nach dem Einstieg im Bereich globaler Vertrieb wurde sie im März 2013 zur CEO of Global Life Austria und Mitglied des Vorstandes von Zurich Österreich berufen.

Im April dieses Jahres wechselte sie auf den Posten Head of Life/CEO Zurich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG (ZLIC) und wurde zudem Geschäftsleitungs-Mitglied von Zurich Schweiz.

Theodorovics begann ihre berufliche Laufbahn bei der EU Kommission in Brüssel und bei der Marktforschungs-Gesellschaft TNS Intratest in München. Weitere Karrierestationen vor dem Wechsel zur Zurich waren Credit Suisse und Swiss Life.

Zahlreiche personelle Veränderungen

Sie folgt auf Gerhard Frieg, der vor knapp zwei Jahren von der Talanx Deutschland AG zur Zurich gewechselt war (VersicherungsJournal 20.1.2015). Frieg fungiert künftig nur noch als Vorstand Leben (Versicherungstechnik).

Die Position des Vorstands Bank hatte er „interimsweise bis zu Neubesetzung“ inne, wie das Unternehmen im Oktober mitgeteilt hatte. Damals hatte die Zurich zwei neue Ressorts geschaffen und diverse Veränderungen an den Ressortzuständigkeiten vorgenommen (VersicherungsJournal 6.10.2016).

Dies geschah im Rahmen der umfassenden Änderung der Unternehmensstruktur, die der Konzern seit rund einem Jahr vorantreibt (VersicherungsJournal 18.12.2015, 1.3.2016). Mit der Personalie Theodorovics „sind nun alle Ressorts im Vorstand von Zurich in Deutschland besetzt, der im Zuge der strategischen Neuausrichtung in diesem Jahr neu formiert wurde“, wird weiter mitgeteilt. Die Führungsriege besteht neben Frieg und Theodorovics künftig aus