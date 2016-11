Zahlreiche Preise für die Assekuranz

4.11.2016 – Bei den Versicherermarken des Jahres liegt erneut die Huk-Coburg vorne. Dem HDI, der Alten Leipziger, der Cosmos und dem Volkswohl Bund wurde eine faire BU-Leistungsregulierung bestätigt. Die VdS Schadenverhütung und Klimaprotect haben Innovationspreise erhalten. Professor Dr. Matthias Beenken wurde mit dem Dortmunder Versicherungspreis ausgezeichnet und die Deutsche Makler Akademie hat die Trainer des Jahres gekürt. Preise für ihre Forschungsarbeiten erhielten der PKV-Wissenschaftler Dr. Christian Jacke und der Versicherungs-Wissenschaftler Stefan Schelling.

WERBUNG

Zum dritten Mal haben die Yougov Deutschland AG und das Handelsblatt gemeinsam Deutschlands Marken des Jahres gekürt. Im Test befanden sich rund 900 Marken aus 31 Kategorien, darunter auch „Versicherungen“.

Für die Ergebnisse des Vergleichs wurden über 700.000 Online-Interviews herangezogen, die Yougov im Zeitraum vom 1. September 2015 bis 31. August 2016 unter deutschen Bundesbürgern ab 18 Jahren erhoben hat. Die Umfrageteilnehmer mussten der zu bewertenden Marke einen Wert zwischen minus 100 und plus 100 Punkten, jeweils in den sechs folgenden Bewertungsdimensionen zuteilen:

Allgemeiner Eindruck,

Qualität,

Preis-Leistungs-Verhältnis,

Kundenzufriedenheit,

Weiterempfehlungs-Bereitschaft und

Arbeitgeberimage.

Huk ist die Versicherer-Marke des Jahres

In der Kategorie „Versicherungen“ konnten die Top Drei des Vorjahres ihre jeweiligen Plätze verteidigen. So landete die Huk-Coburg Versicherungsgruppe (28,8 Punkte) erneut auf Platz eins, gefolgt von ihrer Tochtergesellschaft Huk24 AG (22,4) und den DEVK Versicherungen (16,0).

Yougov nennt zu jeder Kategorie die fünf bestplatzierten Marken. Neu in dieser Siegergruppe unter den Versicherern sind auf den Plätzen vier und fünf die ADAC Versicherungen (15,9) und die Allsecur Deutschland AG (14,7). Sie haben damit die Debeka Versicherungen und die VHV Versicherungen verdrängt, die diese Plätze im Vorjahr belegt hatten.

WERBUNG

Prüfverfahren für faire BU-Leistungsregulierung

Die HDI Lebensversicherung AG hat ihren Fachbereich Leistungsregulierung für Berufsunfähigkeits-Versicherungen (BU) von der Assekurata Solutions GmbH auf Fairness prüfen lassen und die Ergebnisse dieser Tage veröffentlicht. In ihrem Gesamturteil bescheinigt die Ratingagentur dem Versicherer eine faire BU-Leistungsregulierung.

Wie Assekurata Solutions auf ihrer Internetseite erklärt, ist der Begriff „Fairness“ bei dieser Art der Unternehmensprüfung als absoluter Qualitätsmaßstab zu verstehen. Eine Abstufung in Bewertungsklassen erfolge deshalb nicht.

Geprüft werden die BU-Versicherer im Rahmen der Untersuchung unter anderem auf eine transparente, kundenorientierte und kompetente Sachbearbeitung. Weitere Informationen zum Prüfverfahren können unter diesen Link eingesehen werden.

Vier Versicherer veröffentlichen ihre Ergebnisse

Die Ratingagentur attestiert dem HDI neben einer transparenten Kommunikation auch eine zeitnahe Leistungsprüfung ohne unnötige Verzögerungen. Außerdem lege HDI Leben großen Wert auf die Qualifizierung ihrer Mitarbeiter sowie direkte und persönliche Hilfestellungen für die Kunden, wie einer Pressemitteilung von Assekurata Solutions zu entnehmen ist.

Weitere Lebensversicherer, die das Fairness-Urteil für ihre BU-Leistungsregulierung allerdings schon zu Beginn des Jahres veröffentlicht haben, sind die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., die Cosmos Lebensversicherungs-AG und die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G.

VdS: Preisgekrönte Cyber-Security-Infos für KMU

Die VdS Schadenverhütung GmbH ist für ihr kostenloses Informations- und Dienstleistungsangebot im Bereich Cyber-Security mit dem „Innovation Award 2016“ ausgezeichnet worden. Der Preis wird traditionell auf der „Security“-Messe in Essen verliehen, der jährlichen Leitmesse für die Sicherheitsbranche.

Der VdS erhielt den Gold Award und damit den höchsten Preis in der Kategorie „Dienstleistungen“. Das Cyber-Security-Angebot des VdS, der mit seinen Sicherheitsrichtlinien und Prüfverfahren eng mit der Versicherungsbranche zusammen arbeitet, richtet sich vor allem an kleine und mittelständische Unternehmen (KMU).

Aus Sicht der Jury des Innovation Award würde beispielsweise die Online-Plattform Quick Check jedem KMU-Manager die Möglichkeit geben, in 20 Minuten einen Überblick über die Gefährdungen, Risiken und Handlungsoptionen in Bezug auf Cyber-Kriminalität zu erhalten. Weitere Informationen zum Cyber-Security-Angebot des VdS gibt es unter diesem Link.

Energie-Ausfallschutz gewinnt Innovationspreis

Ebenfalls mit einem Innovationspreis, und zwar dem des Landkreises Göttingen, ist die Marke Klimaprotect für ihr Versicherungsprodukt „EOPP“ ausgezeichnet worden. Den Preis gab es in der Kategorie „Bewerber mit bis zu 20 Mitarbeitern“.

Klimaprotect gehört zu dem in Hildesheim ansässigen Versicherungsmakler B2b Protect GmbH. Bei EOPP handelt es sich um eine Ausfallversicherung für Energiedienstleister, die zusammen mit der Hannover Rück SE entwickelt wurde. Die Dienstleister können sich mit EOPP gegen die Ansprüche ihrer Kunden im Falle nicht erfüllter garantierter Mengen von regenerativen Energien absichern.

Sollte die vom Energiedienstleister garantierte Energiemenge nicht erreicht werden, erhält der Endkunde eine Ausgleichszahlung. Dieses Garantierisiko wird durch einen Versicherer gedeckt. Weiterhin bleibt die Garantie auch im Falle einer Insolvenz des Anbieters bestehen. Dieser braucht dafür dann keine bilanziellen Rückstellungen mehr zu bilden, erklärt Klimaprotect auf seiner Webseite.

Dortmunder Versicherungspreis für Matthias Beenken

Professor Dr. Matthias Beenken ist vom Assekuranzclub Dortmund des Bundesverbandes der Assekuranz-Führungskräfte e. V. (VGA) mit dem Dortmunder Versicherungspreis ausgezeichnet worden.

Die Verleihung fand im Rahmen des 5. Dortmunder Versicherungstages statt. Die Auszeichnung wird an Persönlichkeiten verliehen, die sich um den Versicherungsstandort Dortmund besonders verdient gemacht haben.

Seit rund sechs Jahren hat Beenken eine Professur für Versicherungswirtschaft im Fachbereich BWL an der Fachhochschule Dortmund inne (VersicherungsJournal 8.7.2010). Zuvor war er unter anderem Chefredakteur der deutschen Ausgabe des VersicherungsJournals und ist seit fast 30 Jahren in und für die Branche tätig.

DMA kürt die Trainer des Jahres

Die Deutsche Makler Akademie gGmbH (DMA) hat die besten Trainer für die Aus- und Weiterbildung von Maklern und Mehrfachavertretern des Jahres 2015 gekürt. Die Platzierungen kamen durch die Bewertungen der Seminarteilnehmer zu Stande.

Bei den externen Trainern lag der Unternehmensberater und Versicherungscoach Dietmar Schwarz ganz vorne. Zweite wurde die Nachfolgeplanerin und Generationenberaterin Heike Minks, Dritter der auf die betriebliche Altersversorgung (bAV) spezialisierte Guido Großjean.

Bei den DMA-Trainern wurde Jochen Prost auf den ersten und Philipp Schulz-Wolframsdorf auf den zweiten Platz gewählt. Beide haben ihre Expertise ebenfalls in der bAV. Bronze gab es für Birger Mählmann, der seit den Gründungsjahren der DMA mit dabei ist. Er erhielt zusätzlich auch den Ehrenaward für herausragende Verdienste.

Volker H. Grabis wurde von den Seminarteilnehmern zum Newcomer des Jahres gewählt. Er ist Trainer für Finanz- und Vermögensanlagen, Bausparen und Immobilien-Finanzierungen.

V.l.n.r.: Birger Mählmann, Joachim Zech, Guido Großjean, Dietmar Schwarz, Volker H. Grabis, Marek Ullrich (Bild: Deutsche Makler Akademie)

Forschungspreise für…

Dr. Christian Jacke, Projektleiter am Wissenschaftlichen Institut der PKV, das zum Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) gehört, ist mit dem Wilfried-Lorenz-Versorgungsforschungs-Preis 2016 ausgezeichnet worden.

Der Preis wird vom Deutschen Netzwerk für Versorgungsforschung e.V. (DNVF) verliehen. Die Kriterien für die Erlangung dieses Preises sind wissenschaftliche Originalität, hohe methodische Qualität sowie Relevanz für die Versorgungspraxis, wird in einer Pressemitteilung erklärt.

Jacke und seine beiden Mitautoren Professor Dr. Ute-Susann Albert und Professor Dr. Matthias Kalder erhielten die Auszeichnung für ihre gemeinsame Forschungsarbeit über alternative Therapieentscheidungen in der Behandlung von Krebs.

Diese trägt den Titel „5-Jahres-Überlebensvorteil von Brustkrebspatientinnen durch Abweichungen von S3-Leitlinien: Nachweis des Adhärenzparadoxons“ und ist unter diesem Link frei erhältlich.

…und Versicherungs-Wissenschaftler

Ebenfalls einen Preis für ihre Forschungsarbeit erhielten Stefan Schelling vom Institut für Versicherungs-Wissenschaften an der Universität Ulm und Professor Jochen Ruß vom Ulmer Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften.

Für Ihre Arbeit mit dem Titel „Multi Cumulative Prospect Theory and the Demand for Cliquet-Style Guarantees“ wurden sie mit dem DIA-Zukunftspreis 2016 des Deutschen Instituts für Altersvorsorge GmbH ausgezeichnet.

Schellings und Ruß’ Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, weshalb jährliche Garantieformen in der privaten Altersvorsorge, entgegen den Resultaten der bisherigen wissenschaftlichen Literatur, ausgesprochen populär sind, lautet die Zusammenfassung des DIA.

„Gerade im Umfeld der Niedrigzinspolitik und den damit verbundenen Schwierigkeiten der Lebensversicherer bietet diese Arbeit wertvolle Denkanstöße für innovative, zukunftsweisende Anlageprodukte“, begründet Jurymitglied Michael Reeg die Entscheidung für den DIA-Zukunftspreis 2016.