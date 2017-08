Welche Versicherer neu auf dem deutschen Markt sind

21.8.2017 – In ihren Bafin-Journal-Ausgaben 6/2017 bis 8/2017 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht wie üblich Übersichten über Versicherungs-Gesellschaften veröffentlicht, die erstmals im deutschen Markt tätig werden. Zudem wird über Unternehmen berichtet, die ihre bisherige Tätigkeit ausgeweitet oder Verschmelzungen, Namensänderungen beziehungsweise weitere Veränderungen vorgenommen haben.

WERBUNG

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) listet in ihren monatlich erscheinenden Bafin-Journalen unter anderem auch zahlreiche Versicherungs-Unternehmen auf, bei denen es aktuell Veränderungen im Geschäftsbetrieb oder beim Namen gegeben hat. In den Ausgaben 6/2017 bis 8/2017 waren es fast 90 Bekanntmachungen.

Neue Anbieter in Leben und Komposit

In einem Teil der Fälle sind ausländische Versicherungs-Unternehmen betroffen, die einerseits im Dienstleistungsverkehr oder andererseits mit eigener Niederlassung in Deutschland tätig sind oder werden.

So hat die Aufsicht unter anderem dem maltesischen Versicherungs-Unternehmen Munich Re PCC Limited die Erlaubnis zur Aufnahme des Direktversicherungs-Geschäfts im Dienstleistungsverkehr in Deutschland in den Versicherungssparten und Risikoarten Leben und Fondsleben erteilt. Die luxemburgische Vorsorge Luxemburg Lebensversicherung S.A. hat ihren Namen in Ergo Life S.A. geändert.

Zudem hat eine ganze Reihe von ausländischen Schaden-/Unfallversichern wie die luxemburgische Bâloise Assurances Luxembourg S.A. oder die dänische GF Forsikring A/S von der Bafin die Erlaubnis zur Aufnahme des Direktversicherungs-Geschäfts im Dienstleistungsverkehr in Deutschland erhalten.

Veränderungen bei deutschen Gesellschaften

In zahlreichen Fällen bei den amtlichen Bekanntmachungen der Aufsicht geht es auch um deutsche Versicherer. Nur in seltenen Fällen werden die Änderungen von den Gesellschaften kommuniziert. Einige dieser Ausnahmen sind

Wie den drei neuesten Bafin-Journalen zu entnehmen ist, hat die Aufsicht dem NV-Versicherungen Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit die Erlaubnis zum Betrieb der weiteren Versicherungssparten und Risikoarten Krankheit (als nicht-substitutive Krankenversicherung nach Art der Schadenversicherung) erteilt.

Zudem hat der Hamburger Pensionsfonds Pensionsfondsverein auf Gegenseitigkeit die Erlaubnis zum Betrieb der Versicherungssparte Pensionsfondsgeschäfte und die Lifestyle Protection AG die Erlaubnis zum Betrieb der weiteren Versicherungssparte und Risikoart Landfahrzeug-Kasko (ohne Schienenfahrzeuge) von der Bafin erhalten.

Auszug aus den Bafin-Mitteilungen 6/2017 bis 8/2017 Gesellschaft Auszug aus Miteilungen Bâloise Assurances Luxembourg S.A. (Luxemburg) Berechtigung zur Aufnahme des Direktversicherungs-Geschäfts im Dienstleistungsverkehr in Deutschland in den Versicherungssparten und Risikoarten Unfall und Krankheit Unfalll, Landfahrzeug-Kasko (ohne Schienenfahrzeuge) sowie Haftpflicht für Landfahrzeuge mit eigenem Antrieb Beazley Insurance dac (Irland) Errichtung einer deutschen Niederlassung (Beazley Insurance dac – Germany) und Berechtigung zur Aufnahme des Geschäftsbetriebs unter anderem in den Versicherungssparten und Risikoarten Unfall, Krankheit, verschiedene Kasko, Feuer und Elementar sowie Hagel-, Frost- und sonstige Sachschäden, Luftfahrzeug- sowie Allgemeine Haftpflicht und Rechtsschutz Direct Line Versicherung AG Namensänderung in Verti Versicherung AG Elips Life AG (Liechtenstein) Berechtigung, den Geschäftsbetrieb seiner Niederlassung in Deutschland, Elips Life AG, Triesen, Zweigniederlassung Deutschland, um die Versicherungssparten und Risikoarten Unfall und Krankheit zu erweitern FM Insurance Europe S.A. (Luxemburg) Errichtung einer deutschen Niederlassung (FM Insurance Europe S.A., Niederlassung für Deutschland) und Berechtigung zur Aufnahme des Geschäftsbetriebs unter anderem in den Versicherungssparten und Risikoarten verschiedene Kasko, Feuer und Elementar, Hagel-, Frost- und sonstige Sachschäden sowie Allgemeine Haftpflicht GF Forsikring A/S (Dänemark) Berechtigung zur Aufnahme des Direktversicherungs-Geschäfts im Dienstleistungsverkehr in Deutschland in den Versicherungssparten und Risikoarten Landfahrzeug-Kasko (ohne Schienenfahrzeuge), Feuer und Elementar sowie Hagel-, Frost- und sonstige Sachschäden Haftpflichtkasse Darmstadt – Haftpflichtversicherung des Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes – VVaG Namensänderung in Die Haftpflichtkasse VVaG Hamburger Pensionsfonds Pensionsfondsverein auf Gegenseitigkeit Erlaubnis zum Betrieb der Versicherungssparte Pensionsfondsgeschäfte Lifestyle Protection AG Erlaubnis zum Betrieb der weiteren Versicherungssparte und Risikoart Landfahrzeug-Kasko (ohne Schienenfahrzeuge) Munich Re PCC Limited (Malta) Berechtigung zur Aufnahme des Direktversicherungs-Geschäfts im Dienstleistungsverkehr in Deutschland in den Versicherungssparten und Risikoarten Leben und Fondsleben NV-Versicherungen Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit Erlaubnis zum Betrieb der weiteren Versicherungssparten und Risikoarten Krankheit (als nicht-substitutive Krankenversicherung nach Art der Schadenversicherung – (Verfügung vom 29. Juni 2017) Pharma International Insurance dac (Irland) Berechtigung zur Aufnahme des Direktversicherungs-Geschäfts im Dienstleistungsverkehr in Deutschland in der weiteren Versicherungssparte und Risikoart Krankheit Société Hospitalière d`Assurances (Frankreich) Errichtung einer deutschen Niederlassung (Société Hospitalière d`Assurances Mutuelles Niederlassung für Deutschland) und Berechtigung zur Aufnahme des Geschäftsbetriebs unter anderem in den Versicherungssparten und Risikoarten Unfall, Krankheit, Feuer und Elementar, Allgemeine Haftpflicht sowie Rechtsschutz Tryg Garantie, ein Teil von Tryg Forsikring A/S, Niederlassung Deutschland (Dänemark) Errichtung einer deutschen Niederlassung (Tryg Garantie, ein Teil von Tryg Forsikring A/S, Niederlassung Deutschland) und Berechtigung zur Aufnahme des Geschäftsbetriebs in den Versicherungssparten und Risikoarten Kredit und Kaution Vorsorge Luxemburg Lebensversicherung S.A. (Luxemburg) Namensänderung in Ergo Life S.A. White Horse Insurance Ireland dac (Irland) Berechtigung zur Aufnahme des Direktversicherungs-Geschäfts im Dienstleistungsverkehr in Deutschland in den weiteren Versicherungssparten und Risikoarten Unfall und Krankheit

Weitere und detailliertere Angaben zu unternehmerischen Veränderungen von in- und ausländischen Gesellschaften können in den Bafin-Journalen 6/2017, 7/2017 und 8/2017 nachgelesen werden, die auf dieser Internetseite zum Download bereitstehen.