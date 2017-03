Wechsel in den Führungsetagen

3.3.2017 – Axa-Manager Jörg Arnold wird Nachfolger von Dr. Markus Leibundgut an der Spitze der Swiss Life Deutschland. Bei dem Makler GGW sollen Marco Edel und Thorsten Gerckens die Führungsebene des Unternehmens verjüngen. Markus Kümpel ist in die Geschäftsleitung des Altersvorsorge-Insuretechs „My Pension“ eingestiegen.

Jörg Arnold wird zum 1. Juli neuer Hauptbevollmächtigter der Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland. Das teilte das Unternehmen heute mit.

Aktuell ist er bei der Axa S.A. in Paris als globaler Leiter für Altersvorsorge und Vertrieb tätig (VersicherungsJournal 15.10.2013). Der 52-Jährige hat über 25 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche.

Unter anderem war er Mitglied des Vorstandes der Axa Krankenversicherung AG (VersicherungsJournal 24.4.2009) und Vertriebs-Verantwortlicher der Deutsche Ärzteversicherung AG (VersicherungsJournal 9.1.2001). Von 2010 bis 2013 war er zudem dessen Vorstandsvorsitzender (VersicherungsJournal 17.2.2010).

Arnold löst Dr. Markus Leibundgut (VersicherungsJournal 26.2.2014) ab. Dieser wird zum 1. April CEO der Swiss Life AG in der Schweiz (VersicherungsJournal 7.12.2016).

Jörg Arnold (Bild: Swiss Life)

GGW erweitert ihre Geschäftsleitung

Seit Beginn des Jahres verstärkt Marco Edel die Geschäftsleitung der Gossler, Gobert & Wolters Assekuranz-Makler GmbH & Co. KG (GGW). Der Versicherungs-Betriebswirt verantwortet das Ressort Betrieb.

Der 44-Jährige ist seit 2005 im Unternehmen tätig und leitet seit 2014 standortübergreifend dessen Betrieb. Hier ist er für die Ausrichtung und personelle Besetzung sämtlicher Fachbereiche zuständig.

Bereits seit Beginn des Jahres 2016 ist der ebenfalls 44-jährige Thorsten Gerckens als Leiter des Ressorts Vertrieb zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt worden. Seine Aufgabe ist die Definition und Steuerung der Akquisitions- und der Betreuungsstrategie des Makler-Unternehmens.

Die beiden neuen Mitglieder der Geschäftsleitung sollen im Rahmen einer Art „Verjüngungskur“ die führungstechnische Zukunft des Unternehmens sichern, teilte das Unternehmen mit.

V.l. Thorsten Gerckens und Marco Edel (Bild: GGW)

„MyPension“ hat einen 27-jährigen Marketing-Chef

Seit Mitte Februar verstärkt Markus Kümpel die Geschäftsleitung des Insurtechs Mypension Altersvorsorge GmbH. Als Chief of Marketing (COM) werde er neue und effektive Vertriebswege für die Altersvorsorge offenlegen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der 27-Jährige absolvierte zwischen 2011 und 2014 ein Duales Studium im Bereich Versicherung und Finanzen bei der Axa Konzern AG. Anfang 2015 gründete er den Immobilien-Maklerservice „Mitadu“, den es heute nicht mehr gibt.

2016 bis zuletzt war Kümpel als Spezialist für Performance-Marketing bei der Frankfurter Online-Marketing-Agentur Klickkonzept GmbH tätig.