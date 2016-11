Warum bei der Allianz Deutschland der Maklervertrieb boomt

17.11.2016 – Um fast ein Drittel ist im ersten Halbjahr das Leben-Neugeschäft im Maklervertrieb der Allianz gestiegen. In der Kranken-Sparte waren es sechs Prozent. Das berichtet Michael Bastian, Leiter des Makler-Vertriebs für diese Sparten bei der Allianz, im VersicherungsJournal-Interview. Außerdem erklärt er, worauf er den Zuspruch zurückführt und was das Geschäft mit unabhängigen Vermittlern weiter befördern soll.

VersicherungsJournal: Herr Bastian, Sie sind Leiter Maklerzentralbereich der Allianz Lebensversicherungs-AG und der Allianz Krankenversicherungs-AG. Wie lief in Ihrem Vertriebsweg im ersten Halbjahr 2016 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum das Neugeschäft absolut und gemessen am Gesamtgeschäft aller Absatzwege (VersicherungsJournal 17.8.2016)?

Michael Bastian: Wir sind mit der Neugeschäftsentwicklung sehr zufrieden. Ich bin zuversichtlich, dass auch 2016 für den Maklervertrieb von Allianz Leben und Allianz Kranken ein gutes Jahr wird.

Im Lebensversicherungs-Geschäft haben wir bereits zur Jahresmitte Steigerungsraten im Neugeschäft von rund 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; bei der Krankenversicherung sind es sechs Prozent. Der Makleranteil des Neugeschäftes liegt bei knapp 40 Prozent für Allianz Leben und bei knapp 20 Prozent für Allianz Kranken. Das zeigt die hohe Bedeutung der Makler für uns.

VersicherungsJournal: In der Leben-Sparte fahren Sie branchenweit das meiste Neugeschäft ein (VersicherungsJournal 17.10.2016). Auch im unabhängigen Vertrieb liegen Sie vorn (VersicherungsJournal 6.10.2016), außer in der Berufsunfähigkeits-Versicherung (VersicherungsJournal 3.5.2016). Worauf führen Sie das zurück?

Bastian: Einkommensschutz ist eine der wichtigsten Absicherungen berufstätiger Menschen. Deshalb haben wir im Sommer unsere Körperschutzpolice weiter verbessert. Jetzt bieten wir unseren Vermittlern und Kunden eine der besten derzeit am Markt erhältlichen Lösungen. Dies gilt für die Leistungen und den Preis.

Auch bei der Berufsunfähigkeits- (BU-) Absicherung haben wir deutliche Verbesserungen vorgenommen. So haben wir zum Beispiel die Berufsgruppen weiter geschärft, unsere Prozesse verschlankt und die Gesundheitsfragen deutlich vereinfacht. Wir haben seit Kurzem bei einer BU-Versicherung m Rahmen der betrieblichen Altersversorgung (bAV) eine transparentere Dienstobliegenheits-Erklärung – anstatt umfangreiche Gesundheitsfragen beantworten zu müssen, genügt es, wenige klar formulierte Angaben zu bestätigen – eingeführt.

All diese Maßnahmen greifen: Im Neugeschäft haben wir Wachstumsraten von 30 Prozent. Diese Steigerung spricht für sich.

VersicherungsJournal: Auffällig ist, dass die Marktbedeutung der Allianz im Vorsorgegeschäft der Makler und ihre Beliebtheit als Produktgeber auseinanderklaffen (VersicherungsJournal 5.10.2016). Man könnte daraus schließen, dass die Vermittler Ihr Unternehmen als eines einschätzen, an dem man – zum Beispiel wegen der Finanzstärke – nicht vorbeikommt, aber die Zusammenarbeit besser sein könnte.

Bastian: Es gibt neben der Finanzstärke für die freien Vermittler viele gute Gründe mit der Allianz zusammenzuarbeiten. Wir haben zum Beispiel mit unseren modernen Vorsorgelösungen innovative Antworten auf die Fragen der Menschen zur Altersvorsorge – sei es in der privaten oder betrieblichen.

Auch bei den Kosten müssen wir uns nicht verstecken: Mit sehr niedrigen Verwaltungskosten von rund einem Prozent gehören wir zu den Besten im Markt. Das schätzen die Kunden und Vermittler gleichermaßen. Zudem verfügen wir als global agierender Kapitalanleger über ein herausragendes Anlage-Know-how. Kunden sind mit einer Altersversorgung über Allianz Leben zum Beispiel in Infrastruktur oder erneuerbare Energien investiert.

Seit 125 Jahren stehen wir für Vertrauen, Zuverlässigkeit und herausragende Vorsorgelösungen. Und auch die Zukunft haben wir im Blick: Beim Megathema Digitalisierung unterstützen wir die freien Vermittler auf ihrem Weg in die Digitalisierung mit werthaltigen Tools und Services.

VersicherungsJournal: Wo sehen Sie selbst die Schwächen des Allianz-Maklervertriebs und was planen Sie zu verbessern?

Bastian: Wir stoßen kontinuierlich Neuerungen im Maklervertrieb an, um die freien Vermittler bei den stetig steigenden Anforderungen, denen sie sich gegenüber sehen – Stichwort Regulierung, Niedrigzins und Digitalisierung –, bestmöglich zu unterstützen. Dabei schauen wir uns immer die gesamte Wertschöpfungskette an.

Das Feedback unserer Vermittler ist uns sehr wichtig und hilft uns zu erkennen, wo und wie wir uns verbessern können.

Die überwiegende Mehrzahl der Vermittler […] hat sich für unser neues Modell mit teilweiser Verteilung der Abschlusscourtage entschieden.

VersicherungsJournal: Hat die relative Unzufriedenheit der Makler vielleicht auch mit den Provisionen zu tun? Wie weit haben Sie die Abschluss- und Bestands-Courtagen inzwischen abgesenkt?

Bastian: Wir haben die Courtagesätze in der Lebensversicherung nicht gesenkt. Vielmehr haben wir im Zuge der Gesetzesänderung zum LVRG seit Mitte 2015 den freien Vermittlern zwei attraktive Alternativen für das Vergütungsmodell geboten.

Die überwiegende Mehrzahl der Vermittler – über 85 Prozent – hat sich für unser neues Modell mit teilweiser Verteilung der Abschlusscourtage entschieden. Dieses Modell unterstützt eine nachhaltigere Betreuung für die langfristige Altersvorsorge und führt für den Vermittler zu einem stabileren Einkommen. Ein wichtiger Vorteil für Makler und Endkunden.

Bei der im Standardmodell laufend gezahlten Vergütung handelt es sich um eine reine Abschlusscourtage.

VersicherungsJournal: Ersetzt die Provision des neuen Standardmodells die Bestandsprovision der Makler?

Bastian: Nein, das ist nicht der Fall. Die Bestandspflegevergütung wird durch das neue Standardmodell nicht ersetzt. Bei der im Standardmodell laufend gezahlten Vergütung handelt es sich um eine reine Abschlusscourtage, die auch während der Laufzeit des Vertrages dem Abschlussvermittler zusteht.

VersicherungsJournal: Für eine rentable Geschäftsverbindung ist die Vergütung ein wichtiger Aspekt, ein anderer die effiziente Abwicklung. Die Allianz hat in letzter Zeit einige Akzente in der Digitalisierung gesetzt (VersicherungsJournal 9.9.2016, 7.9.2016). Welche Verbesserungen haben Sie den unabhängigen Vertriebspartner in diesem Jahr schon angeboten?

Bastian: Uns ist wichtig, die Vermittler auf ihrem Weg zur Digitalisierung zu unterstützen und ihnen damit mehr Freiraum für Beratung und Kundengespräche zu ermöglichen. Beispielsweise mit der Einführung der Maklerkommunikation 4.0. Dank ihr müssen sich Makler künftig nur einmal anmelden und haben so Zugriff auf sämtliche Maklerportale, für die sie berechtigt sind.

Auch unsere Tarifierungssoftware und zahlreiche Beratungs- und Indikationsrechner stehen den Vermittlern zur Verfügung. Digitale Tools wie zum Beispiel der Renteninformations-Rechner, der Lebenserwartungsrechner oder der Fondsquotenrechner helfen bei der Kundenansprache.

Übrigens haben wir mit Risikolebensversicherung, Pflegetagegeld, Sterbegeldversicherung sowie der Zahnzusatzversicherung die ersten Produkte, die online abgeschlossen werden können. Diese Abschlussstrecken können auch Makler nutzen. In Kranken punkten wir mit ausgezeichneten Services für Endkunden, die dem Vermittler die Betreuung erleichtern.

VersicherungsJournal: Ein Weg zur Beschleunigung der Prozesse ist die elektronische Risikoprüfung direkt im Kundengespräch. Bei welchen der hierzu entwickelten Plattformen sind Sie bereits vertreten?

Bastian: Die elektronische Risikoprüfung direkt beim Kunden haben wir bereits seit mehreren Jahren in unsere Angebotssoftware eingebaut. Bei „EQuot“ von Morgen & Morgen sind wir seit Februar dieses Jahres dabei und waren einer der Pilotpartner.

Zudem haben wir uns mit der digitalen Risikoprüfungsplattform des Analysehauses Franke und Bornberg und Munich Re, Versdiagnose, auf eine Zusammenarbeit verständigt und führen gerade Implementierungs-Gespräche, so dass wir künftig auch dort vertreten sind. Gleiches gilt auch für die Risikoprüfungsplattform „RiVA“ von Softfair.

VersicherungsJournal: Die Analyse „Was machen die Lebensversicherer mit dem Geld ihrer Kunden?“ bescheinigt der Allianz Leben eine „sehr starke“ betriebswirtschaftliche Leistung und gleichzeitig, dass die Teilhabe der Kunden daran bei Ihnen ein nie beobachtetes Tief erreicht habe. Während der Unternehmensgewinn 2015 auf Vorjahresniveau geblieben sei, hätten die Kunden nur wenig mehr als die Hälfte bekommen (VersicherungsJournal 4.10.2016). Wie erklären Sie das Ihren Vertriebspartnern?

Bastian: Zunächst: Wir erzielen bei der Analyse die Gesamtnote „gut“ und gehören damit wie zuvor zur Spitzengruppe der Lebensversicherer. Bei der Kategorie „Betriebs-wirtschaftlicher Erfolg“ gelingt uns gar das beste Ergebnis.

Zudem: Für den Kunden entscheidend ist nicht primär die Partizipationsquote am Ergebnis, sondern die gesamte Verzinsung. Nach Einbeziehung der Garantieverzinsung liegt der Anteil der Kunden von Allianz Leben am Gesamtertrag 2015 bei 93,4 Prozent. Diese Zahl spricht für sich und überzeugt.

VersicherungsJournal: Ein beliebtes Argument für die private Rentenversicherung ist die garantierte lebenslange Rente. Sie bieten einem heute 37-Jährigen, der eine aufgeschobene Fondspolice nach Tarif „PrivatRente InvestFlex RF1“ mit Rentenbeginn ab 67 abschließt, einen Rentenfaktor von 16,26. Damit erhält der Versicherte sein angespartes Vermögen garantiert zurück, wenn er gut 118 Jahre alt wird, nach Steuern kann es noch etwa vier Jahre länger dauern (VersicherungsJournal 10.10.2016). Wie sollen Makler solche Garantien argumentieren?

Die meisten Kunden suchen in der Altersvorsorge Sicherheiten […] gegen Wertschwankungen.

Bastian: Die Frage ist doch vielmehr, welche Erwartungen hat ein Kunde an eine fondsgebundene Rentenversicherung und wie werden wir dieser gerecht? Beim rein fondsgebundenen Tarif „InvestFlex ohne Garantie“ partizipieren die Kunden während der Ansparphase über Investmentfonds direkt an den Renditechancen der Kapitalmärkte. Mit der Entscheidung für eine Rentenversicherung legen die Kunden daneben Wert auf die Sicherheit einer lebenslangen Rente.

Unser Angebot „InvestFlex ohne Garantie“ ist konsequent auf dieses Kundenbedürfnis ausgerichtet. Deshalb berechnen wir die ab Rentenbeginn garantierte Rente mit den Rechnungsgrundlagen, die wir zu dem Zeitpunkt auch im Neugeschäft für Sofortrenten ansetzen. Damit haben die Kunden bei wieder höheren Zinsen die Chance auf eine hohe ab Rentenbeginn lebenslang garantierte Rente.

Aber die meisten Kunden suchen in der Altersvorsorge Sicherheiten, die sie gegen Wertschwankungen oder mit Blick auf die Höhe der Ablaufleistungen am Ende der Ansparphase schützen. Deshalb greifen die Kunden zu Angeboten mit einer Beitragsgarantie und einer garantierten Mindestrente für mehr Planungssicherheit. Hier hat Allianz Leben starke Antworten.

