Von Verkäufen, Pleiten, Umbenennungen und Strategiewechseln

2.8.2017 – Der Verkauf der ehemaligen Mannheimer-Leben-Bestände an Viridium ist abgeschlossen. East-West Assekuranz geht in die Insolvenz. Die Direct Line Versicherung hat sich umbenannt in Verti. Treefin wird vom „Ermöglicher“ zum Makler.

Die Kunden der ehemaligen Mannheimer Lebensversicherung müssen sich wieder an einen neuen Namen ihres Versicherers gewöhnen. Die Auffanggesellschaft Protektor Lebensversicherungs-AG, die die damals notleidenden Bestände übernommen hatte (VersicherungsJournal 25.9.2003), hat jetzt den Weiterverkauf abgeschlossen.

Erwerber ist die Run-off-Plattform Viridium Group GmbH & Co. KG (VersicherungsJournal 22.8.2016, 3.6.2016). Im Zuge der Transaktion waren die noch verbliebenen Mannheimer-Leben-Verträge in die dafür eigens gegründete Salvamus Lebensversicherungs-AG übertragen worden (VersicherungsJournal 6.4.2017).

Nun sei der Erwerb abgeschlossen, teilte die Viridium-Gruppe gestern mit. Das Geschäft werde unter der Firma Entis Lebensversicherung AG fortgeführt. Diese Gesellschaft übernehme rund 100.000 Policen mit einem verwalteten Vermögen von circa 1,8 Milliarden Euro.

Standort Mannheim bleibt

Vorstandsvorsitzender des Unternehmens ist Viridium-Finanzchef Michael Sattler. Weitere Mitglieder des Vorstands der Entis Lebensversicherung AG sind der bisherige Protektor-Vorstand Rudolf Geburtig sowie aus dem Viridium-Vorstand Falko Loy und Markus Deimel.

Zur weiteren Personalpolitik erklärte die Gruppe: „Alle 58 Mitarbeiter inklusive der Führungskräfte des Lebensversicherungs-Betriebs von Protektor werden übernommen. Sie werden auch in Zukunft die Lebensversicherungen des Bestands betreuen, sodass bei den direkten Ansprechpartnern die Kontinuität für die Versicherungsnehmer gewahrt bleibt.“

Standort der Entis Lebensversicherung AG bleibe Mannheim.

East-West Assekuranz ist insolvent

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) hat am 14. Juni 2017 gegen die East-West Assekuranz AG (Ewa) die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt. Das teilte die Behörde in ihrem Bafin-Journal Juli 2017 mit.

Bereits im Februar hatte die Aufsicht dem Transport- und Sachversicherer die Erlaubnis zum Betrieb des Versicherungsgeschäfts entzogen. Bestehende Verträge mussten zum nächstmöglichen Zeitpunkt beendet werden. Als Grund hatte die Bafin angegeben, dass die Mindest-Kapitalanforderung nicht erfüllt würde und der vorgelegte Finanzierungsplan zur Beseitigung dieser Unterdeckung unzureichend sei (VersicherungsJournal 24.2.2017).

Im Mai hatte die Bafin nach eigenen Angaben zunächst die Verfügung über Vermögenswerte beschränkt und dann befristet untersagt. Schließlich habe der Vorstand die Überschuldung angezeigt. Sanierungsmöglichkeiten seien für den Versicherer nicht ersichtlich, schreibt die Aufsicht.

So läuft die Abwicklung

Zum weiteren Ablauf des Verfahrens erklärt die Bafin: „Für den Fall, dass das Insolvenzgericht die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beschließt, regelt § 16 Absatz 1 Versicherungsvertragsgesetz (VVG), dass die Versicherungs-Verhältnisse mit Ablauf von einem Monat seit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens enden.

Im Rahmen des Insolvenzverfahrens dienen die Bestände des Sicherungsvermögens vorrangig dazu, die Forderungen der Versicherten, Versicherungsnehmer, Begünstigten und geschädigten Dritten zu befriedigen. Grundlage hierfür ist § 315 Absatz 1 Satz 1 VAG.

Anschließend bestellt das Insolvenzgericht einen Insolvenzverwalter, der die Abwicklung der Gesellschaft verantwortet, und einen Pfleger, der die Rechte der Versicherten aus § 315 VAG wahrt. Außerdem veranlasst es die Unterrichtung der Gläubiger gemäß § 313 VAG.“

Direct Line hat sich umbenannt

Quelle: Screenshot Verti.de

Die Direct Line Versicherung AG hat sich umbenannt in Verti Versicherung AG.

Damit sei die Übernahme von Direct Line Deutschland und Italien durch den spanischen Versicherungskonzern Mapfre (VersicherungsJournal 25.9.2014) nun sichtbar umgesetzt, teilte das Unternehmen mit.

Vorstandschef José Ramón Alegre erläuterte: „Es geht uns darum, die Expertise von ehemals Direct Line und Mapfre unter der neuen Marke Verti mit den Zielen Leadership durch digitale Innovation einerseits und operativer Exzellenz für unsere Kunden anderseits zu nutzen und umzusetzen.“

Treefin wird vom „Ermöglicher“ zum Makler

Die Treefin AG war als Betreiber einer App gegründet worden, mit denen Leads generiert werden, die von „unabhängigen Finanzberatern oder einem Vergleichsportal bezahlt werden“. Ein Makler wolle das Unternehmen nicht sein, sondern lediglich ein „Ermöglicher“ (VersicherungsJournal 7.8.2015).

Inzwischen wurde das Insurtech von der Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W) übernommen (VersicherungsJournal 12.1.2017). Der digitale Finanzassistent (VersicherungsJournal 21.7.2015) wurde um einen Algorithmus für die automatische Identifizierung und Hinterlegung der Versicherungs-Informationen aus Girokontoumsätzen erweitert (VersicherungsJournal 16.1.2017).

Nun hat Treefin auch das Geschäftsmodell geändert. Laut einem Bericht des Versicherungsboten tritt das Unternehmen künftig doch als Versicherungsmakler auf. Demnach sollen die „knapp 10.000 Kunden“ eine Maklervollmacht erteilen und vollautomatisiert auf bestehende Versicherungslücken und Verbesserungs-Möglichkeiten hingewiesen werden.