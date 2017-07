Versicherungsbranche im Digitalisierungsfieber

28.7.2017 – Der Bundesverband der Assekuranz-Führungskräfte führt die Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim fort. Unter anderem sollen mehrere Studienschwerpunkte auf dem digitalen Wandel in der Branche liegen. Smart Insurtech heißt die neue Versicherungs-Plattform des Finanzdienstleisters Hypoport. Die Ergo will mit einem Einstieg in die „Factory Berlin“ die Innovationskraft von Start-ups nutzen. Über das Vertriebstool VVC der Universa können jetzt Abschlüsse mit einer digitalen Unterschrift versehen werden. Die Aboalarm GmbH benennt ihre Software Fintracer in Finlytics um.

Den Nachwuchs der Versicherungswirtschaft auch akademisch auf die neuen Herausforderungen der Branche vorzubereiten, das ist das Ziel des Bundesverbandes der Assekuranz-Führungskräfte (VGA). Er gab jetzt bekannt, die Zusammenarbeit mit dem Studiengang BWL-Versicherung der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim fortzuführen.

Verschiedene Studienschwerpunkte

Im Studiengang sollen die Trends und die gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung erforscht werden. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Einfluss der digitalen Transformation auf die Arbeitswelt und dem Umgang mit dem strukturellen Wandel, heißt es in einer Pressemeldung.

Weiterhin werden digitale Geschäftsmodelle Gegenstand der Forschung sein, teilte der Bundesverband mit. Hierzu sollen unter anderem Marktanalysen zu Fintechs und Insurtechs durchgeführt werden.

Im Forschungsbereich Management wird insbesondere die Digitalisierung als Einflussgröße auf die Unternehmenskultur sowie deren Auswirkung auf die Personalwirtschaft untersucht werden. Weiteres Element werden die Rahmenbedingungen der Branche sein. Hier soll unter anderem die Frage geklärt werden, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf das Aufsichtsrecht und die Regulierung haben wird.

Komplettlösung für Beratung und Verwaltung von Hypoport

Die Hypoport AG erweitert ihr Angebot im Versicherungssegment, teilte das Unternehmen in einer Pressemeldung mit. Die digitale Versicherungsplattform des Finanzdienstleister Smart Insurtech wird von der gleichnamigen 100-prozentigen Tochter-GmbH betrieben.

Smart Insurtech bietet eine webbasierte Komplettlösung zur Verwaltung und Beratung von Versicherungs- und Vorsorgeprodukten beziehungsweise -verträgen verschiedener Anbieter. Darüber hinaus sei unter anderem auch eine Bestandsübertragung, die Policierung oder Provisionsabrechnung ohne Medienbruch möglich. Das soll die Zusammenarbeit zwischen Vermittler und Versicherer vereinfachen, heißt es von Hypoport.

Das Angebot richtet sich laut Informationen auf der Website an „Vertriebe, die mithilfe webbasierter zentraler Standardlösungen einen Großteil ihrer Lizenz- und Hardware-Infrastruktur einsparen wollen“.

Ergo bündelt Innovationskraft von Start-ups in Berlin

Die Ergo Gruppe steigt in den Start-up-Campus „Factory Berlin“ ein, teilte der Versicherer in einer Pressemeldung mit. Ziel ist es, Innovationsprojekte und die Zusammenarbeit mit Start-ups voranzutreiben.

Die Ergo ist Unternehmensangaben zufolge bereits seit 2013 in Berlin mit dem Innovation Lab und mit Start-up-Kooperationen aktiv. Nun sollen diese Aktivitäten an einem Standort konzentriert werden, um Innovationen noch schneller umsetzen zu können, heißt ist in der Pressemitteilung.

Die Ergo bringt die versicherungs-wirtschaftliche Fachkenntnis in die „Factory Berlin“ ein. Gleichzeitig soll der Versicherer von der Vernetzung mit den Jung- und Technologieunternehmen profitieren. „Wir wollen Trends und Chancen rascher erkennen“, wird Mark Klein, Chief Digital Officer bei Ergo, in der Mitteilung zitiert.

Universa erweitert Beratungstool

Die Universa Versicherungen haben ihr Beratungstool „Versicherungs- und Vorsorge-Check (VVC)“ (VersicherungsJournal 3.3.2016) um eine neue Funktion ergänzt, teilte der Versicherer in einer Pressemeldung mit.

Das Tool helfe Vermittlern im Außendienst dabei, Kunden bedarfsgerecht zu Versicherungs- und Vorsorgeprodukten zu beraten. Neu ist jetzt, dass nach der Angebotsphase auch ein digitaler Abschluss mit einer elektronischen Unterschrift möglich ist. Der Vorgang sei durch die Implementierung einer zertifizierten Software, die datenschutzrechtliche und IT-Sicherheits-Standards gewährleistet, rechtssicher, so das Unternehmen.

Fintracer wird zu Finlytics

Die Aboalarm GmbH benennt ihre B2B-Software Fintracer in Finlytics um, teilte das Unternehmen in einer Pressmeldung mit.

Die Softwarelösung kategorisiert die Kontoumsätze der Kunden von Banken und Versicherungen. Zusätzlich bietet sie verschiedene Module, durch deren Einsatz Finanzdienstleister ihre Kunden bei der Reduktion ihrer Haushaltskosten unterstützen und beraten können, heißt es aus dem Unternehmen.

Verträge, Versicherungen und Kredite werden durch die Software analysiert. So werden dem Kunden beispielsweise Versicherungslücken aufgezeigt und konkrete Handlungsempfehlungen gegeben.