Und wieder ein paar Versicherer weniger

27.9.2016 – Laut dem aktuellen „Bafin-Journal September 2016“ hat die Aufsicht in den letzten Wochen eine ganze Reihe von Verschmelzungen und Vermögensübertragungen genehmigt. Betroffen sind die Badische Allgemeine und die BGV-Versicherung, die DBV Deutsche Beamtenversicherung und die Axa Versicherung, die Concordia Rechtsschutz und die Concordia Versicherungs-Gesellschaft, die Jurpartner Rechtsschutz und die Roland Rechtsschutz sowie die Helvetia International und die Helvetia Versicherung.

In letzter Zeit verschwinden immer mehr Gesellschaften von der Versicherer-Landkarte. So wurden in den letzten zwei Jahren unter anderem

Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die Mannheimer Krankenversicherung AG auf die Continentale Krankenversicherung a.G. verschmolzen wurde. Damit ist nach Unternehmensangaben die Integration der Mannheimer Versicherungen in den Versicherungsverbund (VersicherungsJournal 18.12.2012, 18.3.2013, 8.8.2014) abgeschlossen (VersicherungsJournal 1.9.2016).

GDV: Keine Anzeichen für starken Konsolidierungsprozess

Wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) gestern mitteilte, hat sich die Anzahl der unter Bafin-Aufsicht stehenden Erstversicherer in den vergangenen zehn Jahren um ein Achtel reduziert.

Zwischen 1995 und 2015 stand ein Minus von rund einem Viertel zu Buche. Dies will der GDV allerdings nicht als Anzeichen für einen starken Konsolidierungsprozess verstanden wissen (VersicherungsJournal 27.9.2016)

Badische Allgemeine auf BGV-Versicherung verschmolzen

Im aktuellen „Bafin-Journal September 2016“ sind allerdings weitere Fusionen und Verschmelzungen von Erstversicherern aufgeführt. So hat die Aufsicht die Verschmelzung der Badischen Allgemeine Versicherung AG als übertragende Gesellschaft und der BGV-Versicherung AG als übernehmende Gesellschaft genehmigt. Die entsprechende Verfügung gemäß § 14a VAG datiert vom 1. August 2016.

Die Badische Allgemeine, die im vergangenen Jahr auf knapp 66,5 Millionen gebuchte Bruttobeitragseinnahmen kam, war laut Geschäftsbericht 2015 „bis zum 10. August ein gemeinsames Unternehmen des Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verbands (BGV), Karlsruhe, und der SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG (SV Leben), Stuttgart, mit Beteiligungsquoten von 70 Prozent beziehungsweise 30 Prozent.

Mit Wirkung zum 10. August 2015 hat der BGV den bisherigen Anteil der SV Leben von 30 Prozent übernommen.“ Für das Jahr 2016 wurde im Geschäftsbericht eine Umwandlung im Wege der Verschmelzung angekündigt, die jetzt vollzogen wurde.

DBV Beamtenversicherung auf Axa verschmolzen

Darüber hinaus hat die Bafin mit Verfügung vom 9. August 2016 die Verschmelzung der DBV Deutsche Beamtenversicherung AG als übertragende Gesellschaft und der Axa Versicherung AG als übernehmende Gesellschaft genehmigt.

Bereits zuvor waren die DBV Deutsche Beamtenversicherung Lebensversicherung AG auf die Axa Lebensversicherung AG (VersicherungsJournal 5.11.2013) und die DBV Deutsche Beamtenversicherung Krankenversicherung AG auf die Axa Krankenversicherung AG verschmolzen worden.

Concordia Rechtsschutz verschmolzen

Auch die Tage der Concordia Rechtsschutz-Versicherungs-AG als Risikoträger sind gezählt. So hat die Aufsicht durch Verfügung vom 15. August 2016 die Vermögensübertragung der Concordia Rechtsschutz-Versicherungs-AG als übertragende Gesellschaft und der Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. als übernehmende Gesellschaft genehmigt.

Im Nachtragsbericht im Gesamt-Geschäftsbericht 2015 der Hannoveraner wird hierzu angemerkt, dass die Rechtsschutz-Gesellschaft danach erlischt und „als eigenständige Sparte der Concordia Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit weitergeführt werden [wird]. Dieses führt zu erheblichen Verwaltungs- und Kostenvorteilen.“

Die Genehmigung zum Betrieb der weiteren Versicherungssparte Rechtsschutz hatte die Aufsicht der der Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. bereits durch Verfügung vom 29. Juni 2016 erteilt (VersicherungsJournal 19.7.2016).

In ähnlicher Art und Weise wie die Concordia waren unter anderem auch der Alte Leipziger – Hallesche Konzern mit der Rechtsschutz Union Versicherungs-AG (VersicherungsJournal 14.4.2008) sowie die Ergo-Gruppe mit der D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG (VersicherungsJournal 18.5.2015) vorgegangen.

Jurpartner auf Roland verschmolzen

Ferner hat die Aufsicht mit Verfügung vom 1. September 2016 die Verschmelzung der Helvetia International Versicherungs-AG auf die Helvetia Versicherungs-AG und mit Verfügung vom 16. August die Verschmelzung der Jurpartner Rechtsschutz-Versicherung AG auf die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG genehmigt.

Wie der Roland auf der ehemaligen Jurpartner-Internetseite mitteilt, wurden die Verträge am 31. August automatisch auf die Roland Rechtsschutz übertragen. Am Leistungsumfang und am Beitrag ändere sich nichts, wird versichert.