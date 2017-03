Technische, vertriebliche und sportliche Kooperationen

1.3.2017 – Basler-Vermittler können ab April Pflege-Renten-Produkte der Ideal Lebensversicherung verkaufen. Über den Bord-Computer sollen Ford-Fahrer vor Unwetter- und Naturkatastrophen während der Fahrt gewarnt werden. Roland Assistance wird Teile des Supports für das Fuhrpark-Management-Unternehmen Fleet Company übernehmen. Die Allianz engagiert sich im Elektro-Sport und sponsert eine Liga für Drohnen-Rennen und die Formel E für Elektro-Rennautos.

WERBUNG

Die Ideal Lebensversicherung a.G. und die Basler Lebensversicherungs-AG erweitern ihre Vertriebskooperation. Ab dem 1. April können deutschlandweit circa 450 Vermittler des Basler Exklusiv-Vertriebs sowie 300 Vermittler der Basler-Tochter Zeus Vermittlungsgesellschaft mbH Pflegerenten der Ideal verkaufen.

Durch die Ausweitung der Kooperation mit der Basler verbreitere die Ideal ihren Vertrieb, teilte das Unternehmen mit. Die Basler Versicherungen würden mit der Übernahme einer weiteren Produktlinie von der umfassenden Expertise der Ideal profitieren.

Zudem erspare sich die Basler die Anpassung der alten Pflegetarife an den – gemäß dem Pflegestärkungsgesetz II – neu eingeführten Pflegebedürftigkeits-Begriff und somit die Überführung der Tarife in die neuen Pflegegrade. Die gesamte Vertragsabwicklung und -verwaltung wird die Ideal übernehmen.

Ford warnt Autofahrer vor Unwettern

Das Bevölkerungs-Warnsystem Katwarn (VersicherungsJournal 7.8.2015) soll zukünftig Ford-Fahrer in Deutschland über ihren Bord-Computer vor Natur- und Unwetterkatastrophen warnen.

Die Ford-Werke GmbH stattet ihre Pkw für das Einbinden von Apps seit Jahren mit einer speziellen Software aus. Sie ermöglicht es, Katwarn über das Smartphone direkt in das Kommunikations- und Entertainmentsystem „SYNC 3“ zu integrieren. Ist das Smartphone des Fahrers, auf dem sich die App befindet, mit dem Bord-Computer gekoppelt, meldet sich die Anwendung sofort, sollte sich der Fahrer in einem Gefahrengebiet befinden.

„Als Partner von Ford in Deutschland erweitern wir für Katwarn die Möglichkeiten, Menschen in Gefahrensituationen zu erreichen“, sagt Prof. Manfred Hauswirth, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Offene Kommunikations-Systeme Fokus, die das Warnsystem betreibt. „Dies ist ein gelungenes Beispiel für digitale Vernetzung zum Vorteil der Menschen.“

Roland Assistance kooperiert mit Tüv-Tochter

Die Roland Assistance GmbH unterstützt seit Anfang 2017 die Tüv-Süd-Tochter Fleet Company GmbH mit Dienstleistungen im Bereich der Pannenhilfe. Die Mitarbeiter von Roland Assistance stellen außerdem den Support für die interne Unfallabteilung für das Fuhrpark-Management-Unternehmen.

Durch die Kooperation rechnet Roland mit 20.000 zusätzlichen Anrufen jährlich und damit mit rund 7.000 Vorgängen.

„Wir freuen uns, mit Roland Assistance einen starken Partner gewonnen zu haben, der uns auf unserem Wachstumskurs begleiten wird“, so Arnd Martin, Geschäftsführer der Fleet Company.

Allianz kooperiert zwei Mal sportlich

Die Allianz SE sponsert die Drone Racing League Inc. (DRL). Die veranstaltet eine „Allianz World Championship 2017“ genannte Rennserie für ferngesteuerte Flugzeuge. Diese über 150 Stundenkilometer schnellen Drohnen treten Miami, New Orleans, Atlanta, Boston, München und London gegeneinander an.

Im Rahmen einer mehrjährigen Zusammenarbeit wolle sich die Versicherungsgruppe „mit den Nutzern der schnell wachsenden Drohnenbranche zu vernetzen“, wurde mitgeteilt. Die Drohnenversicherungen für private und gewerbliche Betreiber, Hersteller, Reparaturbetriebe, Flugschulen und Schulungseinrichtungen wird im Konzern von der Allianz Global Corporate & Specialty SE angeboten.

Jean Marc Pailhol (Allianz) mit Alejandro Agag (Formula E) (Bild: Allianz)

Eine weitere Partnerschaft ist die Allianz SE mit der Formula E Holdings Ltd, die die FIA-Formel-E-Meisterschaft vermarktet. Das biete sich an, da die vollständig elektrischen Rennen in den Metropolen rund um den Globus nicht nur Gesprächsstoff, sondern bringe auch Spannung mit sich, erklärte Jean-Marc Pailhol, Marketing-Chef des Versicherungskonzerns, in einer Pressemitteilung.

Formel-E-Geschäftsführer Alejandro Agag sagte: „In Zusammenarbeit mit der Allianz möchten wir der weltweit wachsenden Fangemeinde unsere Leidenschaft für den Rennsport und für Innovationen näherbringen.“