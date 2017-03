Talanx Systeme AG ernennt neuen Vorstands-Chef

Weitere Artikel aus Unternehmen & Personen

Auch der Axa Konzern, die Swiss Life und die Prismalife haben mittlerweile vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2016 in der Personenversicherung vorgelegt. Die Entwicklung scheint überall ähnlich. mehr ...

Der Axa-Konzern, die R+V Versicherung, die SV Sparkassenversicherung und die Stuttgarter Versicherung haben vorläufige Ergebnisse in der Schaden- und Unfallversicherung veröffentlicht. Unterschiede gibt es vor allem bei der Entwicklung der Schaden-Kosten-Quote. mehr ...

„FinanceFox“ wurde umbenannt. Finanzen.de hat Comfortplan übernommen. Die Zurich-Gruppe sucht Kontakt zu jungen Gründern. Blau Direkt investiert weitere Millionen in ihr Start-up. Die Deutsche Familienversicherung digitalisiert die Schadenabteilung. Honorarkonzept und Vaamo bieten ein Anlageberatungs-Portal an. (Bild: Zurich) mehr ...

Der Personalabbau in der Assekuranz geht weiter: Jetzt haben auch der Gothaer-Konzern und der Industrieversicherer der Allianz den Wegfall von Stellen angekündigt. mehr ...

3.3.2017 –

Der Marktführer in der Krankenversicherung hat auch 2016 wieder kräftig Vollversicherte gewonnen. Zudem geht die Debeka bei der Transparenz in die Offensive. Zusammen mit Concordia und Huk-Coburg will sie ein Vergleichsportal betreiben. (Bild: Lier) mehr ...