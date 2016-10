Südvers mit neuem Geschäftsführer

13.10.2016 – Rainer Schuler (44) ist seit dem 1. Oktober 2016 Geschäftsführer der Südvers GmbH Assekuranzmakler. In seiner neuen Position soll er die vertrieblichen Aktivitäten der gesamten Firmengruppe vorantreiben. Er steht seit rund 20 Jahren in Diensten des Industrieversicherungs-Maklers und ist seit fast acht Jahren Niederlassungsleiter am Standort Leonberg und Mitglied der Geschäftsleitung.

WERBUNG

Rainer Schuler, Florian Karle

(Bild: Screenshot Suedvers.de)

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2016 ist Rainer Schuler zum Geschäftsführer der Südvers GmbH Assekuranzmakler berufen worden. Dies ist der News-Rubrik im Südvers-Internetauftritt zu entnehmen.

Seit 20 Jahren bei Südvers

Schuler soll „die Vertriebsaktivitäten für die gesamte Firmengruppe maßgeblich voranbringen und den Standort Leonberg zum führenden Versicherungsmakler in der Region ausbauen“, wird auf der Südvers-Internetseite weiter herausgestellt.

Der Diplom Betriebswirt (BA) steht nach Angaben in verschiedenen Online-Karrierenetzwerken seit über zwei Jahrzehnten in Diensten des Industrieversicherungs-Makler.

Nach verschiedenen Stationen im Vertrieb wurde er 2009 zum Niederlassungsleiter am Standort Leonberg bestellt. Gleichzeitig wurde er auch zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

Seine Berufung zum Geschäftsführer wurde auf der Feier zu seinem 20-jährigen Betriebsjubiläum vorgenommen, wird weiter mitgeteilt.

International ausgerichtet

Weitere Geschäftsführer der Südvers GmbH Assekuranzmakler sind neben dem geschäftsführenden Gesellschafter Florian Karle noch Johannes Berger, Stefan Wolfert und der ehemalige Zurich-Manager Manfred Tucholke (VersicherungsJournal 28.7.2014).

Das 1948 gegründete, inhabergeführte und unabhängige Maklerunternehmen beschäftigt insgesamt 395 Mitarbeiter an 14 Standorten in Deutschland (Freiburg, Leonberg, Köln, Frankfurt am Main, München, Hamburg, Leipzig un Baden-Baden) und in Österreich (Wien, Graz, Klagenfurt, Villach, Linz und St. Pölten).

Kerngeschäftsfelder sind nach eigenen Angaben neben dem industriellen und großgewerblichen Versicherungsgeschäft auch Risk und Credit Management, alternative Finanzierungsformen sowie die bAV-Beratung. Mit einem Prämienvolumen von rund 320 Millionen Euro gehört das Unternehmen nach eigenen Angaben zu den zehn größten Versicherungsmaklern in Deutschland.

Die Südversgruppe ist (Gründungs-) Mitglied des internationalen Netzwerks WBN (Worldwide Broker Network). In der Kooperation werden international tätige Industrie- und Gewerbekunden gemeinsam mit inhabergeführten, ausländischen Industrie-Versicherungsmaklern (100 Partner in 101 Ländern mit mehr als 18.000 Mitarbeitern und rund 35 Milliarden US-Dollar Prämienvolumen) betreut.