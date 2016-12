Statt Ergo: Hypovereinsbank kooperiert künftig mit der Allianz

14.12.2016 – Die Allianz wird Anfang 2018 neuer Versicherungspartner der Hypovereinsbank und tritt damit an die Stelle der Ergo, die seit Ende der 1990er-Jahre mit mder Bank kooperiert hatte. Ein Teil der Ergo-Mitarbeiter aus dem Bereich Bankenvertrieb soll übernommen werden.

Zum 1. Januar 2018 wird die Allianz Deutschland AG Versicherungspartner Hypovereinsbank (Unicredit Bank AG), wie die beiden Unternehmen gestern in einer gemeinsamen Pressemeldung mitteilten. Die Kooperation bezieht sich auf Lebens-, Kranken- und Sachversicherungs-Lösungen im Privat- wie auch Unternehmenskunden-Bereich.

Für eine „ganzheitliche und bedarfsorientierte Beratung“ stehen den Kunden nach Unternehmensangaben die Betreuer der Hypovereinsbank und Berater der Allianz zur Verfügung, ergänzt werde dies durch digitale Angebote und Services. Weitere Details zu der neuen Kooperation sollen im Laufe des kommenden Jahres kommuniziert werden.

Wachstumsfeld

Hypovereinsbank-Vorstandssprecher Dr. Theodor Weimer hob hervor, dass die Allianz als Marktführer der ideale Versicherungspartner für die Wachstumsambition und Premium-Positionierung der Bank sei. „Die Kunden profitieren von zwei starken Marken, einer erstklassigen, ganzheitlichen Beratung sowie von einem qualitativ hochwertigen Produktspektrum, das auch bisherige weiße Flecken abdecken wird“, lässt sich Weimer in der Mitteilung zitieren.

Die Vertriebszusammenarbeit bietet den Angaben zufolge „erhebliches Wachstumspotenzial für beide Partner“. Laut Allianz-Deutschland-Vorstandschef Dr. Manfred Knof zielt die Kooperation darauf ab, „unsere starke Marktposition weiter auszubauen.“

Bisher arbeitet die Allianz mit der Commerzbank AG, den Genossenschaftsbanken in Bayern und der Oldenburgischen Landesbank AG zusammen. Welches Gewicht der Bankenvertrieb im Neugeschäft und im Bestand der Allianz hat, wollte eine Unternehmenssprecherin der Allianz auf Nachfrage nicht mit konkreten Prozentzahlen beziffern.

Die Allianz sehe im Bankenvertreib ein großes Wachstumsfeld, erläuterte die Sprecherin gegenüber dem VersicherungsJournal. Die Riege der Banken-Kooperationspartner wächst ihren Angaben zufolge ab dem 1. Januar 2017 um die Santander Comsumer Bank AG. Dabei löst die Allianz die Axa Konzern AG als Versicherungspartner ab, die seit rund einem Jahrzehnt mit Santander (früher SEB Bank) kooperiert hatte (VersicherungsJournal 29.9.2006, 12.1.2011).

Nach rund 20 Jahren ist Schluss

Noch länger – nämlich seit Ende der 1990er-Jahre – dauert die Vertriebskooperation zwischen der Hypovereinsbank und dem noch amtieren Versicherungspartner Ergo Group AG, die wie oben berichtet Anfang 2018 von der Allianz abgelöst wird.

In den letzten Jahren sei ein kontinuierlicher Rückgang im Kooperationsgeschäft zu konstatieren gewesen, führte die Sprecherin gegenüber dem VersicherungsJournal weiter aus. Dies sei unter anderem auf die Zinsentwicklung, den Rückzug aus der Lebensversicherung (VersicherungsJournal 8.9.2015, 2.6.2016) und Umstrukturierungen auf beiden Seiten zurückzuführen.

So hat sich die Ergo im Frühjahr eine neue Gruppenstruktur gegeben (VersicherungsJournal 17.3.2016). Die Hypovereinsbank-Mutter Unicredit will einem Medienbericht von Heute.de vom Dienstag zufolge im Rahmen des Umbaus durch die Ausgabe neuer Aktien etwa 13 Milliarden Euro frisches Kapital in die Kasse bekommen. Zudem sollen in den nächsten drei Jahren weitere etwa 1.500 in Deutschland wegfallen.

Wie die Ergo auf Nachfrage weiter mitteilte, will die Allianz knapp der Hälfte der Ergo-Mitarbeiter im bereich Bankenvertrieb eine Übernahmeangebot machen. Was mit der anderen Hälfte passiert, darüber könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts gesagt werden, so die Sprecherin weiter. Zunächst würden Gespräche mit dem Betriebsrat aufgenommen.