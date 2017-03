Spendenfreudige Assekuranz: Fast 60.000 Euro gesammelt

2.3.2017 – Community Life spendete 5.000 Euro aus Überschüssen, Universa ermöglicht Kindern gesunde Pausen-Snacks. Die Provinzial Rheinland übergab 11.000 Euro an das SOS-Kinderdorf Düsseldorf und die Provinzial-Kollegen aus Kiel sammelten 1.300 Euro bei einer Parkplatz-Aktion. Die VDS unterstützt Kölner Einrichtungen mit insgesamt 20.000 Euro und Axa Assistance Frankfurt sammelte 3.000 Euro beim betriebsinternen „Schlemmertag“. Durch den Verzicht auf die Cent-Beträge der Gehaltsabrechnung spendete die Barmenia fast 10.000 Euro für den guten Zweck.

Die Kunden der Community Life GmbH konnten darüber entscheiden, was mit einem Teil der erwirtschafteten Überschüsse passieren soll. Laut Unternehmensangaben stimmten hunderte Versicherte darüber ab, auf welche sozialen Einrichtungen die 5.000 Euro verteilt werden sollen.

Mit 38 Prozent der Stimmen entscheid sich die Gemeinschaft dafür, die Hälfte des Geldes an die DKMS gGmbH zu spenden. Ein weiteres Drittel der Stimmen und damit 1.500 Euro erhielt der SOS-Kinderdorf e.V.

Die restlichen 1.000 Euro des Überschusses flossen in den „Härtefalltopf“ der Gemeinschaft. Dieser springt ein, wenn Versicherte in bestimmten Situationen ihre Beiträge nicht zahlen können. Hier spiegle sich, laut einer Pressemitteilung, der Grundgedanke von Community Life wider: „Die Community ist für dich da und hilft dir.“

Universa sponsert 2.700 Pausenbrote für bedürftige Kinder

Mit insgesamt 9.000 Euro unterstützten die Universa Versicherungen zwei Einrichtungen, die bedürftige Kinder mit ausgewogenen Mahlzeiten versorgen.

Die eine Hälfte der Spendensumme ging an den Würzburger Tafel e.V. Der Verein schmiert täglich rund 200 gesunde Pausenbrote und verteilt sie in kleinen Tüten an 18 Würzburger Schulen. Das sorge nicht nur für volle Mägen, sondern verbessere auch die Schulnoten der Kinder durchschnittlich um eine halbe Note. Mit der Spende können rund 2.700 Pausenbrottüten an Schüler ausgegeben werden.

Weitere 4.500 Euro spendete der Versicherer an Brotzeit e.V. Bei diesem Projekt geht es nicht nur um ein gesundes Frühstück für Kinder sondern auch um Generationen-Verständigung. Bundesweit engagieren sich rund 1.000 Senioren. Sie bereiten das Frühstück vor und helfen nach Schulschluss bei den Hausaufgaben und bei der Freizeitgestaltung.

Spendenübergabe der Universa Versicherungen (Bild: Universa)

Die Spendengelder kamen im Rahmen der Weihnachtsaktion „Spenden statt Schenken" zusammen. Statt sonst üblicher Weihnachtskarten und Geschenke werden darüber bereits seit fünf Jahren soziale Projekte und gemeinnützige Organisationen unterstützt, teilt das Unternehmen mit.

Schadenabteilung sammelt über 11.000 Euro für SOS-Kinderdorf

Die Schadenabteilung der Provinzial Rheinland Versicherung AG hatte bei ihrer Spendenaktion zum Jahreswechsel 11.050 Euro gesammelt.

Diese Summe ging an das SOS-Kinderdorf in Düsseldorf. Er wird für die therapeutische Arbeit des Vereins verwendet.

Die Einrichtung bietet traumatisierten Kindern ein neues Zuhause und bietet ihnen zusätzlich Hilfe, ihre Erlebnisse zu verarbeiten. Großen Handlungsbedarf gebe es aktuell bei unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingskindern, erklärte SOS-Sozialpädagogin Cora Müller.

SOS-Kinderdorf Düsseldorf freut sich über Scheck (Bild: Provinzial Rheinland)

Provinzial Nordwest sammelt für Bahnhofsmission

In der vergangenen Weihnachtszeit hatten sich die Mitarbeiter der Provinzial Nordwest Lebensversicherung AG wieder mit einer außergewöhnlichen Aktion engagiert. Sie nutzten die zentrale Lage ihres Firmenparkplatzes und nahmen so über 1.300 Euro ein.

An vier Advents-Samstagen öffnete der Versicherer seinen Parkplatz und ließ parkplatzsuchende Weihnachts-Shopper gegen „einen kleinen Obolus für einen guten Zweck“ – wie es in einer Pressemitteilung heißt – dort parken. Diese parktechnische Nachbarschaftshilfe fand bereits zum 23. Mal statt.

Die Spendensumme ging an die Bahnhofsmission Kiel. Die Einrichtung der evangelischen und katholischen Kirche in der Schleswig-Holsteinischen Landeshauptstadt kümmert sich monatlich um bis zu 1.000 bedürftige Menschen.

„ Parkgebühren “ für die Bahnhofsmission Kiel (Bild: Provinzial Nordwest)

20.000 Euro für kranke Kinder und eine inklusive Schule

Mit jeweils 5.000 Euro unterstützte die VDS Schadenverhütung GmbH vier Vereine, die kranken und benachteiligten Kindern helfen. Die insgesamt 20.000 Euro gingen an Wünschdirwas e.V., Wir für Pänz e.V., die OSK Offene Schule Köln gGmbH und den Förderverein für krebskranke Kinder Köln e.V.

Die Gelder werden unter anderem dafür verwendet, kranken Kindern und Jugendlichen oder jungen Menschen mit Behinderungen unvergessliche Momente zu bescheren oder ihnen den Klinikalltag so angenehm wie möglich zu machen.

Das inklusive Gesamtschul-Projekt „Offene Schule Köln“ nutzt Spenden, um einer Vielzahl von Kindern unabhängig ihrer Voraussetzungen die Möglichkeit zu bieten, einen Schulabschluss zu erlangen.

Axa Assistance unterstützt schwerkranke Kinder

Insgesamt 3.000 Euro kamen bei der Spendenaktion der Niederlassung Frankfurter (Oder) der Axa Assistance Deutschland GmbH zusammen. Zwei Mal im Jahr 2016 organisierten die Mitarbeiter einen „Schlemmertag“.

An diesem Tag brachte die Belegschaft selbstgemachte Speisen mit zur Arbeit und verkaufte sie an ihre Kolleginnen und Kollegen. Die Geschäftsführung verdoppelte dann den Betrag auf die Gesamt-Spendensumme.

Das Geld ging an Löwenkinder Frankfurt (Oder) e.V. Der Verein ist ein Kompetenznetzwerk für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die an schweren oder lebensverkürzenden Erkrankungen leiden.

Löwenkinder e.V. erhält Unterstützung (Bild: Axa)

Verzicht auf Nach-Komma-Beträge bringt 4.900 Euro

871 Mitarbeiter der Barmenia Versicherungen haben in einer „Rest-Cent-Spenden“-Aktion innerhalb eines Jahres eine Summe von über 4.900 Euro zusammengetragen. Das Unternehmen selbst legte weitere 5.000 Euro für den guten Zweck oben drauf.

Bei der Aktion verzichteten die Mitarbeiter freiwillig ein Jahr lang auf die Cent-Beträge hinter dem Komma ihrer monatlichen Gehaltsabrechnung.

Insgesamt ging so ein Spendenbetrag in Höhe von 9.929 Euro an Dunkelziffer e.V. Der Verein bietet eine ganze Reihe Beratung- und Therapieangebote für missbrauchte Kinder, Jugendliche und betroffene Eltern.