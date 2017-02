Signal Iduna: Zuwächse entgegen dem Branchentrend

10.2.2017 – Das „Zukunftsprogramm“ der Signal-Iduna-Gruppe wird am Jahresende abgeschlossen. Bis dahin werden 1.400 Arbeitsplätze sozialverträglich abgebaut werden. Gleichzeitig soll die Zahl der Geschäftsstellen weiter ausgebaut werden. Sowohl bei der Lebensversicherung als auch bei der Krankenversicherung gab es ein leichtes Plus. Auch der Umsatz wird 2016 über den Ergebnissen des Vorjahrs liegen. Die Positionierung als beratungsorientierter Versicherer wird die Unternehmensgruppe nicht aufgeben. Gleichwohl spielt auch die Digitalisierung eine zunehmende Rolle.

Als Folge der Umstrukturierungen durch das „Zukunftsprogramm 2018“ war 2015 für die Signal Iduna Gruppe kein gutes Jahr (VersicherungsJournal 17.6.2016). Für 2016 erwartet Vorstandschef Ulrich Leitermann dagegen einen „deutlich höheren“ Überschuss, wie er vorgestern Abend vor der Presse in Hamburg verkündete.

Zuwachs bei PKV-Vollversicherten

Entgegen dem Branchentrend erhöhte sich die Zahl der Vollversicherten in der privaten Krankenversicherung (PKV) um 3.000. Die Beitragseinnahmen in der PKV stiegen um 0,9 Prozent, was Leitermann im Pressegespräch damit begründet, dass es 2016 keine Beitragsanpassungen gegeben habe.

Die Lebensversicherung verzeichnete ebenfalls ein „leichtes Plus“. Insgesamt wird ein Wachstum der Unternehmensgruppe von 2,2 Prozent erwartet.

Sicherheit bevorzugt

51 Prozent des Neugeschäfts in der Lebensversicherung entfallen auf fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherungen. Dabei habe sich erneut die Erkenntnis „der Deutsche liebt die Garantie“ bewahrheitet. Grundsätzlich könnten die Kunden in der gesamten Spanne zwischen null und 100 Prozent wählen, wie hoch der garantierte Erhalt der Beitragssumme sein soll – 95 Prozent von ihnen wählten 100 Prozent.

Das 2015 gestartete „Zukunftsprogramm 2018“ (VersicherungsJournal 10.10.2014) wird nach dem Bericht des Chefs der Versicherungsgruppe zum Jahresende auslaufen. Die 1.400 Arbeitsplätze, die dem Restrukturierungsplan gemäß wegfallen sollten, konnten alle sozialverträglich abgebaut werden, so Leitermann. Dies sei insbesondere durch Altersteilzeit und ein Freiwilligenprogramm, mit dem Arbeitsstellen von den Hauptverwaltungen in die Fläche verlagert wurden, gelungen.

Fläche wird gestärkt

Die Zahl der Mitarbeiter wird in Zukunft bei 7.500 liegen (ohne selbstständigen Außendienst und Auslandstöchter), davon entfallen 1.882 Mitarbeiter auf Dortmund und 2.183 auf Hamburg.

Die Zahl der Geschäftsstellen wird erneut um acht bis zwölf erhöht, als Zielmarke sind 63 angepeilt.

Gleichzeitig werden bis Jahresende 120 Millionen Euro in den Ausbau der IT und die Qualifizierung der Mitarbeiter investiert. Alle Arbeitsplätze in den Hauptverwaltungen sollen so umgestaltet werden, dass sie es ermöglichen, per Chat unmittelbar mit dem Kunden in Kontakt zu treten.

Digitalisierung unverzichtbar

Damit trägt die Signal Iduna dem veränderten Kundenverhalten Rechnung, bei dem erwartet wird, dass alle Zugangswege in der Kommunikation offenstehen. „Wir bekommen auch noch handgeschriebene Briefe“, berichtete Leitermann. Diese werden dann auch per Post beantwortet, allerdings nicht handgeschrieben.

Andere Kundengruppen erwarten dagegen, dass sie per E-Mail, SMS, Apps oder auch Online-Chat ihren Berater erreichen können. „Am Ende bestimmt der Kunde, wie er mit uns kommuniziert“, so der Vorstandschef.

Leitermann geht davon aus, die Kommunikation per Robo-Advisor sicher kommen wird. Einstweilen setzt sein Unternehmen aber eher auf Hybrid-Lösungen, bei denen der Kunde am häuslichen PC, der Berater im Rechner im Büro sitzt und beide in Echtzeit miteinander kommunizieren.

Entwicklungen beobachten

Darüber hinaus beobachtet die Unternehmensgruppe die Entwicklung der Digitalisierung und der Fintechs sehr genau. „Es wäre ein gravierender Fehler, das nicht zu tun“, erklärte Leitermann.

Produkte auf diesem Gebiet werden vorzugsweise über die Tochtergesellschaft Sijox getestet, die sich primär an junge Kunden richtet. So gibt es seit zweieinhalb Jahren mit der „AppDrive“ einen Telematik-Tarif, der das Fahrverhalten der Kunden misst, daraus einen Scorewert errechnet und damit Rabatt ermöglicht (VersicherungsJournal 12.11.2015, 10.7.2015, 3.11.2014). Geografische Daten werden aber nicht erhoben, betont Leitermann. Mittlerweile haben rund 1.500 Kunden zwischen 18 und 28 Jahren diesen Tarif gebucht.

Ähnlich funktioniert die „AppLive“, mit dem die Schritte gezählt werden. Je mehr Bewegung verzeichnet wird, umso günstiger kann die Berufsunfähigkeits-Versicherung werden.